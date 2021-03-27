«Обсуждаем маньяков чаще, чем собственные жизни»: зрители о сериале «Метод-2»

На Первом канале в воскресенье состоится показ финальной 16-й серии второго сезона популярного сериала «Метод», который демонстрировался с ноября прошлого года по непривычной для российского телевидения схеме – по серии каждое воскресенье. Растянувшийся показ сплотил читателей Кино-Театр.Ру, которые пять месяцев поддерживали друг друга на форуме сериала, сравнивая первый и второй сезоны и выдвигая самые смелые версии событий. Мы с интересом следили за комментариями, в которых скапливались тысячи заданных вопросов, шли поиски смысла, логики и, конечно, не обошлось без критики — как «диванной», так и на редкость аргументированной. Считаем своим долгом поделиться самыми эмоциональными и интересными наблюдениями зрителей.
фото: кадр из сериала "Метод 2"
Максим Южный: Первый сезон был атмосферным. И маньяки в нём тоже получились атмосферными. Режиссёру удалось показать зрителю это серенькое одеяльце, передать атмосферу, в которой живут убийцы. Каждый наедине со своими демонами. Истории многих даже не показаны, а просто упомянуты в двух словах. Но это и не нужно. Их образы настолько хорошо прорисованы, что и так понятно, что они «наши», вечные изгои, хотя многие неплохо социализированы (таксист, преподаватель ВУЗа, оперативник, оперный певец). В этом сезоне всё по-другому. Много времени уделено именно истории маньяка, что при относительной тусклости самого персонажа создаёт перекос в сторону истории. И начинает казаться, что на неё и сделан акцент. Войтинский так и не понял, что обилие крови и кишок на съёмочной площадке не даёт глубины, а только мешает. Торчащий в стекле очков карандаш или взмах ножа, убивающий сразу двоих — вот весь смысл. А остальное так — театральные пережитки.
Grafinya D: В первом сезоне Иванов был основным сценаристом, поэтому концепция [была] совсем иная, более сложная: где эта тонкая грань между добром и злом, и имеет ли право человек вершить суд на себе подобными, тягаться с Богом? Несмотря на свой атеизм, Быков ориентирован на общечеловеческие ценности, по сути, христианские, поэтому его «Метод», при всех недостатках и сценарных натяжках, получился куда более авторским, осмысленным, в нем есть собственный взгляд режиссера на эту историю. В ней нет Бога, но есть Его поиски.
Во Вселенной «Метода-2» Бога нет вовсе, нет даже воспоминаний о нем. Есть только поиск звериного в человеке: все — маньяки, все — нелюди. И нарисовано все это очень примитивно, грубыми красками, резкими мазками. …Быков — мастер, а Войтинский — всего лишь ремесленник, и эта разница очень заметна, увы.
фото: кадр из сериала "Метод 2"
Mettod: у них либо побеждает зло, либо рождается новое зло взамен старому – связались с нетфликсом:(
Инга Савельева: сценаристы-вредители, это они всех подставили — классного актёра Хабенского люди сравнивают с собакой и овощем, замечательного Кирилла Полухина — с амёбой усатой, нежно любимого мною Егора Корешкова называют мутным, никаким, нирыбанимясо.. Это ужасно, товарищи. Я б на месте актёров подала бы иск в суд на этих рукожопных сценарюг о защите чести и достоинства)).
Helenaf1509: Хотелось бы, чтобы уговорили Быкова. Его упертость в нежелании снимать второй сезон все равно ни к чему хорошему не привела. Только хуже сделали чужие люди.
Таша_СПб: Я счастливчик, который не смотрел первый сезон, когда он только вышел. За 5 дней я залпом посмотрела оба сезона. И я в восторге. Первый сезон глубже, конечно. Но второй тоже цепляет и не отпускает. Поэтому мы все и здесь.
