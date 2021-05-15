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Бэйби, я просто блефую: Зрители о сериале «За час до рассвета»

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15 мая 2021
Телеканал НТВ показывает историческую драму Игоря Зайцева «За час до рассвета», премьера которого состоялась в феврале на онлайн-сервисах more.tv, Wink и КинопоискHD. Действие разворачивается в 1946 году. Молодой лейтенант Денис Журавлев (Андрей Бурковкский) возвращается к мирной жизни и устраивается служить в милицию, где его начальником становится майор Шумейко (Константин Хабенский) по прозвищу «Сатана». Вчерашнему разведчику необходимо обезвредить преступную банду, но вскоре Журавлев понимает, что война продолжается и в мирное время. В фильме также снимались Алена Михайлова, Артур Смольянинов, Максим Белбородов, Артур Ваха и Агния Дитковските.

Судя по отзывам на Кино-Театр.Ру, большую часть зрителей фильм ошеломил и(или) возмутил, их ожидания не совпали с реальностью. Хотя нашлись и те, кто после просмотра онлайн решил оценить и телеверсию. Нам было интересно узнать, на что наши читатели обращали внимание при просмотре — стилистику, соответствие исторической достоверности, сюжет, лексику героев, актерскую игру — и почему остались недовольны, ведь сериал получился по меньшей мере нестандартный. Публикуем самые яркие высказывания (для некоторых комментариев орфография сохранена).

Бэйби, я просто блефую: Зрители о сериале «За час до рассвета»

Olyaorlovskaia (Новочебоксарк): Возможно, впечатление от фильма было бы не так ужасно, если бы его сразу отнесли к жанру нуар-комикс. Но он заявлен, как исторический детектив. Ну нельзя же так...

Egocent: Сдается мне, джентльмены, это была комедия (с). Воспринимать сие творение в качестве серьезного кино невозможно.

Рокси5: …А кому понравилось это извращение на фоне поствоенной советской жизни, смотрите оригинальные американские нуар-детективы и гангстерские фильмы.

ДаНаливай: Жёстко, динамично, стильно снято. Этот фильм и должен был поделить зрителей на два чётких лагеря – ярых противников и восторженных сторонников. Такова его стилистика – нуар-комикс, гипертрофированные злодеи и злодейства, сомнительные положительные герои, лютое смешение эпох, реалий, деталей, нарочитая, лобовая условность происходящего. Конечно же это никакая не историческая и не военная драма, это чистый нуар-детектив. Готов к нему массовый зритель? Нет, не готов, но ежели не пробовать, то и не будет готов никогда.

из всех искусств важнейшим для нас является кино: бездарный фильм, бездарная озвучка и «игра» «актеров» (кроме Вахи). Ужасный говор, это шоканье и суржик уже достали. Шо, шо, шо... Хабенский в амплуа Безрукова. Все шипят, свистят сквозь зубы, что менты, что бандюги, что врач. МИНУС! МИНУСЫ и фильму, и «актерам», кроме Вахи. И режиссерам тоже МИНУС!

Бэйби, я просто блефую: Зрители о сериале «За час до рассвета»

ChessCat: Ваха просто гениальный актер. Настолько легко и непринужденно перевоплощаться из сотрудника спецслужб в представителя криминала – это высший пилотаж. Хабенский – просто слабая роль. Никакой по сути игры кроме «Запомни, Шарапов, для него люди - мусор. Понадобится он и через тебя перешагнет», только доведенное до апофеоза.

ДаНаливай: Актёры — да все хороши, честно говоря. Артура Ваху и Максима Белбородова выделю, конечно, Смольянинов — стабильно сильный актёр, Хабенский — это Хабенский, мощный, страшный, непредсказуемый. Отмечу и Бурковского — с большим уважением к нему отношусь…. Может быть, он и проигрывает «монстрам», ...но планку держит, характер создал и развил. Отдельное открытие — потрясающий Максим Белбородов. Актёр-каскад, актёр-фейерверк, идеально вписавшийся в комикс-стилистику. Отдельное спасибо — за сцену с цитированием «вечно молодой, вечно пьяный».

Nataliogni (Армавир): Это самая настоящая муть, цирк шапито в комиксах. Ни глубины, ни смысла, один сплошной бред! Не умеете, не надо снимать. Смысл такое снимать?!?

