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«Метод-2»: Что это было?

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29 марта 2021
На Первом канале наконец завершился показ сериала «Метод-2», выходившего аж с ноября прошлого года. Оригинальный проект в постановке по тем временам одного из самых любимых зрителями режиссера Юрия Быкова, с Константином Хабенским и тогда только начинающей свой путь в большое кино Паулиной Андреевой показывали аж пять лет назад. А потом сериал оказался на Netflix в числе первых российских проектов популярного во всем мире стриминг-сервиса. Продолжение вынашивали долго, за это время «Метод» успел сменить режиссера — на место Быкова заступил Александр Войтинский, прославившийся как основатель группы «Звери», постановщик «Джунглей», «Призрака» и «Деда Мороза. Битвы магов», — но не растерял эстетики громкой отечественной вампуки про маньяков – самых модных героев современного российского кино, – и до жути похожих на них следователей, лавирующих между повседневным запоем и психиатрической клиникой. Рассказываем, что это вообще за «уникальный» отечественный сериал, зачем нужен был второй сезон и при чем тут Александр Петров.



О чем сериал «Метод»?

«Почему вы стали следователем? Странный выбор для девушки с такой внешностью», – сразу же расставляя все сексистские точки над «ё», произносят во время допроса Есени Стекловой (Паулина Андреева) сразу два следователя в исполнении Кирилла Полухина и Юрия Быкова в самом начале первого «Метода». «Внешность обманчива», – многозначительно заявляет тогда еще начинающая артистка Андреева. Ее героиня воспитывалась в знакомом всем зрителям «бандитском Петербурге» и с детства впитала в себя аромат «улиц разбитых фонарей», во многом благодаря отцу – высокопоставленному следователю. Но сложной «мужской» профессией, как еще не раз скажут ей на протяжении обоих сезонов сериала, Есеня занялась вовсе не поэтому. В 1999 году она потеряла мать, убийца которой, по словам отца, уже давно умер (истинная причина выявляется в конце первого сезона). А в 2016-м – во время выпускного из юридической академии – единственную подругу (Екатерина Дубакина). Именно тогда Есеня впервые видит Меглина (Константин Хабенский), к которому тут же мечтает попасть на стажировку (тот случай, когда мечты сбываются). А еще – слышит про «Ты меня не поймаешь» — маньяка, который на протяжении двух сезонов будет терроризировать в первую очередь Меглина, и ее саму как надежную партнершу следователя.

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В первом сезоне «Метод», частично, кстати, основанный на историях реальных отечественных маньяков, отводит по одной серии на поимку особо опасных преступников, держащих в страхе жителей того или иного маленького городка. Эти вертикальные сюжеты происходят, в основном, за МКАД, поэтому Есеня и Меглин, формально работающие в Москве, то и дело сталкиваются с вечным противостоянием России и столицы – эта тема, как и поимка маньяков, снова актуальна в российских сериалах. В горизонтальной линии – оба следователя пытаются как могут противостоять собственным травмам, которые – никогда такого не было, и вот опять – все родом из детства. Как и Есеня, Меглин тоже в юном возрасте потерял мать. Из-за чего, вроде бы, и обрел свой особенный «метод», а вместе с ним и абонемент в психиатрическую клинику. История маньяка «Ты меня не поймаешь», которой посвящен весь второй сезон, – тоже отсылает героев к прошлому и жестким детским травмам.

«Метод-2»: Что это было?


А что это за метод Меглина?

Почему герой Константина Хабенского считается талантливым и популярным (хотя, например, о нем знают сокурсники Есени в исполнении Макара Запорожского и Александра Петрова, но никогда не слышала до событий 2016-го сама Есеня) следователем – на самом деле большой вопрос. Все его дела заканчиваются смертью главных подозреваемых. Даже когда Есеня с Меглиным приезжают на места преступлений, убийства продолжаются – Меглин в основном ловит на живца. И сам пребывает в крайне нестабильном состоянии – морфий и алкоголь, воспетый зарубежными сериалами как основа основ раскрытия самых сложных дел – в «Методе» лишь расшатывают и без того нестабильную психику сыщика. Его метод, как выясняется во второй части первого сезона, в каком-то особом чутье на преступников-психопатов. Пережив в детстве трагедию, он вдруг стал чувствовать маньяков. На практике же метод Меглина, кажется, заключается лишь в том, что он с очередной чекушкой идет к основным свидетелям преступлений – бомжам и алкоголикам, которые, как правило, всегда знают несколько больше, чем до этого рассказывают на допросах в полиции. Грамотный собутыльник способен выжать все тайны следствия.

