«Случайный кадр»: Елена Лядова впервые играет следователя

На телеканале НТВ завершился показ сериала «Случайный кадр» — отечественной адаптации испанского сериала «Ответчики» (Acusadus), на проверку оказавшейся не классическим криминальным сериалом, а запутанной драмой о семейных отношениях и скелетах в шкафу.
фото: Пресс-служба канала НТВ
Столичный следователь Нина Нестерова (Елена Лядова) имеет репутацию успешного профессионала, выведшего на чистую воду не одного отечественного коррупционера. Ее новое дело, поначалу, правда, находящееся в компетенции конкурента Гилева (Александр Фисенко), — пожар в ночном клубе, унесший жизни шести человек. По большей части молодежи, трагическим образом оказавшейся не в то время не в том месте. Нестерова уверена, что пожар не был случайностью и за ним стоит не только номинальный владелец клуба, музыкальный продюсер Михаил Кустас (Сергей Астахов), но и крупный бизнесмен Борис Бобров (Михаил Пореченков), решивший вернуться в политику, возглавив партию «Наше дело».
Нестерова не доверяет никому — очевидно, что Гилев сливает дело по указке сверху. В команде честной следовательницы лишь двое – опытный Геннадий Ремарук (Сергей Мухин) и чуть было не расставшаяся со своей карьерой из-за алкоголя детектив Альбина Шарипова (Александра Ребенок). Чтобы вывести Боброва на чистую воду, очевидно, необходимо большее количество людей. Столичным мажорам, пусть и только что окончившим юрфак, Нестерова не доверяет – слишком высока опасность, что они уже обросли связями, дружескими, профессиональными, коррупционными. За подающей надеждой молодежью из провинции Нестерова с Ремаруком отправляются в Челябинск, где только начинает свою профессиональную жизнь честолюбивый Никита Комаров (Макар Запорожский). Нестерова для него легенда сыска, потому парень, не раздумывая, соглашается переехать в Москву, хотя его невеста Лариса (Вера Панфилова), фотограф местной газеты «Культура Урала», очень против таких перемен. А тут и в Москве встречают их как-то подозрительно хорошо – после пары ночей у сестры-редактора (Агния Кузнецова), уже давно переехавшей в Москву, Нестерова тут же выдает Комарову стильную квартиру, за которую, кажется, даже не надо платить. Но час расплаты настает неожиданно — Ларису после большой ссоры с будущим мужем и неожиданно заставшей ее новости о беременности похищает парень в маске, некто Олег Кулаков (Сергей Жарков), требующий от нее за освобождение какие-то старые фотографии, которые Лариса, кажется, уже давно из-за ненадобности удалила со всех карт памяти, компьютеров и фотоаппаратов. Съемка для «Культуры Урала», видимо, занимала очень много гигабайт цифровой памяти.
фото: Пресс-служба канала НТВ
Плотность событий буквально двух первых серий «Случайного кадра» зашкаливает. Первый эпизод шоу и вовсе, кажется, оправдывает свое название чисто визуально — случайным монтажом сцен с титрами «За два часа до», «На следующий день», «За неделю до этого» и так далее. Причем начинается рассказ именно с героини Веры Панфиловой – с окровавленным ножом, будто бы перекочевавшей на площадку «Случайного кадра», прямо из хоррора «Бывшая», где она играла главную роль. Лариса сразу же отчаянно соревнуется за звание самого неприятного персонажа этого сериала. Все ее сцены – лишь постоянные ссоры с будущим мужем, манипуляция его чувствами с банальной лекцией о том, «что я буду делать в этой вашей Москве». Попытка найти работу, впрочем, сводится у нее к одному лишь неудачному собеседованию, где ей – вполне справедливо – говорят, что в столице фотограф каждый второй, и отказу от предложения сестры, работающей в какой-то непонятной редакции, стать модератором комментариев у них на сайте. Не для этого, конечно, Лариса столько лет посветила своей «журналистской» деятельности. Работа сестры, впрочем, тоже вызывает вопросы, особенно когда действие сериала развивается. Кем она работает в редакции не очень понятно, но в один из ключевых моментов именно она почему-то пишет «разоблачительную» статью, которая, правда, только во вселенной отечественных сериалов может претендовать на некий резонанс. Сайт, который крупно показывают на экране, похож разве что на вторичный агрегатор не самых веских новостных поводов.
«Случайный кадр», хотя и смотрится довольно занимательно, совершает все свойственные российским кинематографистам ошибки адаптаций зарубежных проектов на нашу почву. Аккуратно переснимая оригинал, создатели – режиссер Илья Максимов, работавший, например, над энтэвэшным сериалом «Адвокат», мистическим детективом «Пятая стража» для ТВ-3 и недавним триллером «Проводник» с Александрой Бортич и Евгением Цыгановым, и продюсеры Тимур Вайнштейн и Юлия Сумачева, ответственные, в том числе, за российскую адаптацию скандинавского «Моста» – не привносят в него никаких отечественных реалий. В связи с тем же исходным событием – сгоревшим клубом – вполне можно было бы напомнить о резонансном деле «Хромой лошади». Более того, «Случайный кадр» даже не адаптируют под современное время. Все-таки испанский оригинал выходил почти 10 лет назад, его действие происходит в Мадриде, тоже, конечно, столице, но с количеством жителей как минимум в три раза меньше, чем в Москве. Отечественная столица вселенной «Случайного кадра» – небольшой городок, где все друг друга знают настолько, что, например, дети Нестеровой и Бобровой учатся в одном институте (и это даже не МГУ), где все ходят лишь в один ночной клуб, где нет каршеринга (в один из ключевых моментов сериала остро встает вопрос, как взять в аренду автомобиль) и, например, доставки еды. Объяснить эту отдаленность от уже привычных реалий и отсутствие вообще каких-либо московских идентификаторов , конечно, можно тем, что сериал снимался в Минске, но и что мешало создателям «Случайного кадра» перенести действие из той же Москвы в любой неназванный областной центр, который, кстати, очень часто и становится местом действия столь условных отечественный телеисторий.
фото: Пресс-служба канала НТВ
Вопросы есть и к качеству актерской игры. Почти все артисты – за исключением, пожалуй, только Александры Ребенок, – отчетливо копируют эмоциональность своих испанских прототипов, хотя вся атмосфера холодной зимней «Москвы» настаивает на том, что в актерском плане отечественная адаптация должна быть ближе к скандинавскому нуару. Тем не менее в своей первой роли следователя Елена Лядова, давно не появлявшаяся в сериалах и после работы в «Елене» Звягинцева, кажется, выбравшая для себя путь актрисы авторского кино, смотрится на удивление свежо и неожиданно, чего, конечно, не скажешь о ее коллегах во главе с Михаилом Пореченковым, отрабатывающих уже знакомые по другим проектам типажи. Пусть и на уже упомянутый эмоциональный градус выше.
Впрочем, даже при всех минусах «Случайный кадр» той самой сценарной плотностью, присущей сейчас действительно разве что испанским сериалам, способен держать зрителя и на фоне всей сетки НТВ выглядеть довольно неожиданно. Реклама обещала классическую историю следователя в поисках коррупционера, однако этот сериал оказался драматической, почти семейной сагой о секретах, которые рано или поздно все равно вырвутся наружу о повлекут за собой все новые и новые жертвы, хотя грань между жертвой и преступником здесь очень тонкая.
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