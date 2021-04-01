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Happy End: Краткий курс счастливого вебкама

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1 апреля 2021
Видеосервис more.tv с 1 апреля начинает показ своего нового оригинального сериала Happy End, герои которого познают азы вебкама — вуаеристского интернет-бизнеса, построенного на виртуальном оплачиваемом общении модели и наблюдателя. Режиссером проекта стал Евгений Сангаджиев, актер и автор нескольких короткометражных фильмов, для которого Happy End — дебют в многосерийном формате. Главные роли исполняют не начинающие актеры, но, как принято говорить, «свежие лица» — Лена Тронина и Денис Власенко, а в эпизодах (пока речь только о паре первых серий, дальше — больше) можно заметить Александра Горчилина, Алексея Аграновича, Александру Ребенок и Любовь Толкалину.

Happy End: Краткий курс счастливого вебкама

Happy End начинается, как многие современные российские фильмы и сериалы: в каком-то провинциальном городке молодые люди выживают, как могут. А могут они что? Торговать наркотиками. Местная среднеазиатская мафия, заседающая в декорациях картин Такеши Китано, поставляет дилеру Максу (Александр Горчилин) товар. Он вместе с девушкой Лерой (Лена Тронина), белокурой бездельницей с бебифэйсом и махнувшей на нее рукой семьей (отец — Агранович, мама — Дарья Фекленко), и другом-«дрочером» Владом (Денис Власенко), обладателем внушительной коллекции раритетных порножурналов и сетевым гуру-теоретиком этого жанра, придумывает оригинальный способ сбыта. Но от сумы и от тюрьмы в России не зарекаются, так что однажды Макса «принимают» менты и соглашаются отпустить только за взятку. Тогда Лера с Владом, чтобы раздобыть денег, устраивают первую вебкам-сессию с участием девушки. Лиха беда начало.

Первый и самый очевидный, «продающий», плюс нового сериала — сама его тематика. Понятно, что история будет про взросление, любовь и т.д., и т.п., но вебкам в качестве сюжетообразующего элемента выглядит по меньшей мере многообещающе. Интим во всех его проявлениях, даже виртуальных, то есть не предполагающих ни физического контакта, ни даже обнажения, для России все еще, как ни крути, табу. Работников подвергающейся социальной стигматизации секс-индустрии на больших и малых экранах все еще изображают этакими маргиналами «без имени и в общем без судьбы». О том, что это давно уже не должно быть так, свидетельствует хотя бы успех сериала «Чики» все того же more.tv. И Happy End, кажется, готов провести следующий сеанс ликбеза. По крайней мере, уже в первых сериях тут не стесняются ни голой груди, ни секс-игрушек, ни мастурбации на камеру, ни возраста, ни пола. Девушек могут возбуждать девушки, а также бабушки. Очевидно, что речь пойдет и о проблемах вебкама и вебкам-моделей, об их образе жизни, о радостях и трудностях.

Happy End: Краткий курс счастливого вебкама

С самого начала авторы намечают и параллельные линии, например, с участием героини Любови Толкалиной, женщины с выдающимся прошлым и незавидным настоящим, в котором она погрязла в долгах и вынуждена из последних сил тянуть образ успешной дамы и сына-подростка. Но этот образ — скорее, пережиток сериальной и киношной традиции, тогда как главная героиня Лера и играющая ее Лена Тронина — глоток свежего воздуха, невинность и порок, скандинавская прозрачность и белизна во внешности и безбашенность обычной русской женщины внутри. Впрочем, и Влад уже в первых эпизодах неожиданно трансформируется из второстепенного задрота-приятеля крутых ребят в самостоятельную движущую силу. Подталкиваемую женщиной, но все же — потенциал есть.

В недавнем фильме «Глубже!» Михаила Сегала порно становилось сатирическим зеркалом для пресловутого «русского мира» и окружающей социально-политической и культурной действительности. Такими же, по большому счету комедийными элементами фабулы представлен на экране и вебкам в фильмах Sheena667 Григория Добрыгина и «Китобой» Филиппа Юрьева. В Happy End же все серьезно и реалистично. Но оттого не менее привлекательно. В первую очередь, кажется, все-таки для более старшей аудитории, слетающейся на запретные словечки в описании и на зумеров в качестве главных персонажей, как мотыльки на свет. Сами в «даркнет» уже не зайдем, так хоть так посмотрим.

Сериал Happy End на видеосервисе more.tv с 1 апреля.


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Happy End: Краткий курс счастливого вебкама фотографии
Happy End: Краткий курс счастливого вебкама фотографии
Happy End: Краткий курс счастливого вебкама фотографии
Happy End: Краткий курс счастливого вебкама фотографии
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