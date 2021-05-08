«Вампиры средней полосы»: Днем — лихорадка, а ночью — пир

На видеосервисе START закончился сериал «Вампиры средней полосы», где вурдалак Юрий Стоянов и его кровососущая семья проводят уже не первое десятилетие в стенах Смоленска. Дарья Тарасова рассказывает, чем примечателен мистический детектив с сатирическим прикусом — и почему его абсолютно заслуженно продлили на второй сезон.
В славном городе Смоленске уже многие годы живет клан вампиров (они предпочитают термин «семья»). Во главе — пожилой вурдалак Святослав Вернидубович, он же — дед Слава (Юрий Стоянов), с ним — следовательница полиции Аннушка (Екатерина Кузнецова
), служившая закону еще на пепелище Великой отечественной, бывший фельдшер наполеоновской армии Жан (Артем Ткаченко
), ныне — врач городской больницы, и новообращенный упырь-хипстер Женек (Глеб Калюжный
). Когда неподалеку от Смоленска находят два обескровленных трупа со следами укусов, подозрения хранителей, следящей за миром между людьми и вампирами, падают на Женька. По закону убийство человека карается усекновением головы и сожжением — и семья принимается искать виновного, чтобы никто из родных не пострадал.
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Вампирская традиция, несмотря на долгую историю, удивительно живуча в кино и сериалах последних 20 лет: от романтически сентиментальных «Ван Хельсинга
» (2004), «Сумерек
» (2008), «Дневников вампира
» (2009) и бесконечных «Дракул
» до вполне себе эстетских «Выживут только любовники
» (2013), «Реальных упырей
» (2014) и, например, недавних «Кровопийц
», явленных на минувших Берлинале и ММКФ. Конечно, фольклорные и викторианские традиции ослабли, но вампирская мифология не дряхлеет и развивается примерно в двух направлениях: в сторону романтизации — и, наоборот, развенчания (перечисленные выше произведения по такому принципу отлично бьются).
Каково это — питать чувства к монстру, почти утратившему человеческие черты? Стоит ли отдавать себя в жертву вечности и жажде крови, чтобы быть с ним? С другой стороны — даже если вампиры реальны и, скажем, живут среди нас, как строится их быт? Может ли существо возрастом несколько сотен лет встроиться в новейший технологический и культурный ландшафт? Простор для фантазии на тему велик: от сатирической черной комедии до подростковой драмы или мыльной оперы.
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(редкая почесть в титрах российского сериала) вобрали весь жанровый спектр, но на заявленной ранее развилке предпочли классику — особый русский путь. Всеядный и неравномерный, сериал не отказывает себе и в мистике (куда без нее?), и в сатирической комедии, и в тайнах следствия (какой в России детектив без людей в форме), и драматические жилки. «Вампиры» как будто быстро забывают, что, в первую очередь, рассказывают о вурдалаках и кровососах. Формальный ужас первого эпизода превращается в очень человеческое (не путать с вампирским) сочувствие борьбе упырей за семейные ценности. Детективная линия, где вампиры соревнуются в дедукции с полицией, не блещет саспенсом — в отличие от интриги, кто же из героев пьет кровь, а кто ест обычную пищу. Шаблонная любовная линия между Аннушкой и московским следователем-человеком Жалинским (Михаил Гаврилов
) тащится через весь сюжет, так и не достигая романтического пика (и сложно его представить после такой постельной сцены). Словом, баланс элементов не отличается выделкой, к какой привыкли зрители иностранных стримингов.
Как ни странно, дисбаланс играет роль не недостатка, а выгодной особенности сериала, сообщающей ему связь с российской действительностью. «Вампиры средней полосы» — не мистическая сказка с привычными пертурбациями сюжета, не попытка пролить на нежить романтический свет, не комедия о современных или осовремененных вурдалаках — и даже не напряженная история охоты на человекоубийцу. Это семейная сага о том, как важно оставаться человеком, пусть тело уже фактически мертво. Неказистая фигура деда Славы, придуманного под Юрия Стоянова, буквально воплощает эту идею: обратив несколько человек, он собрал их вокруг себя — и заботится как о собственных детях. Даже готов сложить голову, лишь бы те оставались в живых (или в мертвых). Именно он выступает двигателем истории: спустя столетия он сохранил большое сердце, способное ценить человеческую жизнь выше собственной. Что отличает его от — правда, смертельно больной — хранительницы Ирины Витальевны (Татьяна Догилева
), которая из личного интереса предает сначала семью Святослава Вернидубовича, а потом и его прямого врага.
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Другой важный герой — Смоленск, вернее — провинция, «средняя полоса» из названия. Невыверенное, неравномерное жанровое попурри не обрело бы видимую цельность без эффекта узнавания, накрывающего, наверное, каждого зрителя. Мотив провинциальной России звучит здесь без пошлости, неуместных стереотипов и чрезмерного заигрывания (хоть и не без шпилек в адрес Москвы). Зато с черным юмором в присказках деда Славы и легким оскалом сатиры в его сетованиях на чиновничество, со скромными — по меркам миллионников — панорамными видами, а самое главное — с застывшей во времени атмосферой самого Смоленска, который остается верен себе, а не превращается в типичный городок-где-происходит-что-то-неладное из американских хорроров.
Создатели «Вампиров», несмотря на свободу стриминговой площадки, как будто не решились развернуться во всю мощь заявленной идеи, ограничив себя, как дед Слава, небольшой, но уютной комнатушкой. Результат все равно примечательный — и заслуженно продленный на второй сезон.
Первый сезон «Вампиров средней полосы
» можно посмотреть
на видеосервисе START.
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