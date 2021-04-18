«Игрушка для взрослых»: Ай да Гоголь, ай да сукин сын

Чипирование, гиперопека, насилие и синтетическая жена в экранизации романа Алисы Наттинг
фото: кадр из сериала "Игрушка для взрослых"
На российских онлайн-платформах заканчивается показ сериала HBO «Игрушка для взрослых» — антиутопии и ромкома в одном флаконе. В восьми коротких сериях нас поджидает история молодой женщины Хейзел Грин (Кристин Милиоти), которая сбегает от мужа-миллиардера после 10 лет брака. Однажды шагнув за ним в неизвестность, она попала в странный мир, на первый взгляд, совершенный, где осуществлялось любое желание. Ее дом был цифровым раем, в котором по щелчку пальцев возникали море, Париж, итальянский ресторан и даже необходимое время дня и погода. Но после того, как она выяснила, что супруг вживил ей в мозг чип, благодаря которому мог контролировать каждое ее действие, видеть все, что видит она, следить на экране монитора за ее настроением, а в будущем – планировал читать мысли, Хейзел решилась на побег. Ей хочется обрести свободу и развестись, несмотря на то, что супруг – гений нейротехнологий Байрон Гоголь (Билли Магнуссен) — уверяет, что все это только во имя любви.
Не будем критиковать русское название сериала, можно догадаться, чем не угодило оригинальное Made for Love («Во имя любви» или «Сделана ради любви») — оно напоминает об убогих мелодрамах второго канала. Хотя признаки драмы о разводе и непростых отношениях в «Игрушке для взрослых» имеются. Сочетание сай-фая, юмора и психологизма не делает сериал чем-то сверхвыдающимся, но это хорошее и довольно короткое (получасовые серии) развлекательное шоу с современными идеями – главная героиня женщина, вдруг после стольких лет брака осознающая гиперзаботу как насилие и стремящаяся от нее избавиться.
фото: кадр из сериала "Игрушка для взрослых"
Повествование выстроено нелинейно, точка входа — побег Хейзел из золотой клетки, после чего действие одновременно и движется вперед, рассказывая о том, как женщина пытается избежать преследования мужа и вернуться в реальную жизнь, и назад, раскрывая обстоятельства их с Байроном знакомства, детали совместной жизни и причины, побудившие ее к разрыву. Иногда сюда встраиваются и еще более ранние флэшбеки, касающиеся детских травм Хейзел, мать которой рано умерла, а отец был редкостным засранцем, не проявлявшим к дочери должного внимания. Десять лет Хейзел не имела связи с реальным миром, да и теперь не очень понимает, чего хочет, потому что встроиться в прежнюю жизнь у нее почти что нет шансов. Да и мир без матрицы выглядит как-то не очень.
Если проводить вдумчивый анализ, то первым делом бросаются в глаза абсолютная вторичность произведения и его конфликты морали и новых технологий, богатства и любви через рифмы с, разумеется, «Матрицей» и «Черным зеркалом». Но здесь хотя бы без пугающей серьезности, с долей абсурда. Благодаря мешанине жанров и дурной истории как раз не хочется выступать строгим критиком. Ведь даже главный злодей в «Игрушке для взрослых» — комедийный (одно имечко чего стоит — Байрон Гоголь), убегающий от несовершенства реального мира в пространство, где он может симулировать жизнь и таким образом контролировать ее, но при этом, кажется, довольно искренне привязанный к молодой жене.
фото: кадр из сериала "Игрушка для взрослых"
Байрону противопоставляется еще один комичный герой — отец Хейзел Герберт (Рэй Романо), открыто живущий в реальном мире с искусственной партнершей, секс-куклой Дайан. Он одевает ее, сажает за стол, готовит ей ужин (а потом сам его съедает, но делает вид, что ест она). Это тоже подмена, своеобразный эскапизм, развивающийся от страха реальных отношений и имеющий место в мире. Пару лет назад фестиваль ДОКер показывал документальный фильм о мужчинах, которые предпочитают силиконовых женщин реальным, вступают с ними в брак, а до этого на полном серьезе знакомят с избранницами собственных родителей. Можно воспринимать их как чудаков, а можно насторожиться, что количество таких людей с каждым годом растет, да и андроиды становятся все совершеннее. В сериале, как и в жизни, Герберт никому не причиняет зла своими причудами, но так уж получается, что оба самых важных мужчины в жизни Хейзел оказываются с прибабахом по части взаимоотношений с внешним миром, а у самой у нее в голове, напомним, находится чертов чип, который она так хочет вытащить. И это еще одна топ-тема сегодняшнего дня, которую создатели сериала максимально громко обсмеивают. В хоромах мужа Хейзел приходится даже ставить оценки своим оргазмам по десятибалльной шкале, в то время как Байрон бредит идеей идеальной пары, мозговая деятельность которой будет слита в единое целое.
Развязка сериала по идее не должна быть слишком жесткой и поучительной, все-таки каждый из героев здесь по-своему симпатичен и достоен получить прозрение и наладить связь с близкими. Хотя, честно говоря, больше всего волнует судьба дельфина, которому вживили чип в первую очередь, и теперь, когда есть возможность понимать его настроение, не остается никаких сомнений в том, что животное, не имеющее свободы, глубоко несчастно.
обсуждение >>