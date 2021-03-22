«Преступление. Новый сезон»: Почему российская версия оказалась лучше скандинавского оригинала

анонс

21 марта Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах «Ух ты, египетские боги» — никогда Древний Египет не был таким няшным

18 марта «Чикатило»: Спасибо, что не живой В роли самого знаменитого отечественного маньяка — Дмитрий Нагиев

16 марта «Вампиры средней полосы»: Почему в Смоленске стынет кровь Шоураннер сериала Алексей Акимов – о быте и нравах смоленской нечисти, юморе и детективной составляющей проекта