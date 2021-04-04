Жду продолжения: «Налёт-2», «Папик-2» и «Жуки-2» - какой сериал зрители хотят увидеть больше

Кино-Театр.Ру всегда внимательно следит за отзывами зрителей на разнообразные телевизионные проекты. Совсем недавно завсегдатаи нашего форума не оставили камня на камне от второго сезона «Метода». В начале апреля на российском ТВ ожидается сразу несколько продолжений известных сериалов, и мы решили заглянуть в комментарии к ним, чтобы узнать, развития каких историй ждет аудитория нашего сайта.
Елена ЮМ1509: Очень затянут повтор первого сезона. Хотелось бы подинамичнее и перейти к премьерному просмотру второго сезона.
VivaEL (V): Правда интересно, выйдет сейчас второй сезон или нет. Хотелось бы уже посмотреть продолжение. Тянут кота за одно место столько лет.
Астория_я (Москва): Участие Владимира Машкова в фильме – гарантия того, что зритель не будет разочарован. Ну в большинстве случаев, конечно. Здесь Львович тянул на себе весь сериал, отдувался, так сказать, за всю свою четверку. Шведов везде одинаковый, имидж молчаливого, угрюмого громилы, ладно, такие роли тоже нужны. Неплохо смотрелся Паль в образе наркомана и ловеласа. Продолжение посмотрела бы.
Alice: Предъявляя претензии к сюжету, надо понимать, что по жанру Налет – не детектив, а полицейский триллер. В детективе-то как раз главный герой, как минимум, хороший человек в классическом понимании (любой канонический герой типа Пуаро, или мисс Марпл, или наших ментов из «Фонарей» и т.д.), а у нас хороших нет. Нет — и все тут. Просто зло против еще большего зла. Поэтому полицейские оставляют за собой трупы, герой Машкова спит с проституткой, герой Шведова — игрок, Паля — наркоман, а Оксана встречается с женатым мужчиной.
Оля Камышева: Шикарный сериал! И снято красиво, и место действие — Калининград, очень необычно, добавляет европейской атмосферы… Впервые увидела Паля в сериале, в нормальной нетупой роли.
152: Очень понравился сериал! Ждем продолжения! Пытались смотреть французскую версию – не понравилась! Наши актёры намного лучше сыграли!
фото: кадр из сериала "Налет-2"
Uranomsk: Не сказать что я в восторге от сериала, примерно 50/50! С одной стороны, фильм напоминает сериал «Меч», а с другой – «След». Немного скучноват! Хотя, актёры отличные, сыграли великолепно. Сергей Шнырёв, в роли Дроздова, мне понравился едва ли не больше всех остальных. Так классно сыграть отрицательного персонажа далеко не всем удаётся! Хотя конечно, меня этот Дроздов очень раздражал! И жаль, что он вышел сухим из воды! Но в конце было написано, что будет продолжение. Так что посмотрим! Правда, ждать его, как ворон крови, я конечно не собираюсь. А то, что фильм получился скучным – видимо сценарий повлиял, вот и всё!
Днепрова: Я не видела более отвратительного фильма. По уровню жестокости достигли американцев. Даже переплюнули. И кроме жестокости в фильме нет ничего. Не интересен ни один герой, они все одинаково отталкивающие.
Зритель,но не критик (Ростов-на-Дону): Это тот случай, когда адаптация гораздо сильнее оригинала. Слишком у французов бесцветные актеры и слабы харизмой.
Saha8210: Сериал отличный, все негативные комментарии отвергаю, с нетерпением ждем продолжения.
5 апреля телеканал СТС в 19:00 начнет показывать второй сезон украинского комедийного сериала «Папик», первые серии которого в прошлом году посмотрели 68 миллионов российских телезрителей. В продолжении истории актёр на пенсии Александр Меркулов (Станислав Боклан) снова пытается начать новую жизнь. Только теперь не со смены имиджа, а с выхода из тюрьмы. Ведь дольче вита в чужом особняке с гламурной охотницей за «папиками» Лизой (Дарья Петрожицкая) обернулась заключением в камере.
Сама своя: «Папика» смотрю при каждом повторе по телевизору. Это тот случай, когда фильм не надоедает, и музыка к нему тоже. Надеюсь «Папик-2» не разочарует.
Аракеляну Светлана (Николаев): Посмотрела, не отрываясь, с первой до последней серии. Хороший, добрый фильм, талантливая игра актёров, хорошие чудные диалоги. И как бы не хотелось с ними расставаться, но продолжения не хотелось бы еще больше. Наш любимый сериал «Сваты» много потерял от этих бесконечных продолжения и в итоге – перенаигранная игра любимых актёров и странности последующих сюжетов. Поздно уже об этом говорить, так как уже сняли продолжение и «Папика». Очень надеюсь, что не испортили фильм. Просто герои выполнили все свое предназначение в первом фильме. Нельзя скушать выеденное яйцо второй раз.
Кадеточка (Днепропетровск): А ведь прелестнейший же сериал! Очень добрый, забавный и хороший. О семейных ценностях. Пропагандирующий принятие детьми стариков, а стариками – молодежи. Сериал, сближающий поколения, если можно так сказать. Причем, в первой половине столько уморительных моментов, а во второй – уже мораль начинает прослеживаться... А дуэт папика и модной чики – это прелесть, что за чудо! Я бы не прочь и второй сезон посмотреть, хотя и понимаю, что он тут не нужен, ведь финал получился именно таким, как нужно.
