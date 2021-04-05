«Олег»: Папины дочки

Телеканал «Пятница!» продолжает расширять свою сериальную линейку. Только закончился показ «Аль-Капотни» о хорошем полицейском, пытающемся спасти подростков от тюрьмы. В этот понедельник стартует «Олег» – о не самом поначалу хорошем папе, который пытается спасти свою семейную жизнь и приобретенный с годами личный комфорт. Оба проекта, в отличие от «Мылодрамы», пару лет назад прогремевшей на той же «Пятнице» и ставшей одним из лучших комедийных проектов последнего времени, – уже не просто хулиганское зрелище с жестким юмором, а, скорее, семейное кино с прицелом на подростковую аудиторию и их еще молодых родителей.
фото: Пресс-служба телеканала "Пятница"
«В жизни каждого мужчины наступает момент, когда он приходит к выводу, что носки ему должен стирать кто-то другой. И он женится», – такую незатейливую мораль выдает заигравшийся в образ Лебовски Олег (Александр Ильин), владелец одноименного бара, своему другу (Степан Девонин), готовому связать себя узами брака. В жизни самого Олега такой момент наступил еще 15 лет назад – за это время у него успели появиться три дочери Женя (Полина Федина), Вера (Ася Громова) и Василиса (Дарья Гущина), воспитанием которых занималась жена Ира (Виолетта Давыдовская). Олегу было совсем не до этого – бар, где Олег обычно был не против пропустить несколько кружек нефильтрованного вместе с клиентами, отнимал очень много сил. После очередного такого рабочего дня мужа, плавно перешедшего в ночь, Ира собирает вещи и улетает на год в Японию – изучать архитектуру и дизайн, на которые на протяжении всех 15 лет у нее времени не находилось. Так Олег и остается один со своими тремя дочками.
«Олег» – своего рода реинкарнация «Папиных дочек». Только вместо во всех смыслах положительного отца-одиночки в центре внимания оказывается великовозрастный раздолбай, которого жена решила вывести из его личной зоны комфорта, ограниченной, в основном, пространством собственного бара. Школьные проблемы детей – две дочки уже старшеклассницы – теперь выходят и в виртуальное пространство. Так, например, в классе Веры появляется новый ученик – популярный влогер с «небанальным» девизом: «Пранк – это новый панк». Папаша-одиночка как может вписывается за своих дочерей, а по вечерам страдает по видеосвязи с женой: «Возвращайся, заведем четвертого ребенка – мальчика!». «Четвертый ребенок у меня уже есть, и это ты, Олег!» – не сдается жена.
фото: Пресс-служба телеканала "Пятница"
Сокращение дистанции между родителями и детьми – еще одна примета нашего времени, причем в отечественных сериалах она все чаще стала сводиться к такому мужскому бэби-буму. В прошлом году на СТС выходил проект «Родком», где герой Виктора Хориняка в одиночку взялся за воспитание своего 12-летнего сына, о жизни которого, как и герой Ильина в «Олеге», имел в целом достаточно отдаленное представление. Кстати, в пилоте «Родкома» главную роль как раз играл Александр Ильин, только уже в целом сериале его заменил Хориняк. В «Олеге» горе-отца наградили, правда, сразу тремя дочками, но вопросы гендерного дисбаланса по крайней мере в первых сериях проекта особо и не поднимаются.
За сценарий «Олега» отвечали монтажер «Домашнего ареста» Руслан Габдрахманов и писательница Ирина Денежкина, когда-то вместе с Семеном Слепаковым придумавшая сериал «Озабоченные». Сам проект, к тому же, стал сериальным режиссерским дебютом актера Григория Калинина, разделившего кресло постановщика с продюсером Зауром Болотаевым, ответственным за проекты «Моими глазами» и «Света с того света». Однако «Олег», несмотря на редкие шутки и в целом динамичное повествование, выглядит гораздо скромнее упомянутых выше сериалов. Создателям, кажется, хочется рассказать объемную историю, которая потенциально может заинтересовать и все еще находящихся в поисках каких-то ориентиров 30-40-летних, и подростков, нашедших голоса своего поколения в интернете, но времени и сил хватает только на небольшой разговор на заданную тему. А на всех обозначенных в сериале персонажей уже нет – так что приходится, как и главному герою Олегу, все-таки расставлять приоритеты. Насколько эффективно, станет понятно только к финалу 21-серийного проекта.
Сериал «Олег» на телеканале «Пятница!» с 5 апреля.
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