Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Деконструкция «Танна»
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Мейр из Исттауна»: Обычная женщина Кейт Уинслет

Обзор сериалов >>
19 апреля 2021
«Амедиатека» начинает показ нового проекта HBO — на этот раз речь о семисерийной детективной драме «Мейр из Исттауна», главную роль в которой сыграла Кейт Уинслет. Режиссер проекта Крейг Зобель снимал такие сериалы, как «Оставленные», «Мир Дикого Запада» и «Американские боги». Новая его работа разительно отличается от предыдущих, масштабных, фантастических и фэнтезийных, — это камерная реалистичная история, которая разворачивается в провинциальном городке, где все друг друга знают, но даже не подозревают, какие скелеты порой хранятся в шкафах у соседей, друзей и родственников.

«Мейр из Исттауна»: Обычная женщина Кейт Уинслет

Год назад в местечке Исттаун в Пенсильвании бесследно пропала девочка-подросток, а теперь убитой находят еще одну девушку Эрин (Кэйли Спэни). Расследовать дело предстоит лучшему местному детективу Мейр Шиэн (Кейт Уинслет), у которой, помимо нераскрытых дел, по горло личных проблем. Бывший муж (Дэвид Денман) поселился в соседнем доме с новой пассией, мама (Джин Смарт), с которой у Мейр не всегда получается ладить, переехала к ней, а еще у женщины на попечении дочь (Ангури Райс) и маленький внук, оставшийся после самоубийства ее старшего сына (которого у нее толком не было времени оплакать — и это еще одна сюжетообразующая травма героини). На ребенка, к которому Мейр, конечно, уже прикипела всем сердцем, внезапно начинает претендовать мать-кукушка, бывшая наркоманка, вроде как вставшая на путь исправления (Соси Бейкон), — но кто знает.

«Мейр из Исттауна»: Обычная женщина Кейт Уинслет

К счастью, хотя бы расследование, в котором с каждой минутой растет количество как подозреваемых, так и жаждущих отмщения родителей девушек, Мейр не придется тащить на себе в одиночку. На подмогу из «райцентра» присылают детектива Колина Зейбела (Эван Питерс), который только что поймал какого-то серьезного и важного преступника, — он, как и положено, поначалу удивляется местным способам ведения дел, но, присмотревшись, проникается симпатией к главной героине. На горизонте тем временем (очень вовремя!) маячит и еще один поклонник, писатель Ричард в исполнении Гая Пирса. Жизнь, одним словом, бьет ключом (и да, в основном по голове), все окружающие вызывают подозрение, маньяк на свободе, а героиню все больше накрывает отложенная депрессия.

Американский Исттаун мало чем отличается от любого провинциального российского сериального города N. Незамысловатый, местами чернушный быт, сплетни и пересуды, вялотекущий конфликт обывателей с бездействующими правоохранительными органами, маленькие семейные трагедии — все приметы социальной драмы в наличии. Даже главную героиню легко сравнить с отечественной «Обычной женщиной» в исполнении Анны Михалковой. Их истории формально находятся на разных полюсах – одна борется с преступностью, другая преступает закон – но куда важнее тот груз, который обе несут на своих плечах, поставив внутренний голос и потребности на беззвучный режим и оттого зачастую неудачно балансируя между домом и работой.

«Мейр из Исттауна»: Обычная женщина Кейт Уинслет

Голливудская дива Кейт Уинслет здесь без капли лоска (а кажется, что еще и без капли грима), красивая и убедительная в своей усталости, растерянности, подавленных чувствах и неизвестно откуда берущихся силах. Происходящие в Исттауне преступления внезапно заставляют ее присмотреться к самым близким людям и впервые начать копаться в собственных болезненных воспоминаниях, вызывающих и чувство вины, и страх перед тем, как уже случившееся аукнется в еще только намечающемся будущем.

