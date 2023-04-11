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«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны

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11 апреля 2023
10 апреля на Crunchyroll и Disney+ Japan стартовал третий сезон «Истребителя демонов» (другой перевод — «Клинок, рассекающий демонов»). За приключением юноши Тандзиро, который хочет спасти сестру, превратившуюся в демоницу, уже несколько лет затаив дыхание следят зрители в Японии и во всем мире. И вот настала пора «Деревни кузнецов» (такой подзаголовок у нового сезона).

«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны

Этим материалом мы надеемся помочь новым зрителям погрузиться во вселенную Kimetsu no Yaiba, куда входят два сезона сериала, а также полный метр «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"» (самый кассовый японский мультфильм в истории, обогнавший показатели «Твоего имени» Макото Синкая и «Унесенных призраками» Хаяо Миядзаки). Впрочем, если вы начинаете смотреть с начала, то события фильма увидите в сериале: второй сезон — это «Поезд "Бесконечный"» (плюс первая серия, рассказывающая как столп огня Кёдзуро разведывал обстановку), а потом уже новые эпизоды — арка «Квартал красных фонарей» (подробнее о ней — в отдельном обзоре).


ПРЕДЫСТОРИЯ


За час до рассвета: исторический контекст


«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны
фото: «Клинок, рассекающий демонов»

Время действия «Истребителя демонов» — начало XX века, эра-передышка Тайсё, на которую пришлись Первая мировая и конфликты с Китаем и СССР, а также попытки демократической реформации («демократия Тайсё»). Лозунг эпохи — «Великая справедливость», а культурный и социальный ландшафт характеризовал яркий контраст между уходящим феодализмом и расцветающей индустриализацией, которая началась еще в период Мэйдзи. Единственное существенное расхождение мира «Истребителя» с историей заключается в том, что здесь обитают демоны, которые по ночам убивают людей — ради пищи или забавы.

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Путь самурая: с чего все началось


«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны
фото: «Клинок, рассекающий демонов»

Главный герой — молодой торговец углем Тандзиро, чья большая семья — мать и пятеро сиблингов — живет удаленно от города, в горах. Возвращаясь после очередной торговли домой, Тандзиро обнаруживает, что родные жестоко убиты, а сестра Нэдзуко — превращена в кровожадное создание. Обычно с демонами разбираются специально обученные охотники, но юноша встает на пути у истребителя нечисти, веря, что в сестре еще не живо что-то человеческое. В итоге он сам проходит обучение, чтобы стать защитником людей, получает специально выкованный меч (аналог волшебной палочки в Гарри Поттере, индивидуальное оружие), убеждается, что Нэдзуко — особая демоница, которая не питается кровью и даже помогает ему в схватках с сородичами, а также узнает, что смерть семьи — дело рук Музана Кибицуджи, прародителя всех демонов, который спокойно живет в большом городе вместе с женой и дочерью. Только его кровь способна обратить человека в демона (правда, есть и пара фаворитов с аналогичной способностью).

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Освоив базовые навыки и пройдя вступительное испытание, Тандзиро стал истребителем демонов, который получает задания посредством говорящего ворона, а его верными спутниками становятся нервный солнечнойволосый Зеницу и брутальный Иноскэ, скрывающий лицо под маской кабана и вечно рвущийся в бой. Нэдзуко сопровождает брата в специальном котомке за спиной, где она может прятаться от солнечного света, который для демонов летален.

Следующая станция: что происходит в «Поезде»


«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны
фото: «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"»

«Поезд "Бесконечный"» начинается ровно там, где закончился первый сезон. Команда Тандзиро пребывает на железнодорожную станцию, откуда должен отправиться состав «Бессмертного» с опасным демоном на борту. Троица только что прошла повышение квалификации — изнуряющим боем в лесу, чуть не завершившимся их гибелью, — а на месте командование принимает доблестный Кендзиро, Столп пламени (то есть воин наивысшего ранга). Эта схватка преподаст героям очередной урок силы духа и гуманизма.

