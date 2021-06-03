«Почему женщины убивают 2»: Похороните меня под клумбой

Онлайн-платформа Amediateka начинает показ второго сезона сериала «Почему женщины убивают» — иронично-криминальной мелодрамы, созданной автором культовых «Отчаянных домохозяек» Марком Черри. На этот раз действие разворачивается в 1949 году в очередном американском пригороде, где новые героини будут решать проблемы с назойливыми соседями, неверными мужьями и ветреными любовниками привычными для этого шоу радикальными способами — в основном, закапывая трупы под собственными ухоженными клумбами. Не зря же все они состоят в элитном садоводческом клубе.
Алма Филкот (Элисон Толмен
) никогда не была роковой красоткой, но еще в выпускном классе повстречала любовь всей своей жизни. С ветеринаром Бертрамом Филкотом (Ник Фрост
) они женаты уже не один десяток лет, вырастили дочку Ди (Б.К. Кэннон
), которая теперь работает официанткой в кафе, и живут душа в душу. Алма однако отчаянно мечтает подружиться с местными богатыми женушками в кутюрных нарядах и изящных шляпках, точнее – хочет попасть в их закрытый садоводческий клуб — она все свободное время проводит за вскапыванием грядок и считает себя достойной кандидаткой. Возглавляет неприступное для простых смертных сообщество дива Рита Кастильо (Лана Паррио
), которая сразу же дает Альме понять — с ее внешними данными и социальным статусом в их компании ей не место. Сама Рита когда-то удачно вышла замуж за старого богача Карло (Даниэл Закапа
), надеясь, что он не протянет и пары лет. Супруг, впрочем, оказался живучим, и теперь, чтобы вытерпеть его присутствие и несносный характер, женщина утешается в объятьях молодого любовника, жиголо Скутера (младший брат Александры Даддарио
, снимавшейся в первом сезоне, – Мэттью
), называющего себя начинающим актером. Алма же, почти отчаявшись попасть в желанный кружок по интересам (впрочем, интересы там, надо сказать, никак не связаны с цветами – все дело в сплетнях), неожиданно получает уникальный шанс втереться в доверие к представительницам высшего общества. Правда, ценой страшной правды, которую она узнает о собственном муже, — тихоня и всеобщий любимец, как почти все остальные персонажи, ведет двойную жизнь.
Непонятно как, но у Марка Черри, кажется, вновь получилось — автор идет по проторенной им же самим дорожке и в очередной раз превращает провинциальную одноэтажную Америку в эпицентр любовно-криминальных страстей, от наблюдения за которыми невозможно оторваться. Ухоженные фасады, белые заборчики, подстриженные газоны, дайнеры, загородные клубы – все это не более, чем стильный антураж для весьма закрученной, в данном случае даже детективной, истории. Изображение в целом продумано до мелочей. Ретро здесь не просто слово, обозначающее, что события происходят в прошлом, а повод для виртуозной стилизации. Как живописной — дамочки будто бы еще вчера позировали для пинап-постеров, так и кинематографической — в сериале появляется классический нуарный сыщик из 40-х по имени Верн (Джордан Кристи
), сидящий в кабинете за стеклянной дверью с его именем, носящий шляпу, таинственно хромающий и привлекающий оказываемыми им услугами отчаявшихся «фам фаталь».
Помимо внешней стилизации, есть, конечно, и заигрывание сразу с несколькими жанрами. К примеру, в этом сезоне неожиданно появляется линия, взятая из классического хоррора про маньяка, которую создателям удается, при всех ужасающих вводных данных, сделать комической. Сценарий изобилует безумными поворотами и, как всегда у Черри, непомерным количеством трупов с первых же эпизодов. Однако ни трагедией, ни даже драмой не пахнет — написано легко, иронично, тонко и парадоксально, учитывая несовпадение места действия и героев с самими действиями. По всем признакам «Почему женщины убивают» остаются мелодрамой, тем в хорошем смысле «мылом», которым были те же «Отчаянные домохозяйки», — но с черным юмором. Так что любовные похождения перемежаются с нелепыми смертями и импровизированными похоронами под клумбой с гортензиями.
Конечно, есть у сериала и весьма актуальный, феминистский посыл — главные героини по ходу действия обретают силу и голос, что особенно хорошо заметно в предлагаемых авторами обстоятельствах в виде 1949 года, когда мир, даже американский, был, мягко говоря, другим. По ходу поднимаются и другие важные социальные темы, а в кадре много говорят про стереотипы, неприятие обществом тех, кто не подпадает под выдуманные стандарты красоты и благополучия, и про принятие себя – пусть порой и весьма извилистыми путями.
Смотрите второй сезон сериала «Почему женщины убивают» на онлайн-платформе Amediateka c 4 июня.
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