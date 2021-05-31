«Душегубы»: Шито белыми нитками

Телеканал НТВ, а вслед за ним и онлайн-кинотеатр Amediateka начинают показ нового сериала «Душегубы», основанного на печальной истории преступлений так называемого «витебского душителя», орудовавшего в белорусском городе в 1970–1980 годы. Главными героями сериала стали следователи и простые жители, а основной конфликт уже традиционно для жанра разворачивается между столичными и провинциальными представителями правоохранительных органов.
Под тревожную музыку, в ночи, по плохо освещенной трассе, милицейская машина преследует подозрительную «газель» — предполагаемые преступники сворачивают в чащу, служитель порядка следует за ними, раздается выстрел… Вскоре выяснится, что сотрудник бесследно пропал, как и злоумышленники, и для расследования этого важнейшего дело из Минска командируют въедливого — в столице во имя правосудия он уже перешел дорогу важному силовику — следователя Леонида Ипатьева (Сергей Марин
). Тем временем в той самой лесополосе при поисках пропавшего милиционера (он, к слову, все-таки будет найден — не живым) обнаруживается свежий труп юной девушки, швеи с местной фабрики, зверски задушенной импортным шарфиком. Ипатьев немедленно предлагает объединить два преступления в одно дело, но тут же наталкивается на сопротивление местных в лице звезды витебского уголовного розыска Михаила Шахновича (Александр Самойленко
).
У провинциального следака стопроцентная раскрываемость, и уже в первых сериях становится понятно, что дело вовсе не в его выдающихся дедуктивных способностях. Городок коррумпирован — все стучат и взятничают, погряз в незаконной деятельности фарцовщиков, а теперь еще, кажется, и обзавелся маньяком. Точнее не теперь, а, судя по архивным записям, которые тут же начинает шерстить Ипатьев, довольно давно, вот только очевидной связи между десятками странных смертей от асфиксии местные власти так и не уловили. Или не захотели. Столичному «шерлоку» придется туго: у команды Шахновича он встанет костью в горле, а у всех свободных гражданок — от средних лет администраторши гостиницы до молоденьких швеи Ольги (Зоя Бербер
) и криминалистки Аси (Софья Синицына
) — вызовет острое желание флиртовать.
От привычных «ментовских» историй (хотя первые кадры с погоней можно легко подставить в любой тематический проект) «Душегубов» отличает ретро-стилистика. Действие разворачивается в середине 80-х, так что без некоторых визуальных примет времени не обходится. Впрочем, глубокого погружения в эпоху ждать не стоит — в постсоветских городках за последние 30 с лишним лет даже городской ландшафт поменялся не кардинально, что уж говорить о людях. Да и сам формат, так сказать «исторического» детектива, российским кино и телевидением, кажется, исследован весьма неплохо, а производство разножанрового продукта, но с завлекательной приставкой «ретро» и вовсе поставлено на конвейер.
Впрочем, куда большую оскомину набила завязка «столичный следователь приезжает в глубинку…» — и хоть бы раз он кому-то, кроме изголодавшихся местных женщин, в этой глубинке сразу приглянулся! Нет же, с порога, не успев вымолвить ни слова, он вызывает отторжение у коллег. Впрочем, это неудивительно. Вот и здесь Ипатьев, внешне напоминающий Антона Лапенко
, — тот еще краш, одним своим чопорным видом, сдержанным поведением, разговорами исключительно по делу, галантностью, а главное, черт ее возьми, компетентностью и честностью, напрашивается на конфликт. И невыгодно оттеняет глыбу Шахновича, у которого все со всеми «на мази», который в Витебске царь и бог, но работать при этом не особо любит и, кажется, не очень-то и умеет – точнее методы его действенные, но граничат с криминалом. В общем, душегуб под стать предполагаемому маньяку.
Реальная история, ставшая основой для сценария нового сериала, полна чудовищных подробностей, как ни странно, по большей части касающихся даже не самих преступлений, а, собственно, следствия. В «Душегубах» эта сторона дела «витебского душителя» обозначена с самого начала и является смыслообразующей: пока за кадром творятся зверские убийства, в кадре не менее губительные преступления совершают следователи, милиционеры и прочие сотрудники, погрязшие во всех смертных грехах и уверенные в дарованных им вместе с погонами вседозволенности и безнаказанности. Понятно, что и маньячная тема в последнее время пользуется особой, не всегда здоровой, популярностью у кинематографистов, но куда важнее разглядеть за ней весьма симптоматичный ACAB-лейтмотив (аббревиатура для all cops are bastards – в переводе с англ. «все копы – ублюдки»). Практика показывает, что на улице мы скорее доверимся незнакомцу в плаще и шляпе, чем кому-то в форме и с удостоверением – и история страны, в которой случались такие эпизоды, как в сериале «Душители», объясняет, почему.
Смотрите сериал «Душегубы» на НТВ с 31 мая
и в онлайн-кинотеатре Amediateka — c 1 июня
.
обсуждение >>