Ринчик: ...Да уж, на какой контингент снят фильм непонятно. Чисто мое сугубое мнение: полный бред. Бандитская комедия для бабушек.
ЕленаЮМ: Я думаю, что наоборот, — не на бабушек, а на юных глупеньких девочек, которые из всего сериала увидят только голого Кота, бегающего с членом наперевес. Бабушки все воспитывались на советских фильмах о войне. Им такое новаторство точно не понравится.

vivi (tbilisi): За последние годы лучшее фильмы «Подкидыш» и «За час до рассвета»! Огромное спасибо всем, кто работал над фильмом! P.S. Но не надо было с нами так поступать и убивать «Кота»! Только не его! Самая естественная, лучшая игра была у этого персонажа!

Бэйби, я просто блефую: Зрители о сериале «За час до рассвета»

Egocent: Мне не дают покоя детали, в частности костюмы. Вчера одна из дам борделя ходила в современных чулочках с резинками. Понадеялись на то, что не обратят внимания? Ладно. Сегодня Ольга на экране в костюме с галстуком – снова похоже на «Острые козырьки» и другие фильмы о гангстерах и мафию 30-х гг. XX века. Но опять вопрос: почему на ней мужской костюм (пиджак застегивается на правую сторону), при этом приталенный, какие после войны мужчины не носили? Ну нельзя так подходить к своей работе. Зрители не идиоты. Если фильм – гротескное кино, как многие считают, это не означает, что к работе над ним нужно подходить спустя рукава. Жду появления в финале Бэтмена или Железного Человека.

L60: Гадость, а не фильм! Фильм снят по заказу массонов-сатанистов. По протоколам сионских мудрецов. Порнуха, убийства, насилие сплошное, снято, чтобы вызвать низменные чувства. Выплеснули на людей специально!

Виталий Лукин: Это не кино, а срамота какая-то.

ЗН: Я люблю такие фильмы, снятые в стиле кич или китч. В таком гротеском стиле очень ярко снят фильм о бандитах «Мурка». «За час до рассвета» для меня второй такой фильм. Есть таинственный бандит, которого надо найти.

ChessCat: Очень понравилась игра женщин. Отлично показано как женщина может стать из слабой сильной (преображение героини Михайловой после изнасилования), полюбить того, кто ее защитит (Кот и Марина), ну или просто быть очень умной и красивой стервой (Лялька). Такие роли очень удаются Климовой, странно что ее не позвали на эту роль.

Бэйби, я просто блефую: Зрители о сериале «За час до рассвета»

ТерезаН: Посмотрела сериал только после выхода последней серии. Не могу сказать, что совсем не впечатлена, но некоторые кадры вызывают недоумение. Из актеров понравились Смольянинов и Ваха. Обожаю Хабенского, но в данном случае «не верю». Не тянет он на такую мразотную тварь, слишком у него глаза добрые.

Москалюга (Москва): Это ж надо было такую отстойную фильму отснять, да и нас заставить смотреть ее... Давно такого шлака не видел. В урну! А уж такого изобильного курения на экране не видел нигде.

Валентина Г.Ж. (Красноярск): Странный фильм. Очень жаль, что такие хорошие артисты участвуют в этом.

Шаман75: Не буду перечислять многие очень неприятные нюансы. Отмечу только то, что очень быстро бросается в глаза. А именно - персонажи вроде живут в 40-х годах и одеты вроде соответствующе, а речь и выражение лиц у них абсолютно современные. Как будто современные бандиты напялили реквизит и ходят в нем. В общем актеры даже не пытаются хоть как-то изобразить ту эпоху.

Лиан (Москва): Видимо, будет 2 сезон. Только кто его станет смотреть?

Мордератор: Редкостно бредовый сериал. Не понятно, что хотели сказать зрителям его авторы. Надеюсь, не будет второго сезона.

Бэйби, я просто блефую: Зрители о сериале «За час до рассвета»

Гердюк Александр Викторович (Новосибирск): Фильм плохой, даже не хочется заниматься обсуждением на хорошо-плохо. «Плахова» жаль.

Ирина Музалева: Ну почему комедии на ТНТ смешные, а сериалы на 1 и НТВ тошнотворные? Тоже отечественное, наше…

c0deab1e (Москва): Я еле осилил 4 серии не телевизионной версии, такое впечатление, что снималось это на Украине – такие же дешёвые эффекты, такое же отсутствие смысла, такие же убогие сцены драк, подходящие разве что для советских «Фильм-Детям» Одесской киностудии.

