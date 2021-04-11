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«Анна-детективъ 2»: Как закончился второй сезон, и нужен ли нам третий

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11 апреля 2021
На канале ТВЦ завершился показ второго сезона «Анны-детективъ», который верные поклонницы и поклонники шоу ждали пять лет. Екатерина Чен рассказывает, за что сериал так полюбили, почему второй сезон оставил горький осадок и каковы перспективы продолжения.

«Анна-детективъ 2»: Как закончился второй сезон, и нужен ли нам третий

Заключительные серии повергли в отчаяние многих поклонников проекта, поскольку, волею создателей, зло торжествовало там по всем фронтам. Преступник, которого пытались вычислить на протяжении 40 серий и поймать «на живца» — на главную героиню, — под конец таки-явился как чертик из табакерки, всех обставил и героиней завладел. Выступающим же на стороне добра авторы не дали возможности хоть в чем-то отыграться. Объяснение, что финальные ходы понадобились как раз ради шума в соцсетях, «привлечения новой аудитории» и «задела» на третий сезон, лишь усилило горестный осадок. Потому что второго сезона они и ждали с 2016 года, когда проект чуть было не закрыли после 56 серии. И нынешнее продолжение стало возможным во многом благодаря настойчивым зрительским просьбам и сборам подписей. Поди знай, удастся ли снять еще порцию приключений, и сколько лет на это понадобится, да и актеры не молодеют, так что да, фанаты, на всякий случай, желали оставить любимых персонажей не у настолько уж разбитого корыта.

Смотреть онлайн первый сезон сериала «Анна-детектив»
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По законам жанра: за что зрители полюбили «Анну-детективъ»

Поклонники (главным образом, поклонницы) так боролись за «Анну-детектив», поскольку мир (или сеттинг) сериала стал для них своего рода психотерапией. В отличие от других проектов, тут не рвали душу надуманными конфликтами и просто позволяли убежать от суровой реальности в Затонск — уютный городок конца XIX века, где убийств, как в классической английской деревне — едва ли не больше, чем жителей, — но и сыщики блистательные. Расследования вели, в частности, столичный полицейский Штольман (Дмитрий Фрид), сосланный в провинцию за дуэль (на самом деле, кажется, за то, что пытался изобличить влиятельных придворных, шпионов и коррупционеров), и затонская барышня-медиум Анна Миронова (Александра Никифорова). Материалист привычно делал ставку на улики и живых свидетелей, духовидица, несмотря на подколки напарника, — предпочитала допрашивать духов умерших. Конкуренция методов на фоне неумолимого взаимного притяжения доставляла главное удовольствие от просмотра. Это тот случай, когда детектив сначала смотришь, чтобы узнать, кто и зачем, а потом — еще много раз, чтобы смаковать, как. Тем более, что вокруг барышни и сыщика формировалась целая свита колоритных персонажей.

«Анна-детективъ 2»: Как закончился второй сезон, и нужен ли нам третий

Действие в первом сезоне выстраивалось четко и не без юмора, с соблюдением всех условностей жанра и внятными мотивировками. Актеры воплотили настолько мощные, живые образы, что уж и неважно, что декорации городка фанерные, а интерьеры и балюстрады слегка повторяются, поскольку сняты в одной и той же усадьбе Горки. Фанаты, кстати, ездили на съемки нового сезона, караулили исполнителей, не избалованных излишней популярностью, — и убеждались, насколько вдохновляющей была атмосфера на площадке. Первые восемь серий продолжения выпустили в эфир еще прошлой осенью, и зрители будто успокоились — канва и стиль сохранены, неотразимый Штольман, таинственно исчезнувший пять лет назад, снова с нами; правда, Анна не бросилась к нему тут же на шею, а все ждет объяснений. Сама-то она отучилась в Париже на доктора и теперь работает в больнице.