фото: кадр из сериала "Метод 2"
Инга Савельева: Я вот ещё где-то серии на 12-й поймала себя на мысли, что всё, не хочу дальше смотреть эту халтуру, не буду... А потом наступило очередное воскресенье, и я поняла, что это уже рефлекс какой-то, ломка, прям надо посмотреть!)) Как там Меглин говорил? – «В голове как будто щекотка, а как спать, когда щекотка?»)) И вот плачешь, колешься, но продолжаешь жрать этот кактус... Чувствую себя мазохистом). Головой понимаю, что последняя серия положение уже не спасёт, но всё равно жду этого последнего воскресенья.) Блин блинский, как же можно было умудриться так испоганить гениальную работу Быкова?! Нучтожтакое?.. Как теперь всё это развидеть?((
Токио: Как оптимист, я прям верю в спасительную магию 16-й серии))).
ИринаОлеговнаСПб: Если вдумчиво смотреть и анализировать, то второй сезон перечёркивает основополагающие моменты первого. А так как первый сезон был ВАУ, то второй нам потому и не нравится. Нет логики, нет глубины, нет ничего того, что было в первом. Просто взяты основные персонажи и перетасованы по-новому. А если учитывать ещё нелепые несостыковки, бесконечные ляпы, рваное повествование, путаницу с датами итп, то понятно наше негодование.
Інес Кінг: После того, как Меглин «умер» в 2015-м, а тот выпускной показывают в 2016-м, я ВООБЩЕ сомневаюсь в адекватности съемочной группы:)).
фото: кадр из сериала "Метод 2"
margaritaragimova (КК): А я одна помню, как в 1 сезоне 11 серии молодой Меглин и еще один заключенный сидят в камере, заходит Григорьев с охранниками, заключенные вскакивают и представляются, и Меглин называется себя «Меглин Родион Николаевич»? А весь второй сезон он Викторович. Ляп? Переименовали? Почему только отчество?
Стас Хвощевский: Господа и дамы! Дочитал я, наконец, сегодня книжный вариант «Метода». Общее впечатление он у меня оставил очень позитивное (с профессиональной точки зрения). Большая качественная работа сценаристов, сделанная не без недостатков, но с умом, чувством и фантазией. Одно «но» — образ Меглина прописан достаточно схематично и условно (для сценария это, как правило, норма). Тот харизматичный персонаж, которого мы видим сейчас на экранах — это, несомненно, результат огромной работы, таланта и мастерства лично господ Хабенского и Быкова. Молодцы!
ЕленаЮМ: «Метод» — это необычный психологический триллер про маньяков среди нас. И первый сезон был атмосферный, увлекательный, с мотивацией. Хотя, мотивацию маньяков я бы тоже не стала переоценивать. Не все дети, у которых не было счастливого детства, вырастают в маньяков и убийц. Взрослый человек в принципе имеет силы и возможности, чтобы справиться со своими детскими комплексами, а не потакать им всю жизнь. Кроме того, была прекрасная актёрская команда. Ну и главное — в первом сезоне был Меглин. Сыщик, который мог раскрывать подобные преступления, возвращать часть маньяков в социум, а совсем плохих убивать. Это было тоже атмосферно, оригинально и вселяло осторожный оптимизм.
И что же от этого осталось во втором сезоне? Ничего. Слили и испоганили всё что можно и нельзя. Мало того — поубивали всех наших, сами друг друга стали убивать, как пауки в банке. И главное — нет Меглина. Во втором сезоне нет главного героя — сыщика, который может расследовать, находить маньяков, адаптировать их к социуму. И с убиванием у него тоже проблемы, потому что всю дорогу в наручниках и на поводке. Нельзя весь сезон унижать и растаптывать главного героя — сыщика. Главный герой не должен всю дорогу находиться в униженном состоянии. И неважно кто и где его унижает — нельзя этого делать. От этого не только теряется вся суть детективного расследования, но на это просто больно и неприятно смотреть.(((
Сама концепция второго сезона — вечно униженный поруганный главный герой — это большая ошибка и авторов, и самого Константина Хабенского. Отсюда и такое гадкое и мерзкое послевкусие от этого сезона.
фото: кадр из сериала "Метод 2"
Максим Южный: Да мы тут все коллективно кандидатскую можем скоро защищать по психопортрету личности))). Или сценарий новый напишем и Быкову отвезём))).
Инга Савельева: Мне по большому счету не важно, кто из персонажей окажется главным антагонистом Меглина, мне важно, чтобы создатели меня плавно и технично подвели к кульминации. Чтобы я смотрела на экран и не могла пошевелиться от неожиданности (в хорошем смысле), а не бранилась матом на всю квартиру.
