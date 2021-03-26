5 причин, чтобы смотреть: Тенденции новых российских сериалов

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22 марта «Преступление. Новый сезон»: Почему российская версия оказалась лучше скандинавского оригинала Дарья Мороз и Павел Прилучный возвращаются к расследованиям спустя четыре года

21 марта Египетская сила: как японские «Смешарики» рассказывают детям о древних богах «Ух ты, египетские боги» — никогда Древний Египет не был таким няшным

18 марта «Чикатило»: Спасибо, что не живой В роли самого знаменитого отечественного маньяка — Дмитрий Нагиев