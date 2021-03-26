5 причин, чтобы смотреть: Тенденции новых российских сериалов

Сегодня вечером – 26 марта – состоится вручение главной отечественной награды в области сериальной индустрии – Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Из 372 проектов – а именно столько вышло на телеканалах и платформах в 2020 году – в число номинантов попали лишь 26. С полным списком можно ознакомиться на сайте АПКиТ. И надо сказать, конкуренция в этот раз настолько серьезная, что мы не смогли выбрать своих фаворитов: болеем почти за всех. Однако претенденты на Премию зафиксировали несколько очень интересных тенденций новых российских сериалов. О них мы и расскажем.
Возвращение сатиры
Появившийся три года назад «Домашний арест» вернул на экраны подзабытый, но всегда актуальный в России жанр политической сатиры. Кстати, тогда сериал вышел только на платформе Premier, а вот до телевидения добрался только в 2020-м. В то же время – и снова пока только в интернете – были выпущены два других любопытных проекта. Весной – политическая комедия «Последний министр» Романа Волобуева на «КиноПоиск HD», ближе к концу года – не устаревающие «Мертвые души» в постановке Григория Константинопольского на ivi. Оба произведения исследуют извечные вопросы коррупции и традиционной отечественной стабильности – выражающейся, впрочем, только в круговороте чиновников. Что гоголевский текст, пусть и ярко осовремененный Константинопольским с привлечением артистов первой величины, что думы Волобуева о России недалекого будущего с «министерством перспективного планирования» во главе с Евгением Александровичем Тихомировым (Ян Цапник), вдруг пытающемся изменить жизнь людей к лучшему, – результат один. Перемен ждать не стоит.
«Мертвые души» претендуют на звание лучшего мини-сериала и приз за лучшую мужскую роль (Тимофей Трибунцев) по версии АПКиТ, «Последний министр» номинирован как лучший комедийный сериал.
Абстрагируясь от состояния страны, где ничего не меняется, самое время заняться собственным душевным здоровьем. Неслучайно в прошлом году неожиданно вышло сразу два сериала про психотерапевтов, работающих, правда, в отечественных реалиях методом не пряника, а кнута. В «Триггере» Дмитрия Тюрина герой Максима Матвеева – отсидевший в тюрьме психолог Артем Стрелецкий – методом жестких провокаций (такая вот бесплатная психотерапия) выводит своих клиентов из зоны комфорта. В «Психе» Федора Бондарчука модный и успешный психолог в исполнении провокатора Константина Богомолова – король сарказма, сам уже давно из зоны комфорта вышедший и теперь затягивающий в эту же бездну пациентов – богемных жителей «Патриков». У обоих в анамнезе и обязательная личная драма с потерей жены, и выразительные, несмотря на спорные приемы психотерапии, попытки отстоять профессиональный статус. Но оба, кажется, проигрывают эту битву за собственный душевный покой.
Сериал «Триггер» заявлен в шести номинациях на премию АПКиТ, в том числе как лучший сериал (от 5 до 24 серий). «Псих» претендует на три актерские награды (Константин Богомолов, Елена Лядова и Роза Хайруллина).
Без костюмно-исторических драм и ретросериалов, так популярных у зрителей, естественно, не обходится ни один телесезон. Но выпуск 2020-го и здесь сумел удивить. В первую очередь, конечно, – лидером по числу номинаций на Премию АПКиТ и, кстати, лучшим российским сериалом года по версии кинокритиков, опрошенных Кино-Театр.Ру, «Перевалом Дятлова». Первым режиссерским опытом успешных продюсеров – Валерия Федоровича и Евгения Никишова, поделившихся работой постановщиков с операторами Степаном Гордеевым и Павлом Костомаровым (последний, впрочем, еще и опытный режиссер). Скрестив беспощадный русский нуар, в котором Петр Федоров сыграл следователя, с отсылками к советской классике 60-х, главенствующими в черно-белых сериях о собственно «дятловцах», квартет режиссеров привнес и в набившую оскомину историю гибели тургруппы, и в визуализацию событий давно минувших дней свежий глоток кинематографического воздуха. Другой претендент на Премию АПКиТ – сериал «Казанова» режиссера Кирилла Белевича – сделан хоть и не столь эстетски, но тоже выходит за рамки пыльного ретро. К тому же, эта остросюжетная, но при этом довольно тонко срежисированная история советского афериста дала возможность раскрыться популярному сериальному артисту Антону Хабарову, здесь просто мастерски меняющему образы и демонстрирующему очень большой актерский потенциал.