Анна Куркова: ...когда первый сезон был в стадии показа, его также обливали помоями за всё подряд, как и сейчас делают во время показа второго сезона, из Быкова делали мученика, который — цитата — «взялся делать дешевку для Цекало», а теперь оказывается «шикарная работа съёмочной группы», так же и со вторым сезоном будет, мне кажется.
Сашулька Ваулина: сам Хабенский сказал в интервью, дословно не помню, что «это история о большой любви», а проявляется она у всех по разному. А ещё поскорее бы дождаться заключительной серии, чтобы перестать уже думать и фантазировать о концовке))).
фото: кадр из сериала "Метод 2"
Анна Емельяннова: Не надо было им растягивать все это на полгода, показали бы быстро по 4 серии в неделю, у людей бы и вопросов было меньше к их долгим «вынашиваниям» в 5 лет и полугодовым «родам». Поговорка «тише едешь — дальше будешь» не сработала.
ЕленаЮМ: нужно было не в эксперименты пускаться, а снимать нормальный психологический триллер в детективном жанре с нормальным сценарием и главным героем. А они взяли в руки успешный проект уже созданный с главным героем, который уже успел стать культовым и доэкспериментировались до того, что не только сами ничего хорошего не создали, но и обо...али успешный первый сезон.
Сергей Важов: Хорошим цунами надо было накрыть продюсеров, которые из-за жадности стали снимать 2-ой, тем самым опошлив великолепный 1-ый. С таким убогим сценарием даже бы Быков не справился.
Анна Емельяннова: Да уж, сериал сырой, везде дыры, пустота какая то. Там, где зритель должен сказать «ого!», он в итоге говорит «что?». Я в полном недоумении, но все-таки жду с нетерпением 16 серию...))).
мимо проходя: Тех, кто пережил финал «Игры престолов», уже ничем не смутишь — прививка качественная.
фото: кадр из сериала "Метод 2"
Truth: У тех, кто пережил финал Lost, тоже стойкий иммунитет.
Ejidze: Немного отвлекусь от темы. Сейчас посмотрела на ютубе интервью Собчак со Скопинским маньяком. До этого Сарик со своим «Чикатило». Все эти «Методы», Консультанты, Хорошие люди. Какая-то нездоровая тенденция с этой темой. Я понимаю, что на этой волне все пытаются хайпануть. Но люди вообще хоть немного чувствуют за собой ответственность за то, что они делают? Их не пугает мысль, что нас сейчас может просто захлестнуть волна шизанутых подражателей, которым с утра до ночи показывает монстров, но таких крутых, популярных, известных. Как Чикатило говорил следователю: вот ты следак, поймал меня, но кто про тебя знает? А про меня все знать будут! Про меня фильмы снимать будут, меня по телевизру показывать будут! Я знаменистостью буду! Это как раз то, что этим больным людям и нужно. Некоторые только ради этого на любые зверства готовы пойти. Если бы эту тему так не культивировали, может в ком-то этот зверь так и оставался бы дремать до конца жизни. А если тебе показывают тех, кто осмелился, тех, кто право имеет, романтизируют их образы, буквально «звезд» из них делают... Жутко это все, неправильно. Даже я за собой вину чувствую, что смотрю эту муть и тем самым просмотры им накручиваю, в «тренд» помогаю выйти. Как-то я по-другому уже начинаю на это все смотреть.
КоалаБорация (Гвардейск): Только вчера с женой обсуждали это. Она мне сказала: «Тебе не кажется, что мы в последнее время жизни каких-то левых маньяков обсуждаем чаще, чем свои собственные жизни?»
Ejidze: Единственный положительный вывод, который я для себя сделала после просмотра «Метода», это то, КАКУЮ колоссальную ответственность мы несем за воспитание своих детей. Надо не за сериалами следить, и не на форумах сидеть и интеллектом своим со всеми меряться, а за детьми своими смотреть, им больше внимания уделять, чтоб потом, не дай Бог, не получалось, как в сериалах.
Заключительную серию «Метода-2» смотрите на Первом канале 28 марта в 23:10
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