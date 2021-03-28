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«Анна-детективъ-2»: Она вернулась, чтобы узнать всё

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28 марта 2021
Прошло 4 месяца с показа первых 8 серий второго сезона «Анны-детективъ», и телеканал «ТВ-Центр» возобновил показ сериала, в котором главная героиня вместе с полицией вновь устремилась на поиски преступников в провинциальном городе Затонске. Телекритик Александр Горбунов посмотрел свежие новеллы вместе со зрителями и снова специально для Кино-Театр.Ру рассказывает, что нового происходит в жизни героев ретро-сериала, чего следует ждать от грядущих серий, а также берет эксклюзивный комметарий у главного автора проекта.

«Анна-детективъ-2»: Она вернулась, чтобы узнать всё

В четырёх новых новеллах за руку и сердце Анны Мироновой (Александра Никифорова) продолжают сражаться загадочный помещик Андрей Клюев (Максим Радугин) и скромный, но не менее таинственный судебный следователь Яков Штольман (Дмитрий Фрид). Начальник сыскного отделения полиции Антон Коробейников (Сергей Друзьяк), напротив, немного поубавил пыл в борьбе за расположение Анны Викторовны и начал понемногу оказывать знаки внимания хозяйке книжного магазина Полине (Юлия Такшина).

Смотреть онлайн первый сезон сериала «Анна-детектив»
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Родители главной героини продолжают испытывать кризис семейных отношений. Мария Тимофеевна (Ирина Сидорова) всячески стремится разведать секреты своего супруга Виктора Ивановича (Андрей Рыклин) и узнать, хранит ли он ей верность. Непростой ситуацией деликатно пробует воспользоваться главный редактор газеты «Затонский телеграф» Алексей Ребушинский (Юрий Внуков), пытаясь сблизиться с маменькой Анны. Дядюшка Анны Пётр Иванович (Борис Хвошнянский) перестаёт понемногу страдать от гнетущих событий прошлого, и уже находит утешение в объятиях молодой и доверчивой девушки-клептоманки Ариадны (Валерия Кристиансен). Любопытен и весьма скорый уход из дома Мироновых горничной Лизы (Дарья Пармененкова), кто знает, быть может, под предлогом скорой свадьбы кроется нечто совсем другое.

«Анна-детективъ-2»: Она вернулась, чтобы узнать всё

Новые серии продолжают радовать не только сердечными, но и весьма запутанными уголовными делами. Угадать имена преступников в самом начале по-прежнему не просто не только главным героям, но и зрителям. Каждая двусерийная новелла строится по канонам книжного детективного жанра: в первой части мы знакомимся с фигурантами дела и обстоятельствами убийства, которые чаще всего совершаются в закрытых помещениях. Каждая новая улика – подсказка зрителю в раскрытии главной загадки, но только в самом финале второй части становится известно имя злодея и его истинные мотивы преступления. Помимо этого существует и не теряет напряжения сквозная загадка сезона, касающаяся прошлого Штольмана и его продолжительной борьбы со Злом, которое уже прибыло в Затонск и послало первое предупреждение в виде поджога книжного магазина. Дальнейшие его шаги, как и личность, пока остаются тайной для всех.

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Сюжеты новых серий нередко имеют явные литературные аллюзии, к примеру, новелла «Неравный брак» напоминает «Ромео и Джульетту» Уильяма Шекспира, только вот конец не будет таким трагичным. Герои цитируют Александра Островского, Ивана Тургенева, зачитываются историями Артура Конан Дойла о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Одним из наиболее ярких и интригующих персонажей новых историй стал итальянский медиум Доницетти (Алексей Лосихин), обладатель уникальных сверхъестественных способностей, также отсылающий к русской литературе. Подобно Воланду из «Мастера и Маргариты» он внезапно появляется в Затонске, проводит сеанс чёрной магии, а затем его ожидает жестокое разоблачение, поскольку ничто не скроется от зоркого глаза провинциальных детективов.

«Анна-детективъ-2»: Она вернулась, чтобы узнать всё

Впереди ещё 24 новых серии. Завесу тайны немного приоткрывает главный автор «Анны-детективъ-2» Анна Рулевская в эксклюзивном комментарии Кино-Театру.Ру: «Анна и Яков потеряли друг друга 5 лет назад, и для них главным событием станет, конечно же, новая встреча и возрождение любви, которой придётся пройти через испытания. У Штольмана, как многие уже догадались, есть новая тайная миссия в Затонске. Ему предстоит схватка со Злом, победить в которой будет непросто. Анна тоже столкнётся с таинственными и пугающими явлениями, о которых раньше не подозревала. Но, в конечном итоге, всё это сильнее сблизит героев, научит отделять главное от неглавного и укрепит их любовь. Важные перемены ждут и остальных героев сериала. Кто-то из них сменит профессию и добьётся на новом поприще исключительных успехов, кто-то покончит, наконец, с холостяцкой жизнью, а чьё-то сердце будет разбито».

В ближайших двенадцати новеллах одним из главных подозреваемых станет дядюшка Анны, и герои приложат все усилия, чтобы его оправдать, а также будет раскрыта тайна местного вурдалака, ритуального убийства, загадочного самоубийства судьи в здании суда и многое другое. Получат зрители и ответ на первостепенный вопрос: где же все эти 5 лет пропадал Яков Штольман, и какие тайны он до сих пор хранит от Анны. Какой будет финал сезона, оставит ли он вновь больше вопросов, чем ответов, а главное, станут ли счастливыми наши любимые герои, – узнаем уже совсем скоро.

Смотрите заключительные серии «Анны-детективъ-2» в 18:10 с 29 марта на телеканале «ТВ Центр».


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обсуждение >>
№ 1
548259 (Санкт-Петербург)   28.03.2021 - 19:23
Спасибо,смотрим и верим в счастливый конец 2-го сезона и с надеждой на 3-й,потому что как исторический фильм он имеет право на продолжение. читать далее>>
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