ФЕНОМЕН


Огонь, иди за мной: путь на экраны


«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны
фото: «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"»

«Истребитель демонов» — экранизация одноименной мега-популярной манги, придуманной в 2016 году дебютанткой Коёхарой Готогэ (закончила выходить в 2020-м). По проданному тиражу она уже опередила «Атаку титанов» (2009-2021) хит другого дебютанта Хадзимэ Исаямы (150 миллионов экземпляров против 110). В 2019 году начал выходить одноименный сериал, также пользовавшейся высокой популярностью. Закономерным свидетельством успеха всей франшизы стал кассовый рекорд «Поезда». (Аниме по «Атаке титанов» тоже еще идет.)

Глицинии в цвету: визуальная манера, декорации и костюмы


«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны
фото: «Клинок, рассекающий демонов»

Одной из главных удач «Демонов» является выбранный период: зачастую «исторические» сюжеты о воинах разворачиваются либо в более популярную эру Эдо, где еще орудовали самураи, либо в послевоенное время. Тайсё — самый короткий период в японской истории, тем не менее обладающий узнаваемым стилем, который Готогэ и художники студии ufotableСудьба/Начало», «Пожиратель богов») стремятся сохранить.

«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны
фото: «Клинок, рассекающий демонов»

Это касается и визуальной манеры, и внимания к гардеробу. Например, потоки воды, которые сопровождают атаки Тандзиро, вырываются будто бы с полотен японских живописцев, а его наряд — аутентичный жакет (хаори) эпохи. Или его сестра-демоница Нэдзуко носит традиционные сандалии гэта с раздвоенными носками таби и самурайскими щитками кяхан, а демон Музана как примеряет традиционные наряды, так и западные костюмы с характерной гангстерской шляпой. Наконец, наставник Тандзиро — Саконджи Урокодаки, бывший Столп воды, — скрывает лицо за маской тэнгу. Это мифические существа с красным носом, чаще доставляющие людям неприятности, но есть и те, кто, напротив, их защищает. Любопытно, что в японский фольклор тэнгу пришли из Китая, где изображались в виде лисиц (чтобы отвести от учеников неудачу, Урокодаки вырезает им белые маски лис).

«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны
фото: «Клинок, рассекающий демонов»

Прекрасна и природа, которая на первых кадрах «Поезда» кажется чуть ли не документальной съемкой, а лес глициний, которые отпугивают демонов, по красоте не уступает инопланетному Древу душ из «Аватара» (2009).

Родимое пятно: характерные особенности


«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны
фото: «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"»

Несмотря на то, что «Истребитель демонов» четко следует сюжетному шагу и философии историй для юношей (сёнэн), напоминая одновременно десятки произведений (от «Наруто» и «ДжоДжо» до «Токийского гуля» и «Доктора Стоуна»), стилистические и сюжетные особенности ярко подсвечены.

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Как и многие герои сёнэна, Тандзиро оказывается на пути воина не по собственной воле: трагические обстоятельства втягивают его в войну двух могущественных сил. Однако его главная цель не мир во всем, а поиск лекарства для сестры, чтобы она снова стала человеком. Нэдзуко тоже не довольствуется ролью девушки/сестры в беде, а вполне способна за себя постоять — и даже неоднократно спасает брата от неминуемой гибели или как минимум смертельной опасности.

«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны
фото: «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"»

Сам Тандзиро тоже не просто положительный персонаж, а почти святой, что лучше раскрывается как раз в поезде. Его сознание — зеркальный океан умиротворения, а уважение к жизни достигает таких пределов, что он боится умереть даже не из-за факта смерти, но потому что это сделает убийцей человека, который под демоническим воздействием пырнул его шилом в живот.

«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны
фото: «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"»

Менее редкая, но все же примечательная черта — то внимание, которое Готогэ уделяет антагонистам и 12 демоническим Лунам в частности (это темный аналог Столпов — самые мастеровитые воины Музана, которым он даровал больше своей крови, чем остальным). Практически каждого на темную сторону толкнули непростые обстоятельства: потери, лишения, унижение, отчаяние. Так, разжалованная шестая Луна, демон Кёгай раньше был писателем, увлеченным игрой на барабане. В какой-то момент он впал в немилость редактора, который перестал его печатать, и стал высмеивать любовь к музицированию. В демоническом облике Кёгай получил возможность изменять пространство внутри своего дома (головокружительные сцены, как в «Начале» Нолана) и стал убивать случайных путников. Однако тоска и боль сохранились в его сердце после психологической травмы и последующего превращения.

