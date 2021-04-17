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Очумелые ручки: почему сериал «Доктор Стоун» надо показывать в школах (эффект — миллиард процентов)

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17 апреля 2021
Закончился второй сезон популярного аниме-сериала «Доктор Стоун» — истории о том, как загадочная вспышка заставила человечество окаменеть на почти 4000 лет. Восстанавливать былое величие будет группа подростков под предводительством юного ученого. Аниме стартовало в 2019 году — и уже стало хитом как в Японии, так и в России (первый сезон доступен на Кинопоиск HD, оба — на Crunchyroll). Алексей Филиппов рассказывает, что происходит на Земле нового каменного века, как герои планируют восстановить цивилизацию и почему этот сериал полезно показать всем школьникам (и не только).


О ЧЕМ СЕРИАЛ



Старшеклассник Тайдзю — крепкий и выносливый паренек с большим сердцем, который любит трудиться. Несколько лет он собирался с духом, чтобы признаться в любви подруге Юдзурихе, но в тот самый момент, когда она сняла наушники, чтобы услышать сбивчивый мальчишеский монолог, в небе происходит зеленая вспышка. Кабум! — и все человечество обратилось в каменные изваяния: памятники самим себе и цивилизации. Спустя 3700 с гаком лет от каменной спячки оклемается Сэнку — лучший друг Тайдзю и полная ему противоположность: сдержанный технический гений и апологет науки, привыкший, что на каждый вопрос есть ответ.

Очумелые ручки: почему сериал «Доктор Стоун» надо показывать в школах (эффект — миллиард процентов)

Благодаря тому, что Сэнку не погрузился в забытье, а все это время считал секунды (!), он знает, что пробудился 5 октября 5738. Через полгода ему удалось разгадать, как он избавился от каменной оболочки — и он выручил Тайдзю, а затем и Юдзуриху, а также Цукасу Сисио — могучего подростка, который в прошлой жизни был звездой боев без правил. Цель Сэнку — восстановить цивилизацию, пользуясь своими безграничными научными знаниями. И Тайдзи с Юдзурихой рады ему помочь, а вот Цукаса смотрит на этот вопрос иначе: он считает, что новый мир должен принадлежать молодым, а старшие поколения, контролировавшие ресурсы в прошлом, снова начнут воевать и бороться за ресурсы, лишая молодежь будущего.

Собственно, конфликт «мира науки» и «мира силы» станет осевым для сериала.

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ПОЧЕМУ ПОНРАВИТСЯ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ

Очумелые ручки: почему сериал «Доктор Стоун» надо показывать в школах (эффект — миллиард процентов)

«Доктор Стоун» основан на одноименной манге Риитиро Инагаки, которая выходит с 2017 года и относится к жанру сёнэн — произведения для мальчиков 12-18 лет. Конечно, среди зрителей сёнэна много и тех, кто не идентифицирует себя как «мальчика» (по возрастным или гендерным причинам), потому некоторые «подростковые» акценты могут показаться спорными. Хотя «Доктор Стоун», как и другие представители жанра, отучает юных зрителей от матрицы классической/токсичной маскулинности, призывая не стесняться своих эмоций и слабостей, в нем хватает функциональных феминных героинь и случаются скабрезные намеки.

Тем не менее «Доктор Стоун» — в первую очередь увлекательная история не только дружбы, но и технического прогресса: от каменных изделий и огня до колеса, железа и даже пороха. В голове у Сэнку четко расписан путь, который человеческая цивилизация прошла за миллионы лет, и он планирует повторить если не пятилетку в три дня, то эти века поисков — за несколько десятилетий.

Очумелые ручки: почему сериал «Доктор Стоун» надо показывать в школах (эффект — миллиард процентов)

Режиссер Синъя Иино, которому доверили снимать аниме, стремится воспроизвести историю максимально близко к первоисточнику, демонстрируя все процессы наглядно и увлекательно. Повествование разбивается мини-презентациями, рассказывающими о том, какие грибы ядовитые, а какие полезные, как сварить рамен из подручных средств, отлить очки в условиях каменного века и даже построить прото-танк.

