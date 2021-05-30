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«Подслушано»: Проверь входящие

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30 мая 2021
В последний день весны, 31 мая, в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера детективного подросткового триллера «Подслушано» Ильи Куликова. Оригинальный проект видеосервиса выходит в новом формате «киносторис», предлагающем зрителю самому выбрать, смотреть ли ему картину небольшими эпизодами или поглотить единым махом как полнометражный фильм. Приживется ли новое слово в индустрии, и заинтересует ли эта (этот?) киносторис целевую аудиторию — российских подростков — узнаем скоро. Кино-Театр.Ру считает, что проект у «МТС Медиа» и компании Legio Felix получился интересный и не по нынешним временам смелый.

«Подслушано»: Проверь входящие

Пятеро друзей – две девочки и три парня – замечают, что несколько их одноклассников поочередно пропали загадочным образом. Учителя и родители объясняют исчезновение внезапным переездом или болезнью школьников, но дети насторожены, поскольку сгинувшие товарищи не появляются даже в социальных сетях, не отвечают на сообщения в популярном комьюнити «Подслушано», а это, очевидно, куда серьезнее, чем неявка на уроки. Когда же какой-то анонимный шутник выкладывает в паблик фотографию одного из учеников в гробу, Юра, Лика, Джулс, Крест и Костя начинают расследование, сталкиваясь сперва с пугающими тайнами прошлого, а затем с реальными опасностями для них самих.

Сценарий к киносторис написал (и сам же поставил его) один из самых плодовитых российских кинодраматургов Илья Куликов, который умеет одинаково хорошо и насмешить («Полицейский с Рублевки», «Мылодрама»), и навести жути («Чернобыль. Зона отчуждения», «Моими глазами»). «Подслушано», предназначенный в первую очередь для подростков, по структуре ближе всего к «Закону каменных джунглей», здесь также в центре группа друзей из среднестатистического российского города, которые «заигрались» и попали в ловушку обстоятельств и чьей-то недоброй воли. Главные герои принадлежат разным типажам (умник, трусиха, независимая девчонка, парень-кремень, юморист), и все, что касается их идентичности – поведения, одежды, речи – является тут умелым слепком современной реальности. Мальчики и девочки ругаются матом, общаются в соцсетях, курят, шутят про секс и наркотики, то есть выглядят и «звучат» предельно натурально, как в жизни. В последний раз такие «настоящие» подростки случались в нашем кино в фильме Наталии Мещаниновой «Комбинат "Надежда"», не вышедшего в прокат в 2014-ом как раз-таки из-за закона о нецензурной лексике. Увы, привычных онлайн-кинотеатров тогда не существовало.

«Подслушано»: Проверь входящие

Молодые актеры, играющие школьников — студенты различных театральных ВУЗов с разным опытом работы в кино: Егор Абрамов сыграл большие роли в сериалах «Мир, дружба, жвачка» и «Happy End», Никита Патуев мелькал в эпизодах «Патриота» и «Регби», а Кристина Корбут — в «257 причин, чтобы жить» и паре других проектов. Сашу Новикова в данный момент можно посмотреть в сериале «Пищеблок», а вообще на его счету роли в более чем 20 фильмах и сериалах, среди которых «Домашний арест» и «Метод-2». Популярнее всех в пятерке Валентина Ляпина, которая снимается уже 10 лет и имеет в фильмографии 45 работ. Несмотря на столь разный опыт, актеры профессионально и слаженно взаимодействуют в кадре, отыгрывают сложные эмоции и не вызывают подозрения в том, что из школьного возраста они уже вышли.

С технической точки зрения тоже все чисто: и музыка подходящая, и визуальный ряд умело отвечает содержанию. В кадре постоянно присуствуют смартфоны с сообщениями и видосами, а если школьники общаются по зуму, применяется уже прочно вошедший в кино метод screenlife. Поскольку телефоны герои не выпускают из рук, они также используются как дополнительный источник освещения, нагнетающий саспенс. Например, когда анонимный собеседник с обезьяней мордой на аватарке подкладывает ребятам на кладбище записку с указанием проверить входящие, их лица жутковато подсвечиваются в темноте экранами.

«Подслушано»: Проверь входящие

Правда, странные события, в которые погружаются школьники, способны скорее развлечь, нежели напугать, ведь они не выглядят правдоподобно. Скорее это компиляция сюжетов из голливудского кино о похитителях детей и интернет-страшилок про синего кита и тайный сатанинский орден. Должно быть, таким нехитрым образом в фильм играючи зашиты идеи, оповещающие подростков об угрозах цифрового мира: анонимности в интернете, о том, что телефон может быть использован недоброжелателем как средство слежения и так далее.

Другой сюжетный конфликт – столкновение мира взрослых и детей. Школьники решают провести расследование самостоятельно, потому что отчаиваются добиться правды от взрослых, перестают им доверять, потому что взрослые перестают их слышать. Тем родителям, которые считают, что молодое поколение недостаточно развитое, интернет-зависимое и слишком наглое, будет небесполезно посмотреть «Подслушано», возможно, они найдут там ответы на вопросы, чем увлекаются их дети, чего боятся и как мыслят.

«Подслушано» выйдет 31 мая в онлайн-кинотеатре KION.


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