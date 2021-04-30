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«Шерлок в России»: Как британский сыщик стал русским

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30 апреля 2021
Телеканал TV1000 Русское Кино 1 и 2 мая покажет сериал «Шерлок в России», а с 4 по 7 мая повторит все восемь эпизодов этого проекта, в котором роль детектива-англичанина сыграл Максим Матвеев, а его верного напарника, не Ватсона, но тоже доктора — Владимир Мишуков. Приключения героев разворачиваются в XIX веке, в Петербурге, куда Холмса приводит из Лондона таинственный Потрошитель, убивающий девушек, и где герой столкнется не только с русским гостеприимством, но и с мрачной стороной криминальной жизни города на Неве с его самыми таинственными и загадочными преступлениями. Гид Кино-Театр.Ру поможет лучше разобраться в образе, стиле общения и методе ведения расследований нового русского Шерлока.

Кадр из сериала «Шерлок в России» / ООО ПК Среда 2020
фото: Кадр из сериала «Шерлок в России» / ООО ПК Среда 2020

ЯЗЫК

В первые минуты, которые объясняют зрителю, зачем вообще Холмс отправляется в командировку в Россию, Максим Матвеев объясняется со своим коллегой-биографом Ватсоном на чистейшем английском. Однако, прибывая в Петербург, переходит на русский. От носителей языка Шерлока-Матвеева отличает только легкий акцент, кое-где неверное употребление ударений и падежей, а также непонимание идиом. Хотя сам сыщик, с полагающимся ему по праву рождения снобизмом, уже в первом эпизоде заявляет, что читает Достоевского и знает русский получше многих местных.

ОДЕЖДА

Герой Максима Матвеева одет по последней моде — во фрак и цилиндр. С определенной долей небрежности, которая во многом определяет характер персонажа. Чем больше времени он проводит в России, тем, кажется, все меньше внимания уделяет внешнему виду. На смену британскому лоску и юмору — все в том же прологе с Потрошителем Холмс предстает в женском платье, видимо, маскируясь в попытке поймать злодея на живца, — приходит русский минимализм и некоторое равнодушие по отношению к внешнему. Тем не менее, свой обязательный плащ Холмс использует еще и в качестве оружия. Оказывается, что с его помощью порой очень удобно блокировать удары противника во время уличной драки.

Кадр из сериала «Шерлок в России» / ООО ПК Среда 2020
фото: Кадр из сериала «Шерлок в России» / ООО ПК Среда 2020

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

К слову, сражается врукопашную Шерлок Холмс в исполнении Максима Матвеева профессионально. Он сообщает своему новому Ватсону, доктору Карцеву (Мишуков), что в Англии не только участвовал в подпольных боях, но и стал в этой дисциплине чемпионом Лондона. Сцены, в которых герой прямо на улице дерется с преступниками, сняты максимально динамично, так что сериал превращается еще и в качественный экшен — рваный монтаж и весьма изобретательные, с точки зрения хореографии и угла обзора, батальные эпизоды добавляют действию динамики и выгодно отличают «Шерлока в России» от прочих экранизаций Конан Дойла, как правило более размеренных и по-британски чопорных.

Кадр из сериала «Шерлок в России» / ООО ПК Среда 2020
фото: Кадр из сериала «Шерлок в России» / ООО ПК Среда 2020

ДЕДУКЦИЯ

Конечно, авторы «Шерлока в России» не лишают героя обязательных для любого Шерлока качеств — в том числе знаменитого дедуктивного метода, который помогает ему не только раскрывать преступления, но и буквально видеть людей насквозь. Он, как и полагается, мгновенно оценивает обстановку, внешний вид, поведение собеседника, замечает мельчайшие детали и за несколько секунд составляет психологический портрет совершенно незнакомого человека. Создатели используют это качество персонажа для создания яркого видеоряда, в прямом смысле визуализируют технику детектива: камера фокусируется, будто взгляд, на тех предметах, которые становятся подсказками для героя. Впрочем, и на старуху бывает проруха. Чем более русским — чувствительным, идущим на поводу у эмоций, — становится Шерлок, тем чаще ошибается, тем легче его провести. Вспоминается списанный с героя Конан Дойла сериальный доктор Хаус, который редко ставил верный диагноз с первой попытки.

Кадр из сериала «Шерлок в России» / ООО ПК Среда 2020
фото: Кадр из сериала «Шерлок в России» / ООО ПК Среда 2020

ОТНОШЕНИЯ

«Мне кажется, что люди вас не любят. – Да, но бывают исключения». Во многом на снижение когнитивных способностей прибывшего в Петербург Холмса влияют близкие отношения, которые он заводит с местными. Сперва британец холоден и лишен сострадания, но, следуя советам Карцева — не судить по одежке, — постепенно оттаивает. Доктор становится ближайшим другом и соратником сыщика, их поначалу пренебрежительное мнение друг о друге трансформируется в классический киношный броманс. Все-таки Холмса невозможно вообразить без Ватсона. Однако, в отличие от британского коллеги, российский заходит еще дальше — влюбляется. Предметом обожания становится бывшая актриса (Ирина Старшенбаум), нынче в одиночку воспитывающая сына и имеющая поначалу некоторые связи с преступным миром, а впоследствии попадающая, в том числе из-за нерешительности Холмса, в почти безвыходную романтическо-бытовую перипетию. Да и с остальными героями, будь то петербургский «Лестрейд» в исполнении Павла Майкова, загадочный высокопоставленный полицмейстер Знаменский (Константин Богомолов), слишком уж подозрительно одетый во все белое, и даже локальный Мориарти, Шерлок Матвеева сближается — провожают в России, и правда, по уму.

Кадр из сериала «Шерлок в России» / ООО ПК Среда 2020
фото: Кадр из сериала «Шерлок в России» / ООО ПК Среда 2020

ВНУТРЕННИЙ МИР

У одаренности Холмса есть оборотная сторона. И речь не только о том, что эмоциональное напряжение герою в России приходится снимать старыми добрыми способами — «штофом беленькой» и специальными лекарствами, которые «прописывает» доктор Карцев, но и о темной, оборотной стороне его личности. Способность подмечать то, что другие не могут увидеть невооруженным взглядом, и мыслить логически, стоит Холмсу спокойного сна и в целом психического здоровья. А зрителю «Шерлока в России» дарит весьма зрелищные психоделические эпизоды, в которых герой Матвеева то ходит во сне, то грезит наяву, то и дело проваливаясь в видения-воспоминания о загадочном «черном человеке» и своем детстве. Эта, чувственная, хрупкая, уязвимая сторона, вроде бы, безупречного детектива, во многом и мотивирует его продолжать работать даже в самые тяжелые моменты. Ничто человеческое, как ни странно, ему не чуждо, преступления он считает нарушением гармонии мира, и, чтобы восстановить ее, необходимо поймать преступника — иначе Холмс и вовсе не сможет спать.

Смотрите сериал «Шерлок в России» на канале TV1000 Русское Кино 1 и 2 мая, по четыре серии в день с 19:00, а также 4-7 мая – по две серии в день, с 19:00.


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Кадр из сериала «Шерлок в России» / ООО ПК Среда 2020
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