«Перевал Дятлова» может получить аж 13 призов АПКиТ, в том числе как лучший сериал (от 5 до 24 серий), «Казанова» заявлен в трех номинациях – работа режиссера, художника-постановщика и исполнителя главной роли.
Актерский состав отечественных сериалов в последние годы вызывал вопросы – звезды кочуют из одного, пусть и качественного, проекта в другой, передовики сериального производства, кажется, соглашаются на каждый первый проект. Одни и те же лица, даром что в разной кинооболочке, за редким исключением играют по накатанной. И в этом плане 2020-й подарил множество открытий – оказывается, даже не с медийными артистами можно снять достойный фильм. В уже упомянутом «Перевале Дятлова» на роли участников тургруппы собрали в основном молодых актеров с действительно уникальными лицами, вписывающимися в монохромный антураж 1960-х – Иван Мулин, Александр Метелкин, Ирина Лукина, Евгений Антропов, Мария Мацель, Максим Емельянов, Роман Евдокимов. Но главные актерские открытия, конечно, принадлежат другому самому обсуждаемому отечественному сериалу прошлого года – «Чики» Эдуарда Оганесяна (это, кстати, его первый большой сериал, до этого он, в основном, работал художником-постановщиком). Четверка главных героинь, пусть и во главе с хорошо известной Ириной Горбачевой, – своей яркостью запомнилась, кажется, всем зрителям. Ирина Носова, Варвара Шмыкова, Алена Михайлова, отчаянно бросившиеся в провокационный проект о бывших проститутках, решивших открыть свой законный бизнес и столкнувшихся со всеми жизненными «прелестями» южной провинции (кстати, еще и новая локация для российского кино), стали настоящими звездами. И это не может не радовать.
Сериал «Чики» претендует на Премию АПКиТ в 10 категориях, в том числе как лучший сериал (от 5 до 24 серий)
Год пандемии не прошел бесследно и для отечественной киноиндустрии, максимально оперативно отреагировавшей на неожиданные изменения нашего образа жизни и во время локдауна сразу же запустившей скринлайф-проекты, о которых мы подробно писали весной. К счастью, самый удачный из таких сериалов – «#Сидядома» – тоже не обошелся без внимания Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Проект, собравший в своем актерском составе весь цвет кинематографа во главе с Александром Робаком и Анной Михалковой, несмотря на незатейливый формат «говорящих голов» оказался цельным драматически выстроенным произведением, где гармонично сочетаются юмор карантинной повседневности и личные драмы, актуальные не только в замкнутом пространстве.
Но 2020-й внес коррективы, к счастью, не только в визуально-технологический формат сериалов, но и в консервативную историю длинных проектов – более 24 серий, которые обычно отданы на откуп «Следу» или в лучшем случае «Молодежке». Так, в России появился первый сериал, отмеченный наградой престижного фестиваля CanneSeries за актерскую работу Полины Максимовой «257 причин чтобы жить», чья героиня переживает ремиссию. Неожиданно оптимистичное драмеди на столь непростую для нашей киноиндустрии тему доказало, что бояться своих желаний – какими бы они ни были – не стоит. Надежда – особенно на качественные российские сериалы – есть.
Сериал «#Сидядома» борется за звание лучшего комедийного проекта, а «257 причин, чтобы жить» – за премию в номинации «лучший сериал более 24 серий».
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