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«Медиатор»: Солнечный круг, переговоры – вокруг

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16 апреля 2021
На видеосервисе START начинается показ нового отечественного сериала «Медиатор» с Андреем Бурковским в главной роли. Снял проект Артем Аксененко, ответственный за мистический триллер «Лапси», с которого в 2018 году началась история оригинальной линейки собственных проектов видеосервиса. За три года START уже успел обрести свой имидж, миксуя яркие комедии с провокационными драмами. И «Медиатор», сделанный, кстати, новым партнером видеосервиса – компанией Игоря Толстунова «Профит» – с одной стороны, продолжает эту разножанровую провокацию платформы, а с другой – выглядит совершенно не похожим ни на предыдущие проекты сервиса, ни на другие отечественные сериалы последнего времени.

«Медиатор»: Солнечный круг, переговоры – вокруг
фото: видеосервис START

Стандартное рабочее утро Андрея Павлова (Андрей Бурковский) начинается с раннего – всегда неожиданного – звонка. В обычной многоэтажке дезертир, прихвативший из части как минимум автомат Калашникова, стал нежданным гостем девичника своей невесты. Бывшей невесты. Сердце парня разбито, психика расшатана – девушка из армии не дождалась и теперь должна понести за это наказание. Подружки заперты в шкафу, она – в размазанном макияже, нарядном платье и на каблуках — сидит под прицелом бывшего возлюбленного. Под окнами отряды полиции и родители – и девушки, и террориста. Именно к этой категории теперь относится бывший солдат-срочник. Переговоры с террористами – как раз дело Павлова, формально, судя по корочкам, имеющего какое-то отношение к МВД, в целом же – такого секретного фрилансера. Павлов – профессиональный переговорщик, медиатор, как называется эта специальность.

Но по-настоящему кормят героя Бурковского вовсе не работа с террористами. Он с легкостью «разруливает» интересы сильных мира всего. Властной матери (Виктория Толстоганова), готовой проучить свою взбалмошную и не поддающуюся контролю дочь (Ирина Старшенбаум), дочери (Дарья Мороз) погибшего ученого, на чью научную компанию претендует крупный нефтяной холдинг, – дело за малым договориться о продаже с еще одним наследником, сыном, неожиданно вернувшимся из Америки (Даниил Воробьев). За это холдинг готов заплатить Павлову 20 млн (рублей?). Из всех искусств теперь важнейшим является искусство переговоров. А уже на следующее утро – опять от раннего нежданного звонка и, скорее, уже для души – Павлов идет уговаривать не спрыгивать с моста девочку-подростку. И на месте этого происшествия встречается c представительницей если не порядка, то закона (Юлия Пересильд), занимающейся расследованием подростковых суицидов.

«Медиатор»: Солнечный круг, переговоры – вокруг
фото: видеосервис START

Экспозиция «Медиатора» – густонаселенная, порой даже нарочито. К диалоговым сценам и сценкам, но об этом чуть позднее, герой Бурковского практически прорывается через бесконечных статистов – дежурящих на улице полицейских, пытающихся вызволить жертв дезертира, скорбящих на панихиде ученого, спасателей и сотрудников «скорой», пытающихся не допустить падения девочки с моста. Павлов всегда находится в действии, решительно пробираясь через кордоны и органично переключаясь с дружелюбной искренности по отношению к тому же солдату-захватчику или девочке-подростку на провокационную артистическую ложь – главный его способ найти общий язык с людьми, готовыми заплатить за его эмпатию большие деньги.

Свои денежные переговоры Павлов разыгрывает с легкостью мхатовских артистов, заставляя принимать участие в этом перформансе соучастников – в лице героинь той же Старшенбаум или Мороз. И в этом смысле «Медиатор» – яркой актерской, порой даже несколько театральной игрой существенно выделяется на фоне отечественных сериалов, в последнее время замкнутых в системе холодного существования в кадре. На идею проекта (а даже переигрывание здесь тот случай, когда так и задумано) играет и необычайно солнечная Москва. Но это не та теплота условных молодежных ромкомов, а раскаленность окружающей атмосферы. Взрыв наверняка тоже случится – и у героя Бурковского, и у всех других персонажей «Медиатора», а в особенности у героини Пересильд есть большой бэкграунд, есть то, что лучше скрыть от окружающих, есть внутри то, о чем лучше не говорить, и то, о чем даже с самим собой договориться невозможно.

«Медиатор»: Солнечный круг, переговоры – вокруг
фото: видеосервис START

Сценарий «Медиатора» написала Анна Козлова, автор «Краткого курса счастливой жизни» и «Садового кольца». Проза ее необычна и узнаваема, но в переложении на экран часто становится излишне театральной, выглядит как пьеса о «проблемах белых людей». Однако режиссеру Артему Аксененко в «Медиаторе» удалось экранизировать текст не в лоб, а, смешав жанры, как раз за счет профессии главного героя встроить порой гротесковую комедию в подлинную, но не пафосную трагедию. Как конкретных людей, так и всего общества в целом.

Конечно, «Медиатор» своеобразно продолжает начатую в прошлом году «Триггером» и «Психом» моду на мужчин-провокаторов, которые теперь, видимо, и стали главными героями нашего времени – по крайней мере на экранах. Договариваться по-хорошему не получается, окружающий мир диктует свои – жесткие – правила. Или же их диктуют сами эти герои, которые провокациями пытаются заглушить собственные душевные травмы.

«Медиатор» на видеосервисе START c 16 апреля.


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