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Девственницы-самоубийцы: «Приоритет чудо-яйца» — скромный «Евангелион» нового поколения

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7 мая 2021
На Wakanim вышел аниме-сериал «Приоритет чудо-яйца» — изобретательный и очень неглупый мультфильм про четырех школьниц, которые борются с психологическими трудностями и давлением общества, путешествуя в психоделические кошмары. Это редкое аниме, не основанное на манге: историю написал Синдзи Надзима, а режиссером выступил Син Вакабаяси — это его первый большой и самостоятельный проект, не считая эпизода «Атаки титанов» и других шоу, где он был одним из. Алексей Филиппов рассказывает, почему сериал стоит посмотреть как поклонникам Сатоси Кона (а значит, Нолана, Аронофски и Масааки Юасы), так и тем, кто обеспокоен вопросами бытового или психологического насилия.

Девственницы-самоубийцы: «Приоритет чудо-яйца» — скромный «Евангелион» нового поколения

СКОРЛУПА: синопсис

14-летняя Ай Ото укрыта от внешнего мира, как смерть Кащея: ее трепетная душа — в юном теле, тело — в недрах яичного худи с подсолнухом, худи — под пологом кровати, кровать — в детской, комната — в родительском доме, подальше от школы. Из-за самоубийства единственной подруги Ая некоторое время не ходит в школу — и это к счастью: год от года девушка терпела насмешки одноклассников из-за гетерохромии — разноцветных глаз, как у Боуи. Боль потери, как водится, загоняет ее еще глубже в панцирь: мир и так не особо дружелюбен, а к раненым и ранимым — так тем более. Ае остаются прогулки затемно: желтой подводной лодкой, скрыв лицо шлемом капюшона, девушка ночью гуляет одна.

Вдруг как в сказке — Алиса? Дюймовочка? — заботливо похороненный майский жук начинает виться перед носом. Зазвав Аю в страну чудес — подземный парк развлечений, — он молвит: «Хочешь изменить будущее, разбей яйцо и сделай выбор». Первое яйцо — бесплатно, остальные — за деньги, а дальше достаточно заснуть — и попадешь в удивительный мир, который похож на наш, только не скрывает свою повседневную враждебность.

Девственницы-самоубийцы: «Приоритет чудо-яйца» — скромный «Евангелион» нового поколения

В СТРАНЕ ЧУДЕС: первый уровень. Что происходит и как выглядит

В «зазеркалье» — или заскорлупье — начинается игра на выживание — популярная мировая забава, особенно любимая в Японии: в диапазоне от «Королевской битвы» (2000) до «Голодных игр» (2012) и «Страшной воли богов» (2014) с недавним «Небесным вторжением» (2021).

Игра на выживание: рецензия на «Страшную волю богов»

Сериал Надзимы и Вакабаяси выстраивает приоритеты несколько иначе, чем в сюжетах о борьбе школьников друг с другом: Ае предстоит защитить девушку из яйца, которая в реальности покончила с собой, — а потом еще одну, и еще одну, и так до победного. Каждая душеспасательная миссия происходит в новой локации, но механизм этой интерактивной видеоигры неизменен: вооруженная персональным боевым артефактом Ая, на которой заживают все раны (главное — беречь глаза и не допустить летальных травм), истребляет полчища NPC — зубастых созданий в красных масках (Те, кто закрывают глаза). В финале — поединок с самым главным боссом: воплощением страха юной самоубийцы. В ходе зачистки «уровней» Ая чуть лучше понимает свои чувства, а каждая победа приближает ее к воскрешению подруги, которая в «заскорлупье» обитает в форме статуи.

Между рейдами в мир жутковатых фантазий Ая знакомится с другими девушками, которые промышляют тем же. Вскоре они образуют боевитый квартет, куда также входят: Нэйру — не по годам строгая девушка, ставшая главой крупной корпорации и желающая вернуть сестру; эксцентричная и эгоистичная Рика Кавай, бывшая поп-звезда, сожалеющая о смерти поклонницы, которую она эксплуатировала как кошелек; спокойная Момоэ — племянница учителя Аи, которую все принимают за парня, — ее цель встретиться с девушкой, признавшейся ей в любви.

Девственницы-самоубийцы: «Приоритет чудо-яйца» — скромный «Евангелион» нового поколения

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Визуальная манера «Приоритета чудо-яйца» подчеркивает эффект зазеркалья, раздвоения мира. За дизайн отвечал Саки Такахаси, работавший режиссером анимации на «Укрась прощальное утро цветами обещания» (2018) и сериале «Любимый во Франксе» (2018), а начинавший вовсе с промежуточной анимации «Со склонов Кокурико» (2011) Горо Миядзаки.