Плачь и смотри: море чувств


«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны
фото: «Клинок, рассекающий демонов»

В фильме это особенно заметно: герои ярко реагируют на происходящее и без стеснения плачут. Во многом сёнэн нацелен не только воспитать в подростках крепость характера и любознательность, но и научиться доверять чувствам. Готогэ не просто разрешает эмоциям быть в рамках довольно боевого сюжета, а делает это одним из маркеров серии (вот она, альтернативная маскулинность!). Зеницу беспрестанно дрожит от страха и всхлипывает, а каждый поединок с демоном завершается слезами: либо умирающей проклятой души, либо обеих сторон — как поверженной, так и одержавшей вверх. Если «Атака титанов» погружает героев в ад военных действий, передавая бешеное давление на психику, то «Истребитель демонов» преисполнен сожаления и сочувствия — что тоже играет на руку всему замыслу.

Солнце взойдет: почему история так мотивирует


«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны
фото: «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"»

История Готогэ не только следует понятным жанровым тропам, устраивая тур по красивым местам, но и дарит зрителям безбрежную надежду и несколько вагонов мотивирующих трюизмов. Тайсё — это репетиция ужасов войны и имперского разочарования подданных Хирохито. Именно «Поезд» подчеркивает неуютную поступь времени, которая грозится лишить таких людей, как Тандзиро, работы — и указать человечеству его место. Очевидно, что никто не может посоперничать в силе и скорости с поездом, которого дикий Иноскэ сразу принимает за демона (и оказывается отчасти прав).

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Вдобавок растет разрыв между городом и деревней, а наибольшее беспокойство у японцев вызывает власть олигархических кланов (к одному из них, вероятно, можно отнести и демоническую ячейку Музана, явно увлеченного и западной культурой не в лучших ее проявлениях). После войны правительство и бизнесмены вновь предадут соотечественников, продолжая торговать с США и не заботясь о ликвидации последствий атомной бомбардировки.

«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны
фото: «Клинок, рассекающий демонов»

В атмосфере нарождающегося отчаяния светлоликий Тандзиро — паренек с большим сердцем, мозолистыми руками и фантастически твердым лбом, верный традициям и не боящийся идти вперед, становится идеальной ролевой моделью. Его достоинства признает и вспыльчивый Иноскэ, и благородный Кёндзуро, и даже убитые им демоны.

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По сути, главное оружие строгого юноши — это сострадание и готовность встать на место другого, умение поддержать и патологическая верность идеалам. Финальный слезопад «Поезда» вызван в том числе и тем, как важно для местных жителей — истребителей и демонов — услышать слова одобрения (в роли доброго оратора в финале, впрочем, выступает Кёджуро, следующий заветам покойной матери).

«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны
фото: «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"»

За пандемический 2020-й (и последующие не менее тяжелые годы) спрос на всепрощающее плечо — и справедливость (лозунг Тайсё) — вырос в разы. Детские травмы и шаткость положения в меняющемся мире, технологический скачок и удушающее одиночество городов — все это объединяет людей самых разных возрастов и социальных статусов. Потому наивная святость Тандзиро — это клинок, который способен разрубить, хотя бы на время, самых могущественных внутренних демонов.


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обсуждение >>
№ 7
Lusia Happy (Москва)   11.10.2021 - 16:40
Уже можно запутаться во всех этих аниме-мультфильмах))) Но если фанатам нравится, то как бы почему бы и нет. Я слышала, что именно этот мульт очень крутой читать далее>>
№ 6
Совет-Да-Привет   10.10.2021 - 19:00
Будет забавно, если скоро "кинотеатр.ру" превратится в "анимэтр.ру". читать далее>>
№ 5
Мария Пугаль   16.08.2021 - 09:53
Но все-таки, не сравнится с Миадзаки читать далее>>
№ 4
Lusia Happy   16.08.2021 - 09:26
На самом деле, меня кино вообще не впечатлило, хотя я фанатка аниме читать далее>>
№ 3
Lusia Happy   16.08.2021 - 09:25
Весьма своеобразно. Неудивительно, что больше всего денег он собрал в России)) читать далее>>
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«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны фотографии
«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны фотографии
«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны фотографии
«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны фотографии
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