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«Невероятные»: Альтернативная волна феминизма

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12 апреля 2021
«Амедиатека» начинает показ «Невероятных» — многосерийной костюмной фэнтези-драмы Джосса Уидона. Шесть эпизодов будут показаны до конца мая, о том, когда выйдет вторая половина первого сезона обещают сообщить позже. Сценарий, помимо самого Уидона, писали его давние соавторы: с Дугласом Петри они вместе работали над «Баффи — истребительницей вампиров» и «Ангелом», с Джейн Эспенсон, помимо этих же двух проектов, еще и над сериалами «Светлячок» и «Кукольный дом». Сам Уидон в качестве режиссера снял первые две серии, после чего уступил кресло еще одному коллеге по «Баффи» – Дэвиду Семелу (в титрах в качестве постановщика значится и еще один весьма опытный сериальный режиссер Зетна Фуэнтес). «Невероятные» — одновременно и историческая драма, и настоящее супергеройское кино, еще и с весьма актуальным подтекстом. Сверхспособностями в этой новой киновселенной наделены в основном женщины, и обществу это откровенно не нравится.

«Невероятные»: Альтернативная волна феминизма

В Лондоне — альтернативном, как это принято говорить в подобных случаях, — за пару-тройку лет до наступления XX века происходит мистическое событие космического масштаба, после чего некоторые люди приобретают сверхъестественные навыки. Кто-то превращает жидкость в лед одним выдохом, кто-то мечет шаровые молнии, кто-то умеет оборачиваться вороном, говорить на всех языках, кроме английского, и исцелять прикосновением. Амалию Тру (Лаура Доннели) дар настигает в самый темный момент жизни, превращая отчаявшуюся вдову в предводительницу «невероятных» людей (в сериале их называют touched — «одаренные»), — она умеет заглядывать в будущее, умело дерется, профессионально пьет и хочет объединить вместе со своей ближайшей подругой и соратницей, повелительницей энергии и изобретательницей Пенанс Адэр (Энн Скелли), всех супергероев.

Многие из них — в основном силу получили женщины — уже живут в организованном мисс Тру приюте, остальные же либо скрывают свои умения, либо, как, например, обезумевшая по вине мужа-предателя и врачей-экзекуторов Мэлади (Эми Мансон) сбиваются в бандитские группировки и готовы уничтожать себе подобных. Кроме них угроза исходит и от невежественного высшего общества, напуганного новыми людьми и использующим власть и деньги для их истребления (Оливия Уильямс, Пип Торренс и Джеймс Нортон играют весьма коварных леди и лордов), от уличных гангстеров и контрабандистов под предводительством безжалостного криминального авторитета Деклана (Ник Фрост), и от загадочного врача-садиста (Денис О’Хэйр). В общем, самое время Амалии и ее команде нарастить силы, выяснить, кто есть кто в целой толпе врагов, и дать негодяям отпор.

«Невероятные»: Альтернативная волна феминизма

«Невероятные» с первого взгляда «цепляют» множеством сюжетных линий, персонажей и параллельных историй, переплетенных друг с другом весьма мудрено. В сериале, безусловно, есть некоторый детективный движок, так как любые возникающие догадки о том, кто истинный злодей, разбиваются с появлением нового потенциального врага. Несмотря на внешнюю схожесть декораций этого сериала с антуражем какого-нибудь неспешного английского ретро вроде «Аббатства Даунтон» — все эти элегантные костюмы, все еще достаточно пышные юбки в пол, обязательные шляпки и со вкусом обставленные будущим антиквариатом гостиные — действию вдоволь хватает динамики. Причем не только внутренней, обусловленной перипетиями сюжета, но и вполне наглядной, физической. Многословные диалоговые сцены перемежаются весьма жестокими батальными – Амалия Тру дерется, как героиня боевиков.

Есть и максимально высокие ноты, напоминающие и о весьма богатом опыте Джосса Уидона в качестве постановщика фантастических и космических саг, и о том, что перед нами нечто большее, чем феминистская ретро-драма. То в небе проплывет какое-то чудо-юдо, то одна из девушек своим голосом вышибет слезу из супергероев и осязаемым светом затронет те места, где хранится их сила, то в загадочном темном подвале обнаружится нечто круглое и светящееся явно неземного происхождения. Сняты эти мистические сцены-откровения с пафосом, но уместным, вызывающим и в смотрящем приятное щемящее чувство чего-то невероятного и великого.

«Невероятные»: Альтернативная волна феминизма

Презентуя идею будущего сериала три года назад, Джосс Уидон объяснял название «Невероятные» (в оригинале - The Nevers, от слова never, то есть «никогда»), не упоминаемое в сериале, тем, что речь о людях, которые никогда не должны были существовать, но появились, тем самым вызвав на себя огонь общественного неодобрения и в связи с этим даже преисполнившись убежденностью в собственной неестественности. Но получается, что то, чего быть не может, все-таки есть, а значит – имеет право на свое место в мире.

В этом смысле присутствующая в сериале идея расширения социального спектра, идея инклюзивности и борьбы за свои права звучит очень современно. И громко, с четко расставленными, благодаря альтернативному сеттингу и фантастическим деталям повествования, которыми наполнен вполне реальный мир, акцентами. Понятно, что подобными метафорами — особенно связанными со сверхспособностями, — как и преимущественно женским кастом сегодня уже не удивишь зрителя (наверное, к счастью). Тем не менее что-то свежее, живое и реальное, несмотря на всю ирреальность событий, в сериале определенно есть.

Смотрите сериал «Невероятные» в «Амедиатеке» с 12 апреля.


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«Невероятные»: Альтернативная волна феминизма фотографии
«Невероятные»: Альтернативная волна феминизма фотографии
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