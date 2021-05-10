«Таких женщины любят»: Зрительницы о сериале «Ничто не случается дважды»

10 мая на Первом канале начинается показ второго сезона сериала Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды» с Екатериной Тышкевич и Антоном Батыревым в главных ролях. В продолжении детективной мелодрамы, рассказывающей о бурной личной жизни бизнесмена Вадима Огнева, также заняты Натали Старынкевич, Пётр Рыков, Екатерина Семёнова и другие актёры. Второй сезон расскажет о событиях, которые начнутся через девять месяцев после финала первой части. Огнев, выжив после покушения, отойдет от криминальных дел ради счастья дочери, которую он украл у матери — юной Маши. Он купил небольшой остров, где живёт отшельником, воспитывая маленькую Катю. Девочка считает, что её мама умерла, а тем временем женщина не прекращает поиски дочери. Перед тем, как погрузиться в латиноамериканские ритмы новых серий, давайте заглянем в комментарии и посмотрим, что писали зрительницы о первом сезоне сериала и о самом популярном на Кино-Театра.Ру актере Антоне Батыреве, ради которого они прежде всего и смотрели этот телефильм. Мнения, как обычно, расходятся. Некоторые дамы считают, что персонаж Батерева — жестокий высокомерный душнила с преступными наклонностями. Другие полагают, что именно такие брутальные, властные "Огневы" — мечта каждой настоящей женщины. Кто же из них прав? И стоит ли ради ответа на этот риторический вопрос смотреть запутанную мелодраму Оксаны Байрак?
Подробно NMS (Ступино)
: Лучший сериал Оксаны Байрак. Актеры замечательные. Киноляпы не замечаю, вижу чувства, любовь, жизнь.
Валентина Ив-на
: Замечательная актёрская игра. Неожиданно приятно было увидеть новые лица актёров, которых или вообще не знала или видела редко в проходных персонажах. А тут оказалось, что можно снять хорошее кино и без этих наших звёзд и звездулек, которые кочуют из фильма в фильм, и всем уже надоели. Удивил Антон Батырев. Его не видно в нашем кино, хотя актёр российский, а не украинский. В этом фильме создал такого главного героя, до которого всем нашим признанным секс-символам как до луны раком. Обалденный Огнев!
Евстигнея
: Очень качественный сериал. Пожалуй на сегодняшний день это лучшее, что я видела из подобного жанра. Игра актеров 10 из 10. Оксане Байрак — браво, отличная режиссерская работа. Вот только Антону Батыреву можно было грим помоложе сделать.
Yuliya M (Брест)
: Самый печальный, несчастный и тревожный фильм. Нет ни одной счастливой судьбы. Все пороки и несчастья человечества собраны в одном сериале. Этот фильм вас загонит в депрессию и тоску, вы разочаруетесь в людях, в любви, в человечестве. Наверное, ад выглядит отчасти так, как в фильме.
Валентина Г.Ж. (Красноярск)
: Для полноты жанра не хватило только амнезии у кого-нибудь из героев. А так полный мыльный комплект. Может и восполнят этот пробел, если будет продолжение.
Valearia (Самара)
: Пишут все «мыло-мыльное». Это да, но явно отличается от всех сериалов, которые показывают наши телеканалы с одним и тем же сюжетом! Надо отдать должное сценаристам и режиссеру: несмотря на сюжетные дыры, плохой грим, ужасные ракурсы съемки и прочие косяки, характеры персонажей и их эволюция очень основательно прописаны, от того и цепляют и хочется пересматривать этот сериал.
John Flint
: Название сериала просто жесть. Попахивает каким-то безумием. Сюжет — бред. Игра актёров насквозь фальшивая. Экзальтированным особам и эмоциональным личностям к просмотру обязателен.
ЗденкаНео
: Пособие «Как сойти с ума от любви к первому встречному». Что мать, что дочка Маша-Катя с головой не дружат. Мужики коварные и жестокие эгоисты. А так актеров хороших подобрали, приятные глазу, играют неплохо. Кадры в Испании прекрасные.
Бэлка (Москва)
: Чему фильм учит? Разврату и пошлости. Правильно написали, что НИ ОДНОЙ женщины здесь нет порядочной. Катя только вышла замуж, тут же изменяет мужу. Что, нельзя было удержаться, так охота прыгать на другого мужика? Ирина унижается, ползает на коленях перед мужиком, где женская их гордость и достоинство? Раиса вообще молчу, просто грязная потаскуха, мразь, ребенка бросила ради вонючих штанов. Выросшая Маша такая же дрянь, из-за нее людей убивают, парня изуродовали. Так ей и надо, что такой жестокий Огнев оказался, а то «Люблю, дышать без него не могу!». Вот и получай теперь по мордам от мужа вместо любви. Аллочка дура-дурой, позвали ее на кинопробы и быстрей бежать, кому ты нафиг нужна? Хочется от всех от них отмыться.
Петрова надежда
: Могу понять все. Ну, почти все. Лихо закрученные и перекрученные перипетии, слезы, брошенные и найденные дети, рейтинги и все такое... Но почему все главные героини невыносимо похожи друг на дружку?! Как под копирку, скроены по одному гламурному лекалу. Различить их невозможно. Чем кати отличаются от маш, юль, ир, алл и т. д.? Как их различают главные герои?