Евгений любитель кино: По первым трём сериям – это снято как комикс: быстрый монтаж, яркие характеры, это разделение экрана в некоторых сценах. Зрители, видимо, ждали новое «Место встречи...», поэтому многим не нравится.

Соломинская: С сериалом что-то не то, мягко говоря. Хабенский никакой актер в этом фильме. Смотрю только ради Алены Михайловой.

Faina Krasina (Tomsk): Безобразный сериал. Сюжетные линии не прописаны, обрываются ни на чем. Историческая правда не соблюдается – ни в декорациях, ни в речи героев. Преступники похожи супергероев – стреляют из автоматов в милиционеров, могут десяток убить, а сами даже не ранены. Игра актеров ужасна и неправдоподобна. Эротические сцены вызывают просто омерзение.

Бэйби, я просто блефую: Зрители о сериале «За час до рассвета»

Aronovich: Что вы хотели, четыре сценариста и ни одного Вайнера. Бледная карикатура на «Место встречи». На Хабенского жалко смотреть, неужели так нужны были деньги? С первых кадров понял, с чем имею дело, когда милиционеры стали беспорядочно палить на улице из автоматов, а когда последовала команда «пакуйте», то я просто выпал из гнезда.

tati5 (луганск): Собрали хороших актеров и сняли плохой, мягко говоря, сериал.

ChessCat: Я один момент не понял. Зачем сценаристы акцентировали внимание только на чернухе в СССР? Ни одного представителя власти, который бы вызывал уважение. Все чиновники воры и коррупционеры.

_Татьянка_78: Соглашусь, странный фильм. Для всех персонажей убить - всё равно, что за хлебом сходить. Плюс перебор с постельными сценами, которые не несут никакой значимости для развития сюжета. Да и не веришь в их страсть от слова совсем.

А. Татьяна: Фильм не понравился, некоторые моменты хотелось перемотать, некоторые неправдоподобны, хоть я и не из того военного и послевоенного времени, чтобы точно знать, как было тогда. Но такого быть просто не могло. Костюмы, наряды, еда, словечки «козел» и «петух» по-моему в те времена такого значения, как сейчас, не имели, даже мат по-моему осовремененный.

Бэйби, я просто блефую: Зрители о сериале «За час до рассвета»

Домовёнок: Как можно было сделать такое, с позволения сказать, музыкальное оформление в начале каждой серии, когда идут титры? Это даже не песня, а какой-то мерзопакостный речитатив!

Иво Николаев (София): Песнёвка на заставке, просто обалдеть, от остальной музыки, тоже. Мне лично, очень интересно, чья идея была включить этого вредного хлама и с какой мотивацией?

Марианна Бронте: Фильм не имеет ничего общего с тем, что рекламировали. Это не борьба с бандитизмом после войны, а блатная малина с порнографией. Фильм про воров и предателей. Актеры играют отвратительно. Все кривляются невпопад. Особенно неприятно смотреть на Хабенского. К тому же сильно растянут. К финалу уже устала ото всех.

Иво Николаев (София): Рыжий Бурковский совсем антипатичен, ещё с «Кухни», а белобрысую Михайлову до сих пор видели, только как стерву, и трудно воспринять её как милиционер. Тупой комиксо-роликовый характер, вульгарные сцены, цирковая милиция, множество косяки деляют из этого творения очень трудно смотрябильный продукт. Хабенский ничего не спасает. Очередная дешёвая халтура!

Тим Бондарев (Москва): Вчера посмотрел сериал, и как-то мне взгрустнулось за режиссёра. Видать у человека всё очень печально в личной жизни, если при съёмках мысли были заняты голыми женскими телами, причём далеко не высшей пробы. Обилие голых сисек различного калибра не впечатляло, и единственная причина, почему смотрел – это замечательные герои, которых сыграли Ваха и Смольянинов. Жаль, что с таким сильным актёрским составом получаются сериалы, снятые непонятно для кого.

Джокер-айайай2: Мерзкий сериал, как и сама жизнь...



Телеверсия сериала «За час до рассвета» на НТВ с 11 мая.
Все серии онлайн-версии «За час до рассвета» смотрите на КиноПоиск HD.
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