В своих знаниях и успехе каждого предприятия Сэнку уверен на «миллиард процентов»: эта фраза наряду с «Уже руки чешутся» — любимые присказки вундеркинда (третьей могла бы быть «Учиться, учиться и еще раз учиться», замененная тут на «Пробовать, пробовать, пробовать»). Поначалу он напоминает юных злых гениев, но достаточно быстро начинает демонстрировать и человечную сторону. Несомненно он мог бы быть одноклассником Джимми Нейтрона и Артемиса Фаула, Декстера и Стьюи Гриффина. И уж точно мало какой учитель способен сделать историю и физику с химией такими увлекательными, а главное — привлекательными.

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ПОЧЕМУ ПОНРАВИТСЯ ГЕЙМЕРАМ

Очумелые ручки: почему сериал «Доктор Стоун» надо показывать в школах (эффект — миллиард процентов)

Помимо органичного вплетения «уроков» в сюжет у «Доктора Стоуна» есть еще одна привлекательная сторона: он не противопоставляет путь знания массиву поп-культуры. Иными словами, в нем нет знакомой нам посылки «учи уроки, а не трать время на свои игры/книги/комиксы». Лозунг «развлекая, просвещай» максимально удачно реализован в фантастической истории о подростках (Сэнку в начале манги/сериала — 15 лет), которые дружно восстанавливают цивилизацию даже не из руин, а из небытия.

Очумелые ручки: почему сериал «Доктор Стоун» надо показывать в школах (эффект — миллиард процентов)

Походу повествования Сэнку использует отсылки к классике видеоигр — от «Марио» до «Охотника за монстрами», которую недавно экранизировал Пол У.С. Андерсон. В визуальных решениях тоже хватает знакомых геймерам элементов и интерфейсов. Например, обсуждение, кому идти в пещеру за ценными минералами, проиллюстрировано стандартным меню миссии с выбором членов команды, а сам «Доктор Стоун» частично напоминает экранизацию серии Civilization, где игроку нужно пошагово развить собственное государство.

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ПОЧЕМУ ЭТО САМЫЙ АКТУАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ МОМЕНТА

Не менее примечательно, что «Доктор Стоун» представляется крайне актуальным произведением, пускай и в фантастическом мире Земли до начала времени, где все города и технологии оказались стерты с лица планеты. Как минимум три темы шоу могут вызвать интересные ассоциации с сегодняшним днем.


I. Пандемия

Очумелые ручки: почему сериал «Доктор Стоун» надо показывать в школах (эффект — миллиард процентов)

Глобальные катастрофы в кинематографе и литературе не редкость, но окаменение жителей Земли, которое буквально остановило для них бег времени, — это неплохое описание эмоционального состояния людей в 2020-м, да и в 2021-м.

Есть и менее абстрактная связь с днем нынешним: Сэнку выясняет, что жидкость, которая помогла ему очнуться от каменного сна, натекла из пещеры с летучими мышами. «Чудотворная вода из помета летучих мышей» — это азотная кислота, которая в паре с этиловым спиртом и является ингредиентами «живой воды».

Да, в этой истории летучие мыши играют положительную роль, но все равно их прошлогодняя слава в паре с глобальным катаклизмом сегодня выглядит приветом covid-19.

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II. Культура отмены

Очумелые ручки: почему сериал «Доктор Стоун» надо показывать в школах (эффект — миллиард процентов)

Так называемая Cancel culture — другая горячая тема момента. Согласно конспирологическим теориям Культура отмены — это некоторая практика, позволяющая людям левых взглядов рушить карьеры тех, кто их философии не разделяет. Без суда и следствия, за одно неверно сказанное слово. В действительности — особенно в России — не наблюдается систематически порушенных карьер, и зачастую людей не могут призвать к ответу ни за самые людоедские высказывания, ни за ситуации регулярного психологического или сексуального насилия. Пока этот «институт репутации 2.0» работает с той же эффективностью, что и первая версия (то есть — не очень).