Смотреть онлайн сериал «Метод»
Смотреть онлайн сериал «Метод-2»

Кто важнее – Меглин или Есеня?

Ну уже по началу сериала ответ очевиден – мужчина-следователь, пусть и порядком поехавший, всяко адекватнее симпатичной женщины, которую то и дело, особенно в провинции, пытаются наставить на истинный семейный путь. Создатели второго «Метода» и вовсе пошли на поводу и зрителей и окунули Есеню в совсем уж идиллический семейный быт – с мужем Женей, тем самым однокурсником в исполнении Александра Петрова, у которого, как утверждала Есеня в первом сезоне, вместо души – член, и лапушкой-дочкой. В заставку «Метода-2» героиню Паулины Андреевой вывели как главную – недаром же в конце первого сезона Меглин вроде как умер. Но тяжелая патриархальная драматургия отечественных сериалов, конечно, такого вызова не вывезла, поэтому Меглина экстренно оживили – нежданные смерти и воскрешения фишка продюсерской компании Александра Цекало «Среда», работавшей не только над «Методом», но и, например, над «Мажором». В сухом остатке – к Есене образца 2020-го, научившейся тому самому «методу Меглина», все равно приставляют стремительно ожившего, пусть и находившегося все это «межсезонье» в психиатрической клинике Меглина. И удивительно, что мужчина в стадии тяжелой клинической шизофрении всеми остальными воспринимается как более надежный и опытный следователь, нежели женщина – мать и профессионал – Есеня.

«Метод-2»: Что это было?


Зачем был нужен «Ты меня не поймаешь»?

Очевидно, что в первом сезоне создатели «Метода» не делали особую ставку на второй – одиночные серии с вертикальным сюжетом, посвященным одному маньяку (почти всегда, кстати, в исполнении артистов известных – эта традиция соблюдалась и в продолжении), воспринимались зрителями как вполне традиционные для телеэфира сюжеты, к тому же их не стоило ждать на протяжении целой недели, как, например, серии «Метода-2». В продолжении вертикальные дела «распилили» на две серии с семидневным промежутком, но вскоре стало понятно, что за счет одних только известных артистов какую-никакую интригу сохранить не удастся. Тут-то и пришел на помощь маньяк с дурацким (хотя все то и дело повторяют, что «красивым») именем «Ты меня не поймаешь», складывающемся в еще более неудобоваримую аббревиатуру ТМНП. Именно он, а вовсе не идущие по две серии истории отдельных преступников, стали основной загадкой второго сезона. На роль ТМНП рассматривались и учительница Меглина Софья Зиновьевна (Евгения Симонова), и психиатр Бергич (Сергей Сосновский), и отец Есени (Виталий Кищенко), и ее муж Женя (Александр Петров), ну и, само собой, сам Меглин и неожиданно появившийся новый герой – психиатр Самарин в исполнении Егора Корешкова. Разгадка оказалась немного «секретом Полишинеля». Создатели второго «Метода» решили не закапываться в причинно-следственных связях и пойти по самому простому пути, пусть и немного посоперничав с «Игрой престолов», убивая всех ключевых подозреваемых ровно со второй половины сериала.

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Будет ли третий сезон?

Искренне надеемся, что нет. Даром что зрители, сравнивающие первый и второй сезоны – пусть и не в пользу последнего, – готовы дождаться продолжения. Личность «Ты меня не поймаешь», конечно, раскрыта, но ничего не мешает придумать для Есени и Меглина новые «триггеры» (сериал с таким названием у «Среды» тоже есть). Но на втором «Методе», кажется, пора остановиться. Пусть уж лучше, согласно традиционным русским сказкам, все заживут долго и счастливо. А для нового проекта придумаются действительно интересные герои и тем паче героини, готовые рассматривать картинку преступления целиком, а не исходя из физиологических и моральных стереотипов, безнадежно устаревших в мировом кино.


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