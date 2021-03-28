«Анна-детективъ-2»: Она вернулась, чтобы узнать всё

Прошло 4 месяца с показа первых 8 серий второго сезона «Анны-детективъ», и телеканал «ТВ-Центр» возобновил показ сериала, в котором главная героиня вместе с полицией вновь устремилась на поиски преступников в провинциальном городе Затонске. Телекритик Александр Горбунов посмотрел свежие новеллы вместе со зрителями и снова специально для Кино-Театр.Ру рассказывает, что нового происходит в жизни героев ретро-сериала, чего следует ждать от грядущих серий, а также берет эксклюзивный комметарий у главного автора проекта.
В четырёх новых новеллах за руку и сердце Анны Мироновой (Александра Никифорова
) продолжают сражаться загадочный помещик Андрей Клюев (Максим Радугин
) и скромный, но не менее таинственный судебный следователь Яков Штольман (Дмитрий Фрид
). Начальник сыскного отделения полиции Антон Коробейников (Сергей Друзьяк
), напротив, немного поубавил пыл в борьбе за расположение Анны Викторовны и начал понемногу оказывать знаки внимания хозяйке книжного магазина Полине (Юлия Такшина
).
Смотреть онлайн первый сезон сериала «Анна-детектив»
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Родители главной героини продолжают испытывать кризис семейных отношений. Мария Тимофеевна (Ирина Сидорова
) всячески стремится разведать секреты своего супруга Виктора Ивановича (Андрей Рыклин
) и узнать, хранит ли он ей верность. Непростой ситуацией деликатно пробует воспользоваться главный редактор газеты «Затонский телеграф» Алексей Ребушинский (Юрий Внуков
), пытаясь сблизиться с маменькой Анны. Дядюшка Анны Пётр Иванович (Борис Хвошнянский
) перестаёт понемногу страдать от гнетущих событий прошлого, и уже находит утешение в объятиях молодой и доверчивой девушки-клептоманки Ариадны (Валерия Кристиансен
). Любопытен и весьма скорый уход из дома Мироновых горничной Лизы (Дарья Пармененкова
), кто знает, быть может, под предлогом скорой свадьбы кроется нечто совсем другое.
Новые серии продолжают радовать не только сердечными, но и весьма запутанными уголовными делами. Угадать имена преступников в самом начале по-прежнему не просто не только главным героям, но и зрителям. Каждая двусерийная новелла строится по канонам книжного детективного жанра: в первой части мы знакомимся с фигурантами дела и обстоятельствами убийства, которые чаще всего совершаются в закрытых помещениях. Каждая новая улика – подсказка зрителю в раскрытии главной загадки, но только в самом финале второй части становится известно имя злодея и его истинные мотивы преступления. Помимо этого существует и не теряет напряжения сквозная загадка сезона, касающаяся прошлого Штольмана и его продолжительной борьбы со Злом, которое уже прибыло в Затонск и послало первое предупреждение в виде поджога книжного магазина. Дальнейшие его шаги, как и личность, пока остаются тайной для всех.
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Сюжеты новых серий нередко имеют явные литературные аллюзии, к примеру, новелла «Неравный брак» напоминает «Ромео и Джульетту» Уильяма Шекспира, только вот конец не будет таким трагичным. Герои цитируют Александра Островского, Ивана Тургенева, зачитываются историями Артура Конан Дойла о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Одним из наиболее ярких и интригующих персонажей новых историй стал итальянский медиум Доницетти (Алексей Лосихин
), обладатель уникальных сверхъестественных способностей, также отсылающий к русской литературе. Подобно Воланду из «Мастера и Маргариты» он внезапно появляется в Затонске, проводит сеанс чёрной магии, а затем его ожидает жестокое разоблачение, поскольку ничто не скроется от зоркого глаза провинциальных детективов.
Впереди ещё 24 новых серии. Завесу тайны немного приоткрывает главный автор «Анны-детективъ-2» Анна Рулевская
в эксклюзивном комментарии Кино-Театру.Ру: «Анна и Яков потеряли друг друга 5 лет назад, и для них главным событием станет, конечно же, новая встреча и возрождение любви, которой придётся пройти через испытания. У Штольмана, как многие уже догадались, есть новая тайная миссия в Затонске. Ему предстоит схватка со Злом, победить в которой будет непросто. Анна тоже столкнётся с таинственными и пугающими явлениями, о которых раньше не подозревала. Но, в конечном итоге, всё это сильнее сблизит героев, научит отделять главное от неглавного и укрепит их любовь. Важные перемены ждут и остальных героев сериала. Кто-то из них сменит профессию и добьётся на новом поприще исключительных успехов, кто-то покончит, наконец, с холостяцкой жизнью, а чьё-то сердце будет разбито
».
В ближайших двенадцати новеллах одним из главных подозреваемых станет дядюшка Анны, и герои приложат все усилия, чтобы его оправдать, а также будет раскрыта тайна местного вурдалака, ритуального убийства, загадочного самоубийства судьи в здании суда и многое другое. Получат зрители и ответ на первостепенный вопрос: где же все эти 5 лет пропадал Яков Штольман, и какие тайны он до сих пор хранит от Анны. Какой будет финал сезона, оставит ли он вновь больше вопросов, чем ответов, а главное, станут ли счастливыми наши любимые герои, – узнаем уже совсем скоро.
Смотрите заключительные серии «Анны-детективъ-2
» в 18:10 с 29 марта
на телеканале «ТВ Центр».
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