Настоящая Культура отмены — это философия Цукасы, могучего бойца, который, хоть и стал звездой в мире канувшем, пережил немало ужасов и несправедливости. В «Докторе Стоуне» он выведен не как бессердечный апологет силы, но как философ нового начала — достаточно могучий, чтобы за себя постоять, но уважительно относящийся к экологии, жизни и природному циклу.

Очумелые ручки: почему сериал «Доктор Стоун» надо показывать в школах (эффект — миллиард процентов)

Его версия манифеста «Ок, бумер» — создать новый мир с теми, кто не успел вкусить власти, научиться издеваться над слабыми и множить в обществе несправедливость и неравенство. В науке Цукаса видит угрозу не только войн — за территорию и ресурсы, — но и этого самого расслоения.

В случае Японии этот жест еще и отсылает к так называемому каннибализму поколений, когда люди, выросшие на останках империи и вместе с ее крахом познавшие трагедию Хиросимы и Нагасаки, застряли в прошлом. Эта фиксация на былом величии и несправедливости унизительной послевоенной политики лишала их видения будущего — и это оскорбленное бессилие они пытались передать/навязать следующим поколениям, не испытывающим ресентимента по отношению к Америке и другим государствам. Об этом конфликте в формате изобретательного хоррора полвека назад рассказал, например, Нобухико Обаяси в дебютной картине «Дом» (1977).

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III. Единение

Очумелые ручки: почему сериал «Доктор Стоун» надо показывать в школах (эффект — миллиард процентов)

Что касается идеалиста Сэнку, то его «царство науки» буквально существует согласно коммунистическому лозунгу «С каждого — по способностям, каждому — по потребностям».

Оказавшись в деревне, чьи жители никогда не знали науки, Сэнку постепенно переманивает их на свою сторону, переборов враждебность и недоверие. Стратегия его проста: он демонстрирует гражданам нового каменного века прелести цивилизации — от рамена и очков до катан и лампочки. При виде новых игрушек жители Земли не только проникаются к «волшебной» науке уважением, но и открывают собственные таланты. Местный ремесленник, старик Касэки оказывается незаменим при производстве хоть стеклянных колбочек, хоть сложных механизмов, а «колдун» Хром — знает толк в камнях и прочих полезных ископаемых, вдобавок обладает живым умом, что поможет ему не только учиться у молодого ученого, но и самому изобретать удивительные вещи.

Очумелые ручки: почему сериал «Доктор Стоун» надо показывать в школах (эффект — миллиард процентов)

Философия, которая объединяет «царство науки» и его новых членов, — это интерес к общему делу и готовность помогать товарищам и друзьям, проявляя свои порой скрытые таланты. Так «Доктор Стоун» обнаруживает свою почти пионерскую природу: люди, объединенные общей целью (возродить цивилизацию), узнают новое о себе и о мире, находят еще большую поддержку и получают возможность реализоваться в том, что им по-настоящему интересно. При этом войну Сэнку и его команда тоже планируют вести пацифистскими методами — не проливая кровь. В общем, настоящая остросюжетная утопия.

Очумелые ручки: почему сериал «Доктор Стоун» надо показывать в школах (эффект — миллиард процентов)

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Очумелые ручки: почему сериал «Доктор Стоун» надо показывать в школах (эффект — миллиард процентов) фотографии
Очумелые ручки: почему сериал «Доктор Стоун» надо показывать в школах (эффект — миллиард процентов) фотографии
Очумелые ручки: почему сериал «Доктор Стоун» надо показывать в школах (эффект — миллиард процентов) фотографии
Очумелые ручки: почему сериал «Доктор Стоун» надо показывать в школах (эффект — миллиард процентов) фотографии
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