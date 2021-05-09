«Обитель»: Серебряный век в бараке концлагеря

анонс

Или «Голодные игры», если бы их снял Сатоси Кон (кумир Нолана и Аронофски)

4 мая

«Чики» добрались до ТВ: чему нас учит главное отечественное шоу 2020-го

Феминизм, колониализм, революция: как шутят и как не шутят в сериале «Чики»