«Клиника счастья»: Доктор, выпишите мне секс

Платформа KION начинает показ своего нового оригинального сериала «Клиника счастья» режиссера Саши Кириенко по сценарию Татьяны Арцеуловой. Главную роль в восьмисерийном драмеди про медицинский подход к решению интимных семейных проблем сыграла Дарья Мороз, а показанные на экране истории пациентов, как утверждают создатели, взяты из реальной жизни и должны, по задумке, научить российского зрителя говорить о сексе без стеснения и эвфемизмов.
фото: Съемки сериала "Клиника счастья" / Пресс-служба плафтормы KION
Уставшего вида чиновница (Юлия Ауг) в старомодном сером костюме и с не менее устаревшей прической а-ля хала заходит в кабинет главврача модной клиники Алены Липницкой (Дарья Мороз) — четверо детей отбились от рук, муж изменяет с няней, а на саму себя она, будучи трудоголиком, давно махнула рукой. Разработанная доктором уникальная методика решает проблемы в отношениях и со здоровьем пациентов через постель — стоит устранить физическую или психологическую сексуальную дисфункцию, как жизнь заиграет новыми красками. Самой Алене скоро исполнится 50, и эта информация производит на чиновницу неизгладимое впечатление. Оказывается, что по паспорту они ровесницы, но цветущего вида Липницкая выглядит лет на пятнадцать моложе увядающей посетительницы. Разве может быть реклама лучше? Женщина тут же соглашается на все процедуры и отправляется к профильным специалистам — сексологу (Анна Антонова), гинекологу (Артем Ткаченко), психологу (Максим Лагашкин) и косметологу (Алина Алексеева).
фото: Съемки сериала "Клиника счастья" / Пресс-служба плафтормы KION
Работает в больнице и муж героини Мороз (Анатолий Белый), с которым они, несмотря на долгие годы совместной жизни и сына-старшеклассника (Данил Акутин), все еще наслаждаются бурным утренним сексом в душе. Однако гармония в отношениях с супругом и ребенком будет разрушена в одночасье — в первом случае одной невольно подсмотренной смс, во втором — столь же не предназначенным для чужих глаз видео. По счастливому стечению обстоятельств в Россию после многих лет жизни в Латинской Америке возвращается университетская подруга Липницкой, знойная женщина-вамп по прозвищу «Венесуэлла» (Анна Уколова). Алена обещает, что обследует ее в клинике и поможет зачать долгожданного ребенка, а однокашница, в свою очередь, стремительно погружает приунывшую главврача, ставшую вдруг тем самым пресловутым сапожником без сапог, в мир анальных пробок, жиголо и многовековой женской мудрости.
фото: Съемки сериала "Клиника счастья" / Пресс-служба плафтормы KION
После «Содержанок» Дарья Мороз будто бы стала лицом сериального секс-просвета — очередной платформенный проект с ее участием и «про это», каким является «Клиника счастья», подразумевает и откровенные разговоры, и обнаженку, и в целом актерскую раскрепощенность. Вопросов нет, дело нужное — соответствующего ликбеза русскому человеку, и правда, до сих пор отчаянно не хватает. Так что, с точки зрения задумки, сериал про больницу, где лечат либидо, выглядит чем-то интересным, новым и даже революционным. Если бы не сценарий, последнее место в котором отведено как раз-таки медицинским кейсам. Эта вертикальная линия «Клиники счастья» — один случай на один эпизод — с первой же серии проигрывает по хронометражу, адекватности исполнения и содержательности горизонтальной, посвященной кризису в личной жизни героини Мороз. Про пациентов, стоит закончиться экспозиции, сценаристы «забывают» на долгие минуты, после чего парой-тройкой сценок чудесным образом исцеляют тех, кто казался безнадежным. Методы при этом, мягко говоря, радикальные — и тут уж заявленный просветительский реализм уступает место киношным преувеличениям и порой даже вредным советам. И, вместе с тем, при всей провокативности ожидаемого «Доктора Хауса» от сексологии из «Клиники счастья» не получается.
фото: Съемки сериала "Клиника счастья" / Пресс-служба плафтормы KION
Что до сквозного сюжета с Аленой Липницкой, то он выходит неровным. Есть место неплохой комедии, во многом благодаря персонажу Уколовой, которая своей громогласной харизмой невольно превращает любую сцену со своим участием в свой же бенефис — но зато ее героиня, приехавшая в Россию из куда более раскрепощенной части света, действительно не стесняется ни своей сексуальности, ни разговоров о ней. Остальное же снято в жанре этакой мелодрамы на расхожие темы супружеской измены, романтического подросткового бунта, становления сильной и независимой женщины, которая уже считала себя таковой, но ошиблась в определениях. А теперь же ей предстоит то ли испробовать на себе свой врачебный метод, который превратил ее бизнес в успешный и прибыльный, то ли отыскать иной путь — и пересмотреть взгляды. Наверняка не без помощи и все той же подруги-латиноамериканки, и собственного сына, подающего пример того, как действует подрастающее поколение, и мужа, который вдруг оказался каким-то совершенно незнакомым человеком, и новых пациентов, среди которых, судя по списку актеров, снимавшихся в «Клинике счастья», будут сплошь звезды.
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