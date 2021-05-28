«Друзья: Воссоединение»: Эпизод, в котором они встретились спустя 17 лет

Онлайн-сервисы HBO Max и российская Amediateka 27 мая выпустили специальный эпизод «Друзей» под названием «Воссоединение». Вместо новой серии старого шоу или же возможного документального кино авторы проекта выбрали для долгожданного реюниона необычный формат. Впервые за 17 лет, прошедших с окончания сериала (он выходил на экраны с 1994 по 2004 годы), актеры - исполнители главных ролей не только собрались вместе в импровизированной студии и в формате ток-шоу побеседовали с ведущим Джеймсом Корденом, но и вернулись на съемочную площадку – в те самые декорации «Друзей», специально восстановленные по такому случаю. И этот опыт оказался, в самом хорошем смысле, душераздирающим как для фанатов сериала, так и для самих актеров.
Первым в знаменитую квартиру с фиолетовой дверью заходит Дэвид Швиммер
, он же Росс Геллер — по сюжету брат Моники, недотепа, палеонтолог, на протяжении всех 10 лет с переменным успехом по части ответного чувства влюбленный в Рейчел. Оглядывается, будто не веря своим глазам: позднее актеры вспомнят, что декорации начали разбирать сразу же, как только прозвучал последний «Стоп, снято!» — уже на следующий день в том же павильоне должны были приступить к работе над новым телешоу. Но сегодня все вновь ровно на тех же местах. Мэтт ЛеБлан
и Мэттью Перри
(Джоуи и Чендлер) незамедлительно плюхнутся в легендарные кресла, из которых в одном из эпизодов решили не вставать целый день. Дженнифер Энистон
(Рейчел) выглянет на балкон, на котором прозвучало немало важных для ее героини слов и случилось несколько судьбоносных поцелуев, Лиза Кудроу
(Фиби) вспомнит, что забрала с собой банку для печенья — на ее месте, на холодильнике, стоит новая. Кортни Кокс
(Моника) расскажет, как прятала шпаргалки с текстом в корзину с яблоками на столе, а также писала текст на самой столешнице — обнаружив это, ЛеБлан однажды, шутки ради, стер его перед самым «мотором». «А помните?» — эта фраза будет все чаще звучать из уст каждого присутствующего. Помнить будут не всё и не все, ведь с самых первых эпизодов прошло почти 30 лет, целая жизнь. Но одно остается неизменным — они все еще друзья, которые обнимутся где-то возле гримерок, как делали перед началом каждой новой смены.
Герои «Воссоединения» — а, помимо актеров, в кадре появляются и создатели Марта Кауффман
, Дэвид Крейн
и Кевин Брайт
— не пытаются копаться в причинах столь бешеного успеха «Друзей» во всем мире. Вместо этого на экране в какой-то момент появляются видеопослания из разных уголков мира – от России до Индии, от Северной до Южной Америки, из Азии, Африки и Австралии, Европы, – в которых фанаты признаются в любви «Друзьям», произносят любимые фразы и рассказывают, как шоу вытаскивало их из депрессии, помогало поверить в себя, заменяло друзей и вселяло надежду, что у каждого Росса где-то есть своя Рейчел. Ведущий Корден озвучивает в студии внушительную статистику просмотров, которая заканчивается цифрой с девятью нолями — всего «Друзей» посмотрели несколько миллиардов раз. На этом моменте удивляются даже актеры и создатели, а Марта Кауффман вспоминает, как поняла, что пришел успех: во время трансляции одного из первых сезонов в середине 90-х, улетая куда-то из аэропорта, она заметила, что героями обложек всех журналов в киоске с прессой были Росс, Рейчел, Моника, Чендлер, Фиби и Джоуи. Не обходится «Воссоединение» и без так называемых специальных гостей – как знаменитостей, так и актеров, когда-то сыгравших в «Друзьях» запоминающиеся эпизодические роли. Они делают сюрпризы исполнителям главных ролей, выскакивая, как милые чертики из табакерки, из разных укромных уголков все той же легендарной декорации.
Впрочем, ответ на вопрос о популярности в «Воссоединении» все-таки есть. Безусловно, огромную роль сыграл филигранно подобранный каст, собранный путем долгих поисков, просмотров, проб и ошибок. Пока Кауффман, Крейн и Брайт делятся уморительными историями про то, как в кадре в итоге оказались именно эти шестеро, сами «друзья» сходятся во мнении, что химия между ними возникла сразу и скрепляла этот экранный союз на протяжении всех 10 лет его существования. Они, на тот момент одинаково начинающие и никому толком не известные артисты, и правда подружились (а некоторые испытывали друг к другу и нечто большее), разделяли обрушившийся на них успех и вызванные этим чувства, понять которые не мог никто за пределами круга, даже самые близкие люди. Игра в друзей стала жизнью, и этот опыт, сколько бы ни прошло лет, заставляет актеров, случайно встречаясь на сторонних мероприятиях, забывать обо всем, кроме друг друга.
В какой-то момент все шестеро оказываются перед телевизором на диване в квартире Моники, пересматривая отдельные эпизоды и вырезанные сцены-блуперы, в которых дубль за дублем кто-то срывается на смех, падает, случайно смотрит в камеру, дурацкой выходкой портит сцену партнеру. В этом эпизоде не будет места для рассуждений о несовременности «Друзей» и о том, как криминально устарели некоторые шутки, — все верно, но эта правда не способна нивелировать значимость шоу для целого, а то и не одного поколения зрителей. И уж тем более для его создателей. Все они по очереди будут плакать (что творится по другую сторону экрана в этот момент, и уточнять не стоит) так же искренне, как плакали после финального дубля в 2004-м. Который, к слову, невозможно ни повторить, ни продолжить, чтобы не разрушать его грустную идиллию. Это был конец эпохи, которая случается в жизни каждого, периода, когда твои друзья – это твоя семья. И когда «Друзья» были твоей семьей.
Эпизод «Друзья. Воссоединение
» можно посмотреть на онлайн-сервисе Amediateka с 27 мая
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