Сериал с первых эпизодов разветвляется на множество подсюжетов, историй помельче и покрупнее, переплетенных друг с другом не только географически, но и причудливыми, куда менее очевидными нитями личных взаимоотношений. Есть взрослые герои, и есть, по сути, еще подростки, едва вступившие в жизнь, но уже успевшие оставить в ней нестираемый след из зависимостей, правонарушений и ранних беременностей. Понятно, что в столь бесперспективной реальности, где каждая третья семья – неполная, каждый второй родитель – если не наркоман, то алкоголик, а каждый новый день даже по цветовой гамме, как будто все время сумеречной, грязно-серой, похож на предыдущий, не остается ничего другого, как употреблять, торговать и выходить на трассу.

«Мейр из Исттауна»: Обычная женщина Кейт Уинслет

Звучит не особо привлекательно для зрителя, поэтому надо отметить, что столь мрачный социальный фон не отталкивает, а, наоборот, очень уместно оттеняет детективную линию. Несмотря на то, что поимка преступника — явно не единственная, а, пожалуй, и не основная цель и идея сериала, за поисками героями ответов на вопросы по этому делу, в том числе и за внутренней работой провинциальной полиции, интересно наблюдать. Узнавать, кто же убийца – залетный маньяк, бывший парень, тайный любовник, священник с сомнительным прошлым или не вызывающий подозрений человек за забором, которого знаешь всю жизнь, — жива ли исчезнувшая девушка, и будут ли новые жертвы, здесь не менее важно, чем наблюдать за тем, как Мейр разбирается с собственной запутанной, но такой настоящей и обычной жизнью.

Смотрите сериал «Мейр из Исттауна» в «Амедиатеке» с 19 апреля.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: «Медиатор», «Земля кочевников», Happy End и другие цифровые премьеры апреля
Эван Питерс сыграет серийного убийцу в сериале Райана Мёрфи
«Нам повезло, что у нас есть изгибы и отличные задницы»: Кейт Уинслет о травле из-за лишнего веса
Кейт Уинслет рассказала о съёмках интимных сцен
«Обычная женщина-2»: Больше жести
Поиск по меткам
АмедиатекаЗарубежные сериалыНаталия Григорьева
персоны
Дэвид ДенманГай ПирсЭван ПитерсАнгури РайсДжин СмартКэйли СпэниКейт Уинслет
фильмы
Американские богиМейр из ИсттаунаМир Дикого ЗападаОбычная женщинаОставленные

фотографии >>
«Мейр из Исттауна»: Обычная женщина Кейт Уинслет фотографии
«Мейр из Исттауна»: Обычная женщина Кейт Уинслет фотографии
«Мейр из Исттауна»: Обычная женщина Кейт Уинслет фотографии
«Мейр из Исттауна»: Обычная женщина Кейт Уинслет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Танна»

Скорбим

Вера Семёнова
17 апреля ушла из жизни актриса Вера Семёнова.
Эльдар Кулиев
16 апреля ушёл из жизни режиссёр Эльдар Кулиев.
Олег Марусев
14 апреля ушёл из жизни актёр Олег Марусев.

День рождения >>

Оксана Акиньшина
Сергей Баталов
Сергей Варчук
Михаил Крылов (II)
Валентина Мазунина
Мария Машкова
Татьяна Ухарова
Надежда Федосова
Витаутас Шапранаускас
Эшли Джадд
Тим Карри
Хейден Кристенсен
Франсуаза Розе
Джеймс Франко
Кейт Хадсон
Гад Эльмалех
все родившиеся 19 апреля >>

Афиша кино >>

Ася
драма
Израиль, 2020
Властелин колец: Две крепости
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
США, Новая Зеландия, 2002
Москвы не бывает
комедия, триллер
Россия, 2020
Любовь и монстры
комедия, фэнтези
Болгария, Россия, 2020
Гнев человеческий
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2021
Порочная связь
детектив, драма, мелодрама
Италия, 2020
Руфус. Хроники волшебной страны
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Тьма: Монстры за поворотом
приключения, фильм ужасов, фэнтези
Италия, Германия, 2020
Великий
драма, социальная драма
Великобритания, США, Сербия, Черногория, 2020
Долгая дорога домой
драма, мистика, триллер
Россия, 2017
Нечестивые
фильм ужасов, экранизация
США, 2021
Поколение Вояджер
научная фантастика, приключения, триллер
Великобритания, Румыния, США, Чехия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен