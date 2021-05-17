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Sex Education по-русски: Как создавалась «Клиника счастья» с Дарьей Мороз

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17 мая 2021
19 мая на платформе KION состоится премьера оригинального сериала «Клиника счастья». Это история талантливого сексолога-эндокринолога, которая помогает людям стать здоровыми и принять себя, в то время как ее собственная идеальная картина мира начинает рушиться. Ведущую роль в драмеди со звездным актерским составом исполнила Дарья Мороз. Создатели обещают не скупиться на эротические сцены и обсуждение тем, которые не принято поднимать даже с близкими. Кино-Театр.Ру следил за съемочным процессом проекта и рассказывает, как это было.

Sex Education по-русски: Как создавалась «Клиника счастья» с Дарьей Мороз
фото: Пресс-служба KION

«Доктор зло, уходи», — скандирует недовольная толпа, держа в руках плакаты с изображениями главной героини Алены Липницкой в образе фюрера. Еще чуть-чуть и в сторону врача полетят не только словесные угрозы, но и помидоры. Все действо разворачивается у той самой клиники счастья, которую недоброжелатели хотят отобрать, опорочив репутацию Липнцикой — профессионала, на собственном примере демонстрирующего, как надо жить. Однако это далеко не единственная проблема: Алена уличает мужа в измене и, окончательно потеряв равновесие, оказывается буквально сапожником без сапог.

Автор сценария и шоураннер сериала Татьяна Арцеулова называет персонажа Мороз «розовым танком, который стремится всем причинить добро». Правда, в какой-то момент Липницкая осознает, что ее личная формула счастья больше не работает и потому ищет новую точку опоры, чтобы выйти из кризиса среднего возраста, неожиданно заставшего ее в 50 лет.

Кастинг на главную роль был долгим. Во многом из-за возраста героини. Продюсеры отсмотрели десятки претенденток, и в итоге цифра в паспорте перестала иметь значение. Нужна была артистка, которая сможет сделать свою героиню амбивалентной, оставаясь внутри ребенком.

«Меня не испугало, что по сценарию Алена старше, чем я. Не боюсь возраста ни в кино, ни в жизни. В этом плане мне близка позиция героини, которая считает, что возраст можно обмануть, и легко с справляется с этим, — говорит Дарья Мороз. — В моей карьере часто было так, что персонажи, которые чуть старше, оказывались интереснее. И здесь мне досталась острохарактерная роль».

Sex Education по-русски: Как создавалась «Клиника счастья» с Дарьей Мороз
фото: Пресс-служба KION

Чтобы рассказать о клинике счастья, продюсерам удалось собрать мощный каст. Анатолий Белый предстанет в образе экранного мужа Дарьи Мороз и по совместительству врача-кардиолога. Артем Ткаченко сыграл очень нестандартную для себя роль, назвав это «каскадерским трюком». В числе врачей и сотрудников клиники также Алина Алексеева, Михаил Полицеймако, Роман Маякин и Катрин Асси.

Ураганом принесет в кабинет Липницкой и ее подругу молодости по прозвищу Венесуэла, вернувшуюся из одноименного государства. В России она будет искать любовь — а точнее мужчину, чтобы забеременеть — с упорством и желанием Саманты Джонс из «Секса в большом городе». По темпераменту они похожи уж точно.

«Думала, что перешла в тот возраст, когда играю мам и бабушек. А когда мне прислали сценарий и описали внешний вид моей героини, согласилась сразу же, — рассказывает Анна Уколова, сыгравшая Венесуэлу. — Все получилось легко, иронично и эротично».

Sex Education по-русски: Как создавалась «Клиника счастья» с Дарьей Мороз
фото: Пресс-служба KION

Жизнь Липницкой, ее семьи и рабочего коллектива клиники станет стержнем сюжета. При этом в каждом эпизоде будет рассказана небольшая история нового пациента — не придуманная сценаристами, а взятая из медицинской практики. Кстати, у самой Липницкой тоже есть реальный прототип, поэтому сериал претендует на два, практически взаимоисключающих титра, — «основано на реальных событиях» и «любые совпадения с реальными людьми и ситуациями случайны».

Жанр сериала создатели определяют как эротическое драмеди. «Я никогда в жизни не снимал так много постельных сцен, и огромное спасибо за этот опыт, — шутит режиссер Александр Кириенко. — Хорошо, что в кино наконец начинает появляться реальная жизнь, и мы уходим от эпизодов, где персонажи скрываются под одеялом, а камера плавно уходит в сторону».

Откровенных моментов действительно обещают много, однако, по словам гендиректора «МТС Медиа» и продюсера сериала Игоря Мишина, ставка сделана на откровенный разговор, «Sex Education для взрослых», поэтому дисклеймер 18+ оправдан безотносительно эротических сцен.

«Мы видим, как размываются возрастные границы. Молодые люди часто остаются инфантилами до 30 лет, и это уже никого не удивляет. При этом в 50-60 лет приходит время расцвета. Раньше была такая поговорка – если б молодость знала, а старость могла. На сегодняшний день она неактуальна. Касательно нашей истории — зрелость и знает, и может. Это можно назвать лейтмотивом проекта», — добавил Мишин.



«Клиника счастья» стартует на KION 19 мая.

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обсуждение >>
№ 1
Совет-Да-Привет   17.05.2021 - 15:46
Лесбиан экспириенс у главной героини? Смело! читать далее>>
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Sex Education по-русски: Как создавалась «Клиника счастья» с Дарьей Мороз фотографии
Sex Education по-русски: Как создавалась «Клиника счастья» с Дарьей Мороз фотографии
Sex Education по-русски: Как создавалась «Клиника счастья» с Дарьей Мороз фотографии
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