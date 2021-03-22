«Преступление. Новый сезон»: Почему российская версия оказалась лучше скандинавского оригинала

На телеканале «Россия-1» в понедельник 22 марта стартует продолжение сериала «Преступление» с Дарьей Мороз и Павлом Прилучным в главных ролях – пожалуй, самый яркий пример качественной отечественной адаптации зарубежного детективного хита, причем во втором сезоне даже выигрывающий у оригинального сериала.
фото: Пресс-служба телеканала "Россия-1"
В основу российского «Преступления» лег произведенный в копродукции Дании, Швеции и Норвегии сериал «Убийства» (Forbrydelsen), в 2007 году положивший начало моде на скандинавские детективы. Уже в 2011-м у проекта появился американский ремейк, созданный несколько в ином ключе – вместо 20 эпизодов оригинального первого сезона производители Fox Television Studios остановились на 12-серийном формате, а дело о загадочном убийстве девушки-подростка, в котором подозреваются почти все окрестные жители, они разбили на два сезона и даже сделали главным преступником совершенно другого героя. Создатели отечественной адаптации, вышедшей в 2017 году, все-таки базировались именно на скандинавском проекте. Но «Убийство» — далеко не покадровая пересъемка популярного сериала, какой, например, был российский «Мост» (кстати, оба проекта адаптировала компания «ВайТ Медиа»), а совершенно самостоятельное произведение, сделанное с учетом местных реалий.
Все изменения были внесены довольно аккуратно – главные коснулись, конечно же, политического антуража, который занимает одно из ключевых мест практически во всех скандинавских детективах. Тем не менее полностью от политики отечественное «Преступление» не избавилось – сложные европейские интриги здесь заменили на вполне понятную для российских зрителей избирательную гонку консервативного и возрастного мэра (Владимир Юматов), сидящего на своем посту уже не первый срок, и амбициозного молодого бизнесмена (Андрей Чернышов), который, заручившись поддержкой вице-губернатора, собирался победить на честных выборах без всяких «каруселей».
фото: Пресс-служба телеканала "Россия-1"
Не обошлось в российской адаптации и без торжества отечественной актерской школы. Как известно, в скандинавских нуарах даже родственники жертв, которым отводится главная драматическая роль, переживают потери на полутонах, не сильно разнясь по спектру эмоций с ведущими расследование холодными детективами. В «Преступлении» же роли родителей убитой девушки Тани досталась Андрею Смолякову и Людмиле Артемьевой. Для последней работа в этом сериале стала, пожалуй, первой по-настоящему драматической ролью в кино, до этого Артемьева была известна в основном комедийными образами. И надо сказать, что со сложнейшей актерской задачей она справилась очень достойно, хотя и выделялась надрывом на фоне мрачной, почти скандинавской атмосферы, которую пытались всеми возможными приемами передать создатели отечественного сериала.
Конечно, главные партии в расследовании «Преступления» – за детективами. В оригинальной версии солирует Сара Лунд в исполнении датчанки Софии Гробёль, а ее напарники от сезона к сезону меняются. В российской адаптации Александра Москвина (Дарья Мороз) хоть и является главным следователем, однако ее молодой напарник Андрей Чистяков (Павел Прилучный) выступает с ней на равных. Более того, если в первом сезоне из-за Лунд погибает ее коллега, то в отечественном «Преступлении» с героем Прилучного решили не поступать столь кровожадным образом и сохранили его и для второго сезона. Из-за чего, кстати, продолжение «Преступления» и выглядит как проект, далеко ушедший за рамки простого ремейка.
фото: Пресс-служба телеканала "Россия-1"
Вышедший спустя четыре года новый сезон отечественного сериала основан не на второй, а на третьей части оригинала, хотя, в общем-то, их сходство довольно формальное. Следователь Москвина здесь, в отличие от Сары Лунд, не отстранена от работы, а по-прежнему считается главным профессионалом отделения все в том же приморском городке (сериал снимался в Калининграде). Только вот между ней и Чистяковым, теперь в основном занимающимся делами, связанными с наркотиками, все не так гладко – они не общаются и, более того, кажется, ненавидят друг друга (почему – одна из интриг нового сезона). Естественно, до поры до времени, пока не появляется новое дело. Рыбаки находят в воде труп молодого человека в дорогом пальто – как потом выясняется, приезжего москвича Анатолия Ильина, как-то связанного с бесследно пропавшей несколько дней назад дочерью местного бизнесмена, а в прошлом бандита Виталия Немченко (Виталий Кищенко). В пальто Ильина следователи находят таблетки нового синтетического наркотика «Дракон», поставщиков которого для местной молодежи и пытается уже несколько месяцев найти Чистяков. Так тандему Москвиной и Чистякова снова приходится работать вместе.
фото: Пресс-служба телеканала "Россия-1"
Интрига второго сезона, где вновь обнажаются не только тайны прошлого жителей городка, но и проблемы всей страны, чья элита (в данном случае пусть и на примере небольшой провинции) все еще действует по понятиям актуальных теперь в кино «лихих 90-х», выглядит намного закрученнее, нежели в первом сезоне с его безусловными отсылками (и в оригинале, и в ремейках) к убийству Лоры Палмер. Новый сезон «Преступления», к счастью, не претендует на модное звание русского «Твин Пикса», который критики то и дело усматривают в почти всех выходящих сейчас отечественных сериалах. Это полноценный детектив без каких-либо мистических отклонений, чистый жанр, приправленный к тому же срезом общественно-политических – от коррупции до бандитизма (помимо Кищенко, за это отвечают герои Кирилла Полухина, Артема Ткаченко и Николая Козака), и личных проблем. Эту тему, как водится в отечественных сериалах, раскрывают женщины – в частности, Мария Миронова и Линда Лапиньш, сыгравшие бывшую и нынешнюю жен Немченко. Гендерный дисбаланс не коснулся разве что героини Дарьи Мороз – ее Александра Москвина по-прежнему выбирает карьеру, а не семью (хотя проблем на этом фронте тоже достаточно), и в этом плане выглядит намного холоднее скандинавской Сары Лунд. И намного выигрышнее следовательницы Лены Широковой, которую в перерыве между двумя «Преступлениями» сыграла Мороз в «Содержанках». Калининградский нуар и вязаный свитер ей к лицу больше, чем столичные огни и пайетки вечерних платьев.
обсуждение >>