Светлана Грузинцева (Москва): Замечательная игра актеров! Я и посмеялась, и поплакала. Над последними словами главного героя из зала суда – задумалась. У меня растет дочь. Переходный возраст, и порой я ее не понимаю. А должна понять! Кто, если не мы, старшее поколение, их поймет и поддержит? Всем создателям и участникам фильма большое спасибо!
фото: кадр из сериала "Папик-2"
Наталья Тюрина: Жду продолжения. Очень понравился сериал. Как-то просмотрела все серии залпом. Нет пошлости, смешно.
Андрей734 (Москва): При заявленной «глянцевой» теме сериала был приятно удивлен его человечностью и важностью поднимаемых в нем вопросов. Они рассматриваются как бы через призму юмора, но при этом не теряют своей актуальности, не становятся лубочными, примитивными. Очень понравилась игра главных актеров, особенно «деда» Станислава Боклана – очень харизматичный яркий образ актеру удалось воплотить! Хочется его увидеть теперь и в других ролях! Отличный сериал, чувствуется, что создан с любовью!
Наталья68 (Сызрань): Мне очень понравился сериал, сначала смешно, потом смешно и интересно, под конец – и смех, и слёзы... За душу берёт... Все актёры – большие молодцы, что главные, что второстепенные, выкладка видна на 100%. Жду продолжения!
В тот же день, 5 апреля, в 20:00, на телеканале ТНТ выходят «Жуки-2». Этот сериал про трех айтишников на альтернативной службе в деревне – один из самых ожидаемых проектов у наших читателей, практически каждый комментарий на страничке фильма заканчивается фразой «ждем продолжения». Во втором сезоне Никита (Вячеслав Чепурченко), Дэн (Павел Комаров) и Артемий (Вадим Дубровин) продолжают коротать время над приложением для знакомств TWIN, совмещая стартап с работой в деревенской школе, на почте и ферме. Они вынуждены также постоянно решать личные проблемы и искать выход из самых безумных ситуаций, какие только могут случиться в российской глуши.
КамилаМ: Смотрибельно. Открыла для себя Лагашкина. Чуть поменьше бы юмора вокруг дерьма только.
Наталья Тюрина: Чудесная комедия. Добрая, смешная. Деревня опять же – приятно. Хочется продолжения.
Мама Мышка: Последний раз я так смеялась над комедиями Гайдая! Отличный фильм! С нетерпением жду продолжения!
Alexxxander: Хороший, позитивный и смешной сериал. Можно смотреть как молодому поколению, так и более взрослым. Люблю такие сериалы, когда в особенности можно почерпнуть какие-то модные словечки из молодежного сленга. Очень советую посмотреть. В отличие от сериала «Патриот», который так же показывают на канале ТНТ, про тупого ВДВ-шника, который у меня вызывает отвращение. Сериал «Жуки» отличнейшей, таких бы побольше, надеюсь – снимут продолжение.
Домовёнок (Кемерово): Подобные фильмы спасают от депрессии и поднимают настроение. Продолжение обязательно должно быть, тем более, что история приключений наших героев ещё не закончена! Буду ждать.
Agorbylev: Пожалуй, утёрли нос всяким, считающим себя звёздами актёрам в многочисленных сериалах, и даже не только в российских. А атмосфера фильма – просто чудо: давно так легко не дышалось. Браво! И ЖДЁМ ПРОДОЛЖЕНИЯ!
фото: кадр со съемок сериала "Жуки-2"
Lorra: «Жуки» можно сразу отправлять в «Золотую коллекцию». Мне повезло, что смогла посмотреть сразу весь сезон, не дожидаясь очередной серии. Соседи наверняка слышали мой смех, хорошо не знали, что я одна дома. Спасибо всем, кто принимал участие в создании фильма, за мои слёзы от смеха. Тем, кто увидел даже намёк на пошлость, сочувствую. Конечно, очень хочется увидеть всю команду, но, как показывает практика, продолжение всегда слабее. Но бываю же исключения! Нам подождать? Мы подождём!
Owa: Один из лучших. Смотрели в удовольствие, каждую серию ждали с нетерпением. Я надеюсь у этого сериала не будет конца. Желаю долгих долгих лет. Крутой сериал, в том же духе продолжайте. Вообще где присутствует деревенская жизнь, с их традициями, приколами, словечками, манерами, суперскими людьми, всегда такие сериалы зайдут в душу. Вот закончился сезон, и грустненько. Верните сериал ЖУКИ.
Аурелия Санти: На некоторых сериях просто останавливали просмотр, потому что в голос хохотали с мужем, настолько смешно было. Туалетные сцены пропускала. Естественно, будет второй сезон, и это здорово.
Irdy: «Жуки» – не едкая сатира, а именно весёлая и добрая комедия положений как раз потому, что сделана не с отвращением к людям, а с большой любовью. Авторы каждого из своих персонажей любят со всеми их недостатками и нелепостями, в каждом есть свое обаяние и изюминка, своё доброе и вечное, в противовес глупому и дурному, главное, здесь нет ни одного по-настоящему отвратительного или злого человека, и это создаёт такую особую атмосферу, ради которой хочется смотреть и пересматривать много раз.
Кадеточка: Эх, а я бы с удовольствием, кстати, в ту деревушку поехала, там так уютно и кормят вкусно...
Алисандра: Как жаль, что серии такие короткие...
Роберт Грегори Дэвид: Ну, когда? Когда продолжение?
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