«Мир! Дружба! Жвачка!». Второй сезон: Голая дрель

На ТНТ и видеосервисе Premiere выходит второй сезон «Мир! Дружба! Жвачка!» — российского сериала про приключения подростков в «лихие 90-е». У шоу новый режиссер и иная стилистика, но все те же герои, которые переживают трудности пубертатного периода, пока страна вокруг переживает эпоху бандитизма и «первоначального накопления капитала». Евгений Ткачев посмотел первые три эпизода и рассказывает, как семейная сага про миллениалов и их родителей увлеклась бирюзовым, «Властелином колец» и торговлей спиртом.
фото: PR-служба ТНТ
На постере ко второму сезону «Мир! Дружба! Жвачка!» подростки удирают на бирюзовом мотоцикле из охваченного огнем города так, будто за ними полыхает Чернобыль. Есть соблазн прочитать этот образ как метафору бегства юных миллениалов из охваченных огнем «лихих 90-х» в «сытые нулевые», если бы (по сюжету) до наступления нового века и тысячелетия не должно было пройти еще долгих шесть лет. Итак, 1994-й, закадычные друзья-подростки Санька Рябинин (Егор Губарев), Вовка (Егор Абрамов) и Илья (Федор Рощин) подрабатывают грузчиками, а из Германии неожиданно возвращается их общая подруга Женя (Валентина Ляпина), мать которой пристрастилась к алкоголю. У родителей Саньки тоже все не слава богу: отец (Степан Девонин) сидит дома и клеит обои, мать (Ксения Каталымова) продолжает заниматься коммерцией вместе с мутным партнером Виталиком (Артур Бесчастный), еще к Рябининым переезжает бабушка (Лариса Удовиченко), которая будет отвечать за извечный конфликт отцов и детей — как ранее это делал дед Сан Саныч (Сергей Степин). Ушедший в криминал дядя Алик (Юрий Борисов), ветеран афганской войны, теперь официально считается мертвым. Остро переживающий его гибель Санька ругается с матерью и уходит из дома, в то время как у банды Алика появляется новый лидер — иуда Витя (Никита Павленко). Вскоре это болото всколыхнет появление хромающего, словно Джон Сильвер, человека с тростью — «...и тогда живые позавидуют мертвым».
Во втором сезоне Братство крыши (кстати, таково было изначальное название сериала) превращается в Братство гаража: Санька и его друзья все больше тусят в этом «последнем прибежище мужчины», а начитавшийся «Братства Кольца» Илья начинает косплеить Арагорна. Сказать, что «МДЖ 2» стал похож на другой сериал, значит, не сказать ничего. Со рокировкой режиссера (Илью Аксенова заменил театрал Антон Федоров, поставивший «Петровых в гриппе» в «Гоголь-центре») сменился не только визуал (в кадре теперь преобладают 50 оттенков бирюзового и зеленого), но и оптика с темпоритмом. Второй сезон стартует крайне неспешно: действие тонет, точно в болоте, а герои будто никуда не торопятся — к слову, такими же вязкими и тягучими были «Петровых в гриппе». Однако с третьей серии (прессе показали первые три эпизода) события начинают набирать обороты, так что есть надежда, что оставшиеся пять серий не придется «любоваться» разными оттенками зеленого.
фото: PR-служба ТНТ
Вообще благодаря вычурной эстетике («Петровы» тоже утопали в бирюзе) отчетливо становится ясно, что в России еще не сформировался института шоураннерства, несмотря на то, что, скажем, в сериалах видеосервиса Start на вступительных титрах стали подписывать в таком качестве продюсеров. Все-таки шоураннерство подразумевает единую стилистику, эстетику, идеологию, но разные сезоны «Содержанок» отличаются между собой так же, как и сезоны «МДЖ». Отечественные стриминги и телеканалы все еще пляшут от режиссерского видения, поэтому все, кто полюбил первый сезон «МДЖ» за широкоугольный объектив и съемки с дронов, во втором могут почувствовать себя обделенными. В сериале стало больше «театральщины», этой вот манерной актерской игры (особенно стараются Удовиченко и играющий ее мужа Александр Половцев из «Улиц разбитых фонарей»), ярко выраженного режиссерского видения, Его несколько глушит — впрочем, не до конца — сценарий: все равно фирменная драматургия «МДЖ» пробивается даже через густой слой бирюзы.
Магистральная линия сезона понятна — ей станет тема побега. Если герои французского молодежного сериала «Элен и ребята» в том же 1994 году находили любовь в кафе и играли гаражный рок, то подростки из «МДЖ» в гараже пьют разбавленный спирт из стыренной цистерны, ходят на дискач в местный ДК и мечтают свалить куда-нибудь на море. Российская глубинка не Париж, особенно в 90-е, поэтому, чтобы обрести финансовую независимость, Санька вместе с Вовкой начинает продавать спирт — в том числе (немного помучившись угрызениями совести) и несовершеннолетним. Иначе от суровой действительности бежит Илья, выстраивающий вокруг себя волшебный мир наподобие Средиземья. Его девушку, чистую эльфийку и дитя цветов, даже зовут Галадриэль (Голая дрель, как зло шутят его друзья). Появляется возлюбленная и у Вовки — ее играет Полина Гухман, рыжая девочка из «Маши» Анастасии Пальчиковой, еще одного фильма про «лихие 90-е».
фото: PR-служба ТНТ
Тем временем отношения Жени с Санькой все больше заходят в тупик: парень все время тупит, а когда дело доходит до поцелуев (разумеется, в озере — водная тема красной нитью проходит через весь сезон), неожиданно блюет. Пубертат — тяжелое время, как бы намекают нам авторы, а Санька переживает этот период особенно остро. Показательно неловкой выглядит сцена на дискотеке, где подростки не могут выразить свои чувства — и напряжение между ними нарастает.
Кстати, хоть на дискотеке и звучит «Мальчишник», а художники-постановщики постарались кропотливо воссоздать быт середины 90-х (ах, этот зеленый стационарный телефон, который вызывает мгновенное чувство узнавания!), в сериале хватает анахронизмов. Однако все, кто возмущается не очень высокой степенью достоверности, должны понимать, что сериал идет путем не реконструкции, а стилизации. Это 90-е, увиденные через детскую оптику, через розовые очки, как в той же «Маше», где главная героиня реально носила розовые очки, чтобы метафора стала более выпуклой. Вообще фундаментальное отличие «МДЖ» от фильмов, которые действительно были поставлены в 90-е, заключается в том, что сериал снят с позиций сегодняшнего времени, через современную повестку — и на самом деле рассказывает не про миллениалов, а про приключения зумеров в 90-е (также как про приключения зумеров в 80-е рассказывают «Очень странные дела» и стартовавший недавно на «КиноПоиске HD» «Пищеблок»). Таким образом, сериал охватывает сразу несколько поколений зрителей: тех, кто помнит, и тех, кто слышал, что в « 90-е убивали людей и все бегали абсолютно голые».
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