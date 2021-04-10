«Конец невинности»: Женщины в борьбе за мужчин

В центре повествования семейная пара – Дима (Сергей Губанов) и Полина (Валерия Ланская). В День рождения сына Дима отправляется в зарубежную командировку. Самолёт, которым он должен был лететь, разбивается, однако, пытливая Полина, не готовая мириться с гибелью любимого мужа, проводит собственное расследование, выясняя весьма неприятные подробности жизни супруга. Благодаря видео-материалам камер наблюдения, Полина узнаёт, что, зарегистрировавшись на рейс, Дима встретился с некоей дамой и маленьким мальчиком. Продав тайком общую с Полиной квартиру, Дима вместе с незнакомкой отправился в Израиль. Невзирая на очевидное предательство, Полина не торопится с окончательными выводами, пытаясь выяснить всё до конца…
Контрапунктом к основной теме выступают истории двух братьев Димы – Игоря и Олега. Игорь (Антон Хабаров), строящий успешную карьеру в крупнейшей нефтедобывающей компании, тайно влюблён в Полину. Его жена Ирина (Полина Маликова), отчаянно любящая мужа, время от времени находит утешение в алкоголе, наркотиках и визитах к психологу. Старший из братьев — Олег (Вячеслав Разбегаев) — работает в органах и помогает Полине добывать информацию о Диме. Его жена Таня (Наталия Антонова) безуспешно пытается родить. Боль очередной потери ребёнка гложет Олега. А между тем, его работа становится всё опаснее с каждым днём…
Стас Иванов поставил перед собой непростую задачу – в рамках простого жанра соединить женскую мелодраму и мужской политический детектив. Не вполне понятно, на какую аудиторию в этом случае ориентируются продюсеры ленты, ибо серьёзная бизнес-подоплёка с киллерами и нефтяными магнатами не особо интересна домохозяйкам, а дамские страдания по поводу порушенных чувств не актуальны для настоящих мужчин. С другой стороны, линии движутся параллельно, не заглушая друг друга, а потому фильм можно считать идеальным для семейного просмотра: пока муж у телевизора сосредоточился на деловых «переговорах» с пистолетами в руках, жена может проведать котлеты на кухне, а во время очередных душевных излияний героинь глава семьи может выйти на перекур с соседом, оставив благоверную в её эмпатии.
фото: кадр из сериала "Конец невинности"
На общем фоне традиционных сериальных героинь, выделяется серьёзная работа Полины Маликовой (Толстун), живущей, скорее в критериях художественной драмы. Яркая, дерзкая, трагичная, она несёт свою боль, улыбаясь, женскому нытью предпочитая действие. Хотелось бы чаще видеть эту актрису в серьёзных полнометражных кинолентах — на сегодняшний день явно не хватает свежих лиц и самобытных артистов, способных тривиальную сцену превратить на мгновение в большое кино. Вдохновлённый эмоциональной игрой партнёрши, Антон Хабаров, полюбившийся женщинам благодаря сериалу «Казанова», также временами неожиданно интересен и глубок. Отблески искусства придаёт картине работа Игоря Черневича – мастера авторского кино, наделяющего подлинностью и глубиной любой даже самый безнадёжный материал.
История развивается по спирали. Начинаясь как простая мыльная опера, фильм закручивается в лихой сюжет, где временами женщины и мужчины меняются позициями: беспомощные дамочки обретают силу и мощь, а энергичные парни сдуваются и уходят в себя. Учитывая длину дистанции, рискнем предположить, что с каждой серией новых обстоятельств и сюжетных поворотов будет всё больше. И если зритель в них не запутается, возможно, он вовлечётся в эту игру, где после тёплой ванны с «Бадусаном» ему предлагают окунуться в ледяную прорубь. Удивительно, что фильм пролежал в столе руководства канала 5 лет. Но на экране он смотрится как весьма актуальное произведение – то ли жизнь замерла на месте, то ли авторы в своём произведении коснулись вечных тем, не утрачивающих значения с течением времени. Лента вряд ли заинтересует «продвинутую» публику, предпочитающую изысканное декадентство типа «Метода», «Колл-центра» или «Домашнего ареста». Но традиционная телевизионная аудитория, порой ностальгирующая по «Санта Барбаре», наверняка будет благодарна возможности отвлечься от повседневных проблем в обществе героев картины.
обсуждение >>