«Мейр из Исттауна»: Обычная женщина Кейт Уинслет

«Амедиатека» начинает показ нового проекта HBO — на этот раз речь о семисерийной детективной драме «Мейр из Исттауна», главную роль в которой сыграла Кейт Уинслет. Режиссер проекта Крейг Зобель снимал такие сериалы, как «Оставленные», «Мир Дикого Запада» и «Американские боги». Новая его работа разительно отличается от предыдущих, масштабных, фантастических и фэнтезийных, — это камерная реалистичная история, которая разворачивается в провинциальном городке, где все друг друга знают, но даже не подозревают, какие скелеты порой хранятся в шкафах у соседей, друзей и родственников.
Год назад в местечке Исттаун в Пенсильвании бесследно пропала девочка-подросток, а теперь убитой находят еще одну девушку Эрин (Кэйли Спэни
). Расследовать дело предстоит лучшему местному детективу Мейр Шиэн (Кейт Уинслет), у которой, помимо нераскрытых дел, по горло личных проблем. Бывший муж (Дэвид Денман
) поселился в соседнем доме с новой пассией, мама (Джин Смарт
), с которой у Мейр не всегда получается ладить, переехала к ней, а еще у женщины на попечении дочь (Ангури Райс
) и маленький внук, оставшийся после самоубийства ее старшего сына (которого у нее толком не было времени оплакать — и это еще одна сюжетообразующая травма героини). На ребенка, к которому Мейр, конечно, уже прикипела всем сердцем, внезапно начинает претендовать мать-кукушка, бывшая наркоманка, вроде как вставшая на путь исправления (Соси Бейкон
), — но кто знает.
К счастью, хотя бы расследование, в котором с каждой минутой растет количество как подозреваемых, так и жаждущих отмщения родителей девушек, Мейр не придется тащить на себе в одиночку. На подмогу из «райцентра» присылают детектива Колина Зейбела (Эван Питерс
), который только что поймал какого-то серьезного и важного преступника, — он, как и положено, поначалу удивляется местным способам ведения дел, но, присмотревшись, проникается симпатией к главной героине. На горизонте тем временем (очень вовремя!) маячит и еще один поклонник, писатель Ричард в исполнении Гая Пирса
. Жизнь, одним словом, бьет ключом (и да, в основном по голове), все окружающие вызывают подозрение, маньяк на свободе, а героиню все больше накрывает отложенная депрессия.
Американский Исттаун мало чем отличается от любого провинциального российского сериального города N. Незамысловатый, местами чернушный быт, сплетни и пересуды, вялотекущий конфликт обывателей с бездействующими правоохранительными органами, маленькие семейные трагедии — все приметы социальной драмы в наличии. Даже главную героиню легко сравнить с отечественной «Обычной женщиной
» в исполнении Анны Михалковой
. Их истории формально находятся на разных полюсах – одна борется с преступностью, другая преступает закон – но куда важнее тот груз, который обе несут на своих плечах, поставив внутренний голос и потребности на беззвучный режим и оттого зачастую неудачно балансируя между домом и работой.
Голливудская дива Кейт Уинслет здесь без капли лоска (а кажется, что еще и без капли грима), красивая и убедительная в своей усталости, растерянности, подавленных чувствах и неизвестно откуда берущихся силах. Происходящие в Исттауне преступления внезапно заставляют ее присмотреться к самым близким людям и впервые начать копаться в собственных болезненных воспоминаниях, вызывающих и чувство вины, и страх перед тем, как уже случившееся аукнется в еще только намечающемся будущем.
Сериал с первых эпизодов разветвляется на множество подсюжетов, историй помельче и покрупнее, переплетенных друг с другом не только географически, но и причудливыми, куда менее очевидными нитями личных взаимоотношений. Есть взрослые герои, и есть, по сути, еще подростки, едва вступившие в жизнь, но уже успевшие оставить в ней нестираемый след из зависимостей, правонарушений и ранних беременностей. Понятно, что в столь бесперспективной реальности, где каждая третья семья – неполная, каждый второй родитель – если не наркоман, то алкоголик, а каждый новый день даже по цветовой гамме, как будто все время сумеречной, грязно-серой, похож на предыдущий, не остается ничего другого, как употреблять, торговать и выходить на трассу.
Звучит не особо привлекательно для зрителя, поэтому надо отметить, что столь мрачный социальный фон не отталкивает, а, наоборот, очень уместно оттеняет детективную линию. Несмотря на то, что поимка преступника — явно не единственная, а, пожалуй, и не основная цель и идея сериала, за поисками героями ответов на вопросы по этому делу, в том числе и за внутренней работой провинциальной полиции, интересно наблюдать. Узнавать, кто же убийца – залетный маньяк, бывший парень, тайный любовник, священник с сомнительным прошлым или не вызывающий подозрений человек за забором, которого знаешь всю жизнь, — жива ли исчезнувшая девушка, и будут ли новые жертвы, здесь не менее важно, чем наблюдать за тем, как Мейр разбирается с собственной запутанной, но такой настоящей и обычной жизнью.
Смотрите сериал «Мейр из Исттауна
» в «Амедиатеке» с 19 апреля
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