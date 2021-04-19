«Папик 2»: Новые проделки старого артиста

На телеканале СТС стартовал новый сезон украинского телесериала «Папик» режиссёра Андрея Яковлева. Как и в первой части, главный герой картины — артист-пенсионер Александр Меркулов (Станислав Боклан), то и дело попадающий в невероятные переделки. Но если первый сезон «Папика» был выдержан в жанре гротесковой комедии, а герой представлялся зрителю в большей степени старым аферистом, то в продолжении полюбившейся зрителю истории — это скорее трагикомедия с социальным подтекстом, в которой человек превращается в драматическую фигуру, страдающую, преодолевающую невзгоды. Размышления Меркулова о времени, жизни и обществе отнюдь не сиюминутны, а его взаимоотношения с главной героиней Лизой — пример человечности и абсолютной любви в христианском понимании этого слова.
Итак, отсидев год за мошенничество, Меркулов выходит по УДО на волю и выясняет, что это время жизнь круто изменилась. Лиза (Дарья Петрожицкая
) вместе с Эльдаром (Эльдар Кабиров
) снимает роскошную квартиру в центре города и делает первые успешные шаги на ниве шоу-бизнеса. Не желая обременять собою ни родную дочь, ни Лизу, оказавшуюся старику ближе кровных родственников, Меркулов решает найти работу. Однако для пенсионера со справкой о судимости вход в приличные заведения заказан. В отличие от шоу-бизнеса, где Меркулова встречает с распростёртыми объятиями известный продюсер по прозвищу Карабас (Дмитрий Суржиков
), сам не так давно освободившийся из той же колонии, где отбывал наказание Меркулов. Желая опекать Лизу в страшном артистическом мире, Меркулов становится директором Лизиной поп-группы и отправляется в тур по городам Украины.
Зная не понаслышке о непростой доле гастролёров, авторы сериала насытили историю остроумным честным юмором, граничащим порой с трагедией. Но если в первом сезоне на передний план выходила тема одиночества и предлагались пути решения этой проблемы, то вторая часть во многом посвящена разговору о семье, традиционных ценностях и их месте в современном обществе. Временами динамичные гомерически смешные сцены сменяют долгие статичные разговоры «за жизнь», вследствие которых каждый из героев пытается понять, почему его судьба сложилась так, а не иначе. Проходя тернистый путь вместе с героями, зрителю есть, над чем посмеяться, и есть, о чём подумать, сопоставляя проблемы персонажей со своими собственными гештальтами.
Во многом, обаяние сериала зиждется на гениальном Станиславе Боклане, воплотившем на экране образ Меркулова, актёре удивительной судьбы. Вселенская слава настигла его в 55 лет, когда на экраны вышел первый сезон «Слуги народа
». Сериал сразу же стал культовым, а Боклан, имевший к тому моменту за спиной гигантскую фильмографию, но не сыгравший доселе ту самую главную роль, моментально стал суперзвездой. И не мудрено, ведь его премьер-министр Юрий Иванович попал в десятку зрительского интереса, вскрыв закулисье славянской политики. Опытнейший продюсер и сценарист «Слуги народа» Андрей Яковлев сразу же понял гигантский потенциал Боклана и придумал для него историю, которая дала возможность артисту развернуться на полную мощь.
В «Папике» Боклан буквально купается в материале, ведь перипетии сценария требуют постоянного перевоплощения. Сам Меркулов очевидно старше актёра, который придумал персонажу старческую сутуловатость, шаркающую походку и скрипучий голос. Но в сценах, где Меркулов предстаёт на экране в исподнем, истинный возраст артиста выдают крепкие, стройные, красивые ноги – в свои 61 Боклан находится в фантастической физической форме. Главная партнёрша Боклана по фильму – Дарья Петрожицкая, исполняющая роль Лизы, во второй части более женственна и заботлива. Из бездельницы-охотницы за богачами она превращается в женщину-труженицу, самостоятельно кующую своё счастье. Надо отметить, что в этом амплуа Петрожицкая выглядит значительно обаятельнее и привлекательнее для публики. Тем более что в новом материале у актрисы есть возможность демонстрировать не только актёрское мастерство, но и вокальные данные.
Смотреть онлайн первый сезон «Папика»
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В целом история вновь получилась милой и трогательной, смотрящейся легко, с приятным послевкусием и желанием пересмотреть некоторые моменты. Но главная тема, блестяще воплощённая в обоих сезонах сериала, — конфликт и взаимодействие поколений, раздирающие страны постсоветского пространства, где молодёжь ориентирована на западные ценности, а старики хранят верность советской идеологии. Доступным, человеческим языком авторы фильма дают советы возрастному зрителю, как сохранить связь с реальностью и жить полнокровно в любом возрасте, а молодёжи напоминают о неразрывной связи с родителями, необходимости заботы о семье и важных базовых ценностях, без которых невозможно полноценное здоровое общество. И, возможно, сериал «Папик» делает для формирования такого общества гораздо больше, чем все идеологические программы государственного масштаба. Отрадно, что, невзирая на политические проблемы между странами, украинские кинематографисты продолжают писать и снимать прекрасные истории на русском языке, а российское телевидение предоставляет эфир для их демонстрации.
Сериал «Папик-2
» смотрите на СТС с 19 апреля.
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