Слезами умытая та же вода: рецензия на «Дитя погоды» Синкая

Против психоделического — точнее, психоаналитического — повествования, «Приоритет» выполнен почти в фотореалистичной манере, какой славится Макото СинкайПять сантиметров в секунду», «Твое имя»). Экран смартфона и голова жука, сосиска на тарелке и даже санузел позволяют ощутить мир обытовленным и одомашненным. И эта красота обыденности, которую предметы обретают в анимации, все равно контрастирует с пиром фантазии, начинающимся во время поединков с призраками жизненных невзгод.

Девственницы-самоубийцы: «Приоритет чудо-яйца» — скромный «Евангелион» нового поколения

ИГРА РАЗУМА: второй уровень. Ради чего это все

Работа Синдзи Надзимы не то чтобы скрывает свои намерения — поговорить о подростковом суициде, культуре насилия, поисках идентичности и одиночестве. Полигон, казалось бы, только в аниме изрытый суждениями большими и малыми, с 90-х и ранее: «Евангелион» встречает «Красавицу-воина Сейлор Мун».

Существенное отличие в том, что «Приоритет чудо-яйца» не позволяет зрителю игнорировать социальные триггеры, фокусируясь на жанровом элементе или пускаясь в конспирологические теории. «Сейлор Мун» мало кто рассматривает как социальную критику (а зря). «Евангелион» же задумывался Хидэаки Анно как прививка юному зрителю, чтобы тот был готов встретить проблемы реального мира лицом к лицу, но поклонники шоу превратили ревизионистскую меху с амбициями притчи в очередной хит массовой культуры, где дизайну и шарадам принято уделять больше внимания, чем психотерапевтическому месседжу. Хотя страдания Синдзи и его друзей от ошибок и жестокости взрослых — едва ли не спусковой крючок Армагеддона.

Человеческое бремя: подкаст о Сатоси Коне

Сериал Синдзи Надзимы и Сина Вакабаяси сделан с очевидным пиететом к «Еве» и ее изначальному лозунгу «Не убегай». И все же «Приоритет» — на уровне визуального и идейного ДНК — наследует скорее Сатоси Кону — режиссеру ночных кошмаров «Истинная грусть» (1997) и «Паприка» (2006). Каждая работа Кона — исследование человеческого отражение в медиа: будь то телевидение, кинематограф или уподобленный глубокому сну интернет. Проще говоря, его герои и героини сталкиваются не столько со своими страхами, сколько с переживанием из-за несоответствия: планам на жизнь, стандартам красоты, банальным дедлайнам.

Девственницы-самоубийцы: «Приоритет чудо-яйца» — скромный «Евангелион» нового поколения

*Тут начинаются спойлеры*

Сценарист Надзима и режиссер Вакабаяси залезают в близкую область сознания, исследуя паноптикум гендерных стереотипов и нормализованного насилия, на которое закрывают глаза (отсюда имя красных масок) в школе, транспорте и семьях. Психологические срывы японских школьников частично связаны с высокой нагрузкой и конкуренцией, но хватает и человеческих факторов. Аю дразнят из-за разных глаз, а ее симпатия к учителю полна (ненапрасных) подозрений; Момоэ испытывает сложности с сексуальной и гендерной идентичностью, так как ее принимают за парня, а однополую любовь при этом она считает неестественной; Рика выросла без отца, унаследовав от него лишь сексистскую присказку, что «красивая женщина может ходить без денег, за нее всегда заплатят», и виня во всем мать. Обитательницы яиц сталкиваются с убийственным культом красоты и молодости или травмирующим опытом большого спорта, который заявляет права на контроль юного тела; или же накладывают на себя руки из-за ревности — к знакомым и поп-идолам, — по требованию главы секты или из-за домогательств взрослых мужчин: в метро, на улице, даже дома — если это начальник отца.

Нужна помощь: нет насилию в семье

Психонавтская фантасмагория не дублирует рассуждения сериала и не пытается оттенить кажущуюся прямолинейность, а уточняет гротескный мир предписаний, где детям не верят, а женщин считают импульсивными охотницами за легкой жизнью. Хватает и остроумных рифм: например, отряд по борьбы с буллингом (booling) регулярно зависает в боулинге (bowling). «Приоритет чудо-яйца» развивает популярную максиму Стивена Кинга, что главные враги детей — это взрослые. И если кто-то опасается, что феминистское аниме винит во всем исключительно мужчин, то напрасно: среди «боссов» хватает и жестоких женщин, а еще один мотив шоу — внутренняя мизогиния. Мальчики, к слову, тоже получают яйца для борьбы с давлением и страхами — но на другой площадке, в соответствии с угнетающими (их) гендерными требованиями.