В горе и в радости: как второй сезон нарушил баланс детективной линии и любовной истории

Экранная «химия» между барышней и сыщиком в исполнении Александры Никифоровой и Дмитрия Фрида в принципе позволяла вовсе отказаться от содержательных диалогов. Было «горячо», если они просто глядели друг на дружку и называли по имени-отчеству: Яков Платонович — Анна Викторовна. Неудивительно, что в новых сериях — чем дальше, тем больше — авторы решили разбавить полицейский процедурал мелодрамой и строить интригу именно на личных взаимоотношениях пары, пусть даже в ущерб собственно детективу.

«Анна-детективъ 2»: Как закончился второй сезон, и нужен ли нам третий

Следствие вроде бы идет, но главное — что достанется Штольману от Анны: поцелуй или пощечина, презрение или улыбка. Сыщика в этом сезоне вообще треплют изрядно. Несколько лет он сидел в казематах, затем вынужденно согласился работать на царскую охранку и вернулся в Затонск со спецзаданием: ловить инфернального гипнотизера в маске, который заставляет людей совершать безумные убийства. Наследив в Петербурге, гипнотизер теперь охотится за Анной-медиумом. Штольмана заверяют, что он гипнозу не поддается, хотя на деле это не совсем так. Более того — чувства к Анне делают полицейского еще уязвимее. Чем лучше складываются их взаимоотношения, тем хуже он работает: упускает фигурантов, не замечает слежки, не обращает внимания на очевидных подозреваемых, даже наведя о них справки. И наоборот: в периоды размолвки сыскной талант Штольмана возвращается в полный рост. Вряд ли так было задумано — так как противоречит ожиданиям публики: любовь, по идее, должна придавать сил героям, а не создавать фору злодеям. Без свадьбы в детективе можно прожить легко, но с профессиональной деградацией крутого сыщика — невозможно. Тем паче — не за горами революция, и если авторы будут снова и снова обнулять, как здесь, погоню за одним и тем же гипнотизером, подолгу разлучая героев, то те вообще не успеют нормально пожить на родине.

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Ленин в Горках: каковы перспективы третьего сезона — Революция или рай в шалаше?

Революция, кстати, постучалась уже в двери нынешнего сезона. В Затонске наряду с мастерами гипноза — приверженцами одновременно и верований средневековых еретиков-катаров, и алтайских (почему-то) шаманов — оказался и парализующий волю магический предмет, табакерка Робеспьера. С ее помощью можно, оказывается, подбить на террор кого угодно: и массы, и индивидуума. О том, что неуловимый гипнотизер может быть революционером, несчастного Штольмана предупреждали еще в охранке. Ловить каких бы то ни было политических вместо уголовников ему не улыбалось. Между тем вестник новых времен Владимир Ильич Ульянов лично появляется на экране — еще молодой, в качестве помощника присяжного поверенного. Но уже говорит с народом, обличает происки кровопийц-эксплуататоров и заявляет, что «мы пойдем другим путем».

«Анна-детективъ 2»: Как закончился второй сезон, и нужен ли нам третий

Ленин в Горках, конечно, весьма оригинальная шутка. Надо же отдать вождю революции должное: благодаря тому, что он жил в свое время в усадьбе, для съемок ретро-сериалов тут сохранилось много реквизита. Но намек, что западная ересь, импортные табакерка и революция играючи гипнотизируют российских обывателей и нейтрализуют даже таких прекрасных специалистов, как Анна и Штольман, — обескураживает. Впрочем, благодаря турбулентности второго сезона мы оценили и ежедневное сопротивление съемочной группы навязанным обстоятельствам, и увидели ряд талантливых режисcерских решений, и актерские свершения поистине космического уровня.

И все же, когда Яков Платонович вслух мечтает, как выйдет в отставку и они с Анной Викторовной откроют частное детективное агентство, это и кажется самым логичным заделом на третий сезон. На такое уютное предприятие, не разрушающее старый мир и сериал до основания, и хотелось бы посмотреть.


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обсуждение >>
№ 1
EveLP   11.04.2021 - 18:01
Не надо снимать 3 сезон. Концовка 2-го - лучшее, что можно было сделать с этим продолжением, полным сюжетных дыр и вывернутых наизнанку персонажей. Спасибо, достаточно. читать далее>>
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