Olga White (Самара)
: Неприятное ощущение от фильма, слишком много грязи. Ни одной нормальной женщины в фильме, все в какой-то степени неадекватны. Противно смотреть на женщин без чувства собственного достоинства, которые унижаются перед мужиками. Сходить с ума по Огневу могут только те зрительницы, которые в реальности не сталкивались с такими Огневыми... Ничего хорошего в этом нет, когда тебя вот так заприметили и начали преследовать, изводить маньячными взглядами. Даже линия Катя-Огнев не тянет на великую любовь, не говоря уже о линии Огнев-Маша, это полное извращение. В общем, сериал про неадекватных людей, кунсткамера моральных уродцев.
Elena Eis
: в полном восторге от Огнева. Таких мужчин, к сожалению, мало.
КозаДаша
: Каких - «таких»? Криминальных авторитетов, убийц, домашних тиранов? Да хватает их.
Яна Кудряшова (Новосибирск)
: СИЛЬНО..... Эмоций шквал пережила... не понимала фанатов..... и никогда не являлась таковой.... и не верю в любовь.... но... этот взгляд.... мужчина.... мой ровесник.... голова пошла кругом.... понимаю, как это выглядит со стороны.... поэтому.... лишь напишу... Антон.... спасибо Вам .... огромное..... буря эмоций... просто ураган...... жаль, что страны разные.....
Наталия Киевская
: Люди, посмотревшие все серии сериала, я вам завидую, какие же крепкие нервы надо иметь, чтобы смотреть эту тягомотину.
Oksana P.
: Мыло мыльное, пена пенная. Музыкальное оформление – это прямо какая-то психологическая атака. В образе, по сути, отвратительного персонажа Вадима Огнева, видимо ставка была сделана на внешнюю привлекательность Батырева. Он всю дорогу загадочно молчит, медленно передвигается, аки гепард на охоте, страстно сверкает очами из-под бровей, иногда крушит мебель. Мачо — ни дать, ни взять. Можно было больше никого и ничего не снимать, женская аудитория и так в восторге.
Лена Ник (Красноярск)
: Сериал вытягивает Антон Батырев своей брутальностью и страстью. Обязательно найду еще фильмы с его участием. Супер-мачо. И мысль в глазах есть, и чувство.
Хохлова Людмила (Курган)
: Сериал просто бомба! Актёрская игра на очень высоком профессиональном уровне. Играют как живут. Великолепный тандем Тышкевич и Батырев. Другие сюжетные линии тоже интересны. Но история не закончена. Будем ждать продолжения.
Елена Морозко
: Если начало сериала абсолютно не втягивающее, то потом события развиваются нескучно.
Oprichnik (Дальний Восток)
: Меня порой удивляют вопросы некоторых корреспондентов: почему именитые актеры играют в каком-нибудь ... Ответ прост — не зря их хоронят за церковной оградой. Сериал досмотрел, чтобы узнать, чем закончится эта «эпопея». Но отмечу, сериал несет в себе маленькие нотки апокалипсиса, пусть и в межчеловеческих отношениях. Не зря в Конституцию внесли поправки о семейных ценностях. А фильмы Оксаны Байрак должны проходить цензуру перед прокатом на территории РФ.
Маори
: Огнев — огонь! Таких женщины любят. Чтоб прям недоступный, равнодушный, да еще такой мужественный, брутальный — это так притягивает. А уж если видишь, что такой мужчина тебя любит — это вообще восторг!
НадеждаМ (Москва)
: Фильм «Ничто не случается дважды» мне был интересен. Хотя сюжет наворочен и даже конъюнктурен – в смысле расчета на интересы зрительской аудитории, и излишне местами чуть не по-ноздревски фантастичен, но это художественное творчество, имеющее право на измышления. Но зато какой простор разгуляться артистам, где есть ЧТО играть. И уж они, хорошие, расстарались вовсю, иногда поразительно. И тонкость, и проникновенность, и «химия» любовная, и диапазон чувств и эмоций, да еще и возрастные прыжки через десятилетия и связанные с этими изменениями… И сценарий при всей его индийско- мексиканской-бразильско-сериальной мелодраматической накрутке почти как пособие о коварных женских нравах, насколько они могут быть вне логики или, наоборот, в потрясающей способности манипулировать мужчинами. И уж тут нет черно-белых полюсов или лагерей у героев. Все немного белые, немного черные, а это уже некое достоинство, и правдоподобие, и глубина. Восхищаюсь игрой актеров здесь и рада, что им посчастливилось играть такие замысловатые и ёмкие роли.
Валентина Ив-на
: Фильм совершенно потрясный. Непохожий на другие мелодрамы. Когда все чувства наотмашь, на полную катушку, на разрыв аорты. Много интересных персонажей, за которыми интересно наблюдать на протяжении всего фильма. Я очень рада, что уже снимается продолжение. Жду и обязательно буду смотреть.
КозаДаша
: Сериал — бомба. Мало кто знает, что после его премьеры на полгода закрылось «мыльное» производство в Турции и Корее — тамошние сценаристы лечились от депрессии, в которую впали от осознания своей никчемности.
Смотрите второй сезон сериала «Ничто не случается дважды
» на Первом канале с 10 мая в 21:30
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