Девственницы-самоубийцы: «Приоритет чудо-яйца» — скромный «Евангелион» нового поколения

Разумеется, формула «спасения» на бумаге остается комично простой: поверить в себя, найти друзей и дать отпор тем, кто пытается загнать тебя в угол. Однако повторяющиеся схватки девушек и монстров из сна демонстрируют, что паттерны поведения и мировоззренческие ошибки гораздо проще зафиксировать со стороны, чем изжить самостоятельно. Ая, Нэйру, Рика и Момоэ — представительницы четырех разных психотипов — притираются друг к другу не спеша, поначалу с недоверием и даже неприязнью, но постепенно сплачиваются. В какой-то момент им также выдают питомцев, которые охотно питаются Теми, кто закрывает глаза. «Покемоны» обитают в помандерах и напоминают смесь эмпатичного домашнего животного, непритязательного в быту тамагочи и фактурной игрушки из гасяпона — капсулы с игрушкой из автомата.

Так из забав, терапии и поддержки рождается внутренняя сила.

Девственницы-самоубийцы: «Приоритет чудо-яйца» — скромный «Евангелион» нового поколения

ЖЕЛТОК: ожидание финала (совсем спойлеры, жесть)

Сказать, что в «Приоритете чудо-яйца» все ясно — все же будет некоторым преувеличением. Ближе к финалу раскрывается история архитекторов местной «матрицы» — манекенов Акки и Обратного Акки, — которые всю дорогу выступали продавцами яиц, проводниками в другой мир и незримыми комментаторами, всегда проясняющими правила игры.

Если коротко, братья Акка — некогда талантливые ученые, занимавшиеся разработкой искусственного интеллекта. Объединяя в себе амбиции и благие намерения Бога и Адама, они создали кибернетическую девочку Фрилл, которая практически ничем не отличается от «настоящей». В дальнейшем у них возник конфликт, который, как кажется братьям, и привел к росту подростковых суицидов. Проще говоря, Фрилл мешает их психотерапевтическому лунапарку возвращать детям уверенность в себе. Развязку истории придется подождать до летнего специального эпизода, но предварительные выводы просятся уже сейчас.

Девственницы-самоубийцы: «Приоритет чудо-яйца» — скромный «Евангелион» нового поколения

История Акки и Обратного Акки напоминает не только библейский сюжет, но и историю Пигмалиона и Галатеи, профессора Хиггинса и Элизы Дулиттл, героев комедии «Ох уж эта наука!» (1985), ну и, например, Гэндо Икари и Рэй из «Евангелиона». Эту галерею объединяет стремление мужчины создать — в кавычках и без — идеальную женщину: для нового мира, для высшего общества, для подростковой похоти или же для человеческой миссии. И во всех случаях конструкторы сталкиваются со свободой воли «Евы», которая не желает быть инструментом, придатком, секс-игрушкой или шестеренкой. Так же взбунтовалась и Фрилл, которую задвинули на второй план, как только у одиноких ученых появилась семья.

Как следует из отдельных реплик (одну режиссеру даже пришлось пояснять), Акки подвержены стереотипному представлению о женщинах. Если не всю азбуку, но многие ее положения они не могли не заложить во Фрилл, которая принялась — в соответствии с видением женского характера — им мстить, пуская в ход «чары Лолиты» и не знающие границ ревность и изобретательность.

Проще говоря, «Приоритет чудо-яйца» не только занимается вопросом профилактики насилия и психологического давления на подростков и девушек в особенности, но и демонстрирует побочные эффекты социального программирования, которое начинается как раз со школы и добрых учителей, которые не гнушаются манипулировать детьми.

Хотите монстра? Я стану монстром.


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Девственницы-самоубийцы: «Приоритет чудо-яйца» — скромный «Евангелион» нового поколения фотографии
Девственницы-самоубийцы: «Приоритет чудо-яйца» — скромный «Евангелион» нового поколения фотографии
Девственницы-самоубийцы: «Приоритет чудо-яйца» — скромный «Евангелион» нового поколения фотографии
Девственницы-самоубийцы: «Приоритет чудо-яйца» — скромный «Евангелион» нового поколения фотографии
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