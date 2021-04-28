«Контейнер»: Ты же не мать

Видеосервис START представил в рамках Московского кинофестиваля свой новый оригинальный проект «Контейнер» — восьмисерийную драму с Оксаной Акиньшиной в роли суррогатной матери. Режиссером сериала стал Максим Свешников, который вместе со сценаристами Алексеем Ляпичевым и Николаем Муратовым до этого работал над двумя сезонами «257 причин, чтобы жить». Тема новой работы не менее животрепещущая, табуированная в российском обществе и даже скандальная в свете некоторых последних новостей и реальных историй. В центре событий оказывает героиня, которая вынашивает чужого ребенка, — и это, судя по всему, не единственная ее проблема.
Саша (Оксана Акиньшина) — молодая женщина на восьмом месяце беременности — живет в обшарпанной панельке на окраине Москвы, нехотя спит с соседом Виталей (Дмитрий Чеботарев
) и копит деньги на дом в Испании. Работа у нее, впрочем, весьма необычная — она суррогатная мама, вынашивающая по очень дорогому контракту ребенка для какой-то, очевидно богатой, пары. Мать Саши (Юлия Ауг
) не одобряет то, чем занимается дочь, зато младшая сестра Аня (Мария Лобанова
) поддерживает — и постоянно сбегает к старшей, так как у самой с родительницей вечное противостояние. Жизнь, несмотря на бытовые неурядицы, вроде как идет своим чередом, но тут героиню, нарушая все договоренности, начинают буквально преследовать биологические родители будущего ребенка (Филипп Янковский
и Маруся Фомина
) – требуют, чтобы она переехала в их дом. А в Москву из другого города прибывает загадочный мужчина Игорь (Артем Быстров
), который ищет Сашу и явно не с благими намерениями. Тут-то предложение навязчивых богачей сменить обстановку становится актуальным — из двух зол Саша, как ей кажется, выбирает меньшее.
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Авторы «Контейнера» с первых минут первой серии задают провокационный для российского общества социальный тон всему последующему повествованию. На экране мелькают «говорящие головы» якобы обычных людей, высказывающих свое мнения на тему суррогатного материнства. Преобладают, как и следовало ожидать, негативные — это и безбожно, и безнравственно, и граничит с проституцией и торговлей людьми. Так что героиня Оксаны Акиньшиной заведомо существует в среде, мягко говоря, враждебной, не утрированной ради повышения драматической и художественной ценности, а максимально приближенной к реальности. Где ее называют не иначе, как контейнером. И для того, чтобы понимать это, зрителю не обязательно на себе испытывать опыт суррогатного материнства — достаточно просто жить в России.
Судя по сериалу «257 причин, чтобы жить», можно с уверенностью заявить, что и в новом проекте авторы будут бороться со стереотипами. START в целом, кажется, взял на себя роль некоторого нравственного ментора (в хорошем смысле) – помимо «257 причин», заставляющих по-другому посмотреть на рак, есть, например, «Бывшие
», проект, главными действующими лицами которого становятся зависимые люди — еще одна стигма российского общества. Благая просветительская миссия в обоих случаях облачена в весьма привлекательную со зрительской точки зрения форму. И «Контейнер» продолжает традицию.
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Сперва Сашу настигает настоящее в виде осуждения со стороны даже самых близких людей и необходимости существовать в одном пространстве с, на первый взгляд, не самыми приятными героями — у персонажа Янковского все задатки как минимум психологического абьюзера, у его жены в исполнении Фоминой все признаки множественных неврозов. А следом догоняет и темное прошлое в лице Игоря.
Кстати, такого Артема Быстрова на экране еще не было. От вроде бы ничем не примечательного мужичка, который с одной сумкой плацкартом добирается до столицы, буквально веет тревожным предвкушением опасности. Он говорит негромко, но настойчиво, улыбается широко, но зловеще, а еще добивается желаемого любой ценой. Одним словом, классический социопат. На первых порах загадочная история его связи с Сашей немного проясняется к финалу первой серии и не сулит ничего хорошего. Кроме многообещающего продолжения сериала.
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