«Немцы»: Кто они — экстравагантные образы или обычные люди?

В онлайн-кинотеатре KION уже полностью можно посмотреть сериал «Немцы» Стаса Иванова — экранизацию одноименного романа Александра Терехова, лауреата «Нацбеста» 2012 года. Сериал, премьера которого состоялась в конце апреля, стал одним из самых обсуждаемых отечественных кинопроектов в социальных сетях. Залогом успеха стала не только известная литературная основа, но и тематика сериала. Так остро и визуально стильно о проблемах страны на примере одного журналиста, решившего сменить оппозиционную либеральную оптику на служение местной, затянутой в коррупцию власти, кажется, до «Немцев» не снимал еще никто. Но без неординарного кастинга ярких исполнителей главных ролей сериал бы точно не сложился. У «Немцев», пусть здесь не географических, а, скорее, метафизических – свои лица. Мы решили разобраться в нетипичном устройстве героев, благодаря которым и сложился этот сериал.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
Антон Эбергард (Евгений Коряковский) — журналист, как сегодня говорят, либеральных воззрений. Он трудится в независимом «оппозиционном» издании, которое пишет о темах, которые для местных чиновников выглядят не совсем удобными. Впрочем, без перегибов — иначе с сотрудниками такого медиа многое может произойти, это же хорошо всем известная страна Р, не первый день здесь живем. Пока государственные ведомства региона ведут свои внутренние войны, Эбергарда беспокоят проблемы меньшего масштаба — очередной мусоросжигательный завод, строительство которого должно начаться, да ипотека, платеж по которой он несколько раз просрочил.
Одной из главных интриг сериала является изменение (или, наоборот, сохранение) личной позиции Эбергарда в отношении власть имущих. Да, ввиду изменившихся обстоятельств (с работы его по-хорошему, а потом и не очень «попросят» из-за чрезмерной дерзости) он будет вынужден сменить вид деятельности и, что называется, «переобуться». Антон устроится в пресс-службу городской администрации, но станет ли он исповедовать те же принципы и законы, которые он буквально только что изобличал в своей «оппозиционной» книге под названием «Казнокрад»? Однозначного ответа большую часть сериала зритель так и не получит.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
Еще одной чертой, которую Иванов не спешит раскрывать, является его отношение с семьей и женой. У Терехова «немцы» использовались в иносказательном смысле — дескать, вороги земли русской, иноземцы, каковыми были татаро-монголы в древней Руси или, скажем, племена гуннов в Китае. Это значение по сути сохранилось и в сериале. С той лишь разницей, что живущий в городе N. Эбергард, в отличие от московских немцев Терехова, от своего рода дистанцируется. Поняв расклад сил в городской администрации, Антон, пытаясь снизойти и до «наших», и до «ваших», для каждой группы государственников хочет стать «своим». При этом экс-журналист стесняется своего происхождения, недаром эпизод, в котором нам показывают семью Эбергарда, преисполнен печальной интонацией.
Не менее интересно устроен внутренний мир его супруги, Ули (Дарья Урсуляк). Большую часть времени она находится подле мужа, устраивая домашний быт. Странно, что апологеты «новой этики» до сих пор не обрушились с критикой на такую репрезентацию женщины в семье. Кажется, что Уле невдомек, что можно иметь амбиции и желания, строить собственную жизнь без оглядки на супруга. Одним из главных устремлений второй жены Эба становится желание родить ребенка. И, конечно, чтобы ему было где жить и расти — в тот момент, когда в квартиру приходят представители банка, оформившего ипотеку, героиня Дарьи Урсуляк, кажется, буквально готова разорвать их на куски.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
При этом в ходе развития сюжета Уля меняется. К середине сериала она уже не готова терпеть все, что происходит с мужем — его поведение, его невнятные реплики и, что самое важное, его бездействие в отношении ее статуса. Да, они живут вместе, но пока еще не расписаны, а без штампа в паспорте по вселенной персонажа Урсуляк как без кота — жизнь не та. Не дождавшись каких-то изменений на этом поприще, Уля покидает дислокацию супруга, возвращаясь в родной дом, где она выросла — к своей матери. Примечательно, что к самостоятельным действиям она явно не склона; как только дело идет к необходимости принимать решение, она всякий раз съезжает с темы.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
Меж двух (а после и трех) огней в этом пространстве лжи и обмана существует дочь Эбергарда, Эрна (Анна Завтур). С одной стороны, на нее давит юношеский максимализм и идеалистические порывы. На фоне оппозиционности отца Эрна пускается во все тяжкие протеста. А протест в регионе — штука еще более опасная, чем в городе-миллионнике. Сотен тысяч камер на столбах нет, но городок маленький, все всех знают, поэтому от ответственности уйти еще сложнее. Впрочем, Эрна, в отличие от Эба, никуда не бежит, а прямо смотрит в глаза всем своим «страхам». Сложностей в ее маленький и хрупкий мир взросления добавляет и роман со взрослым мужчиной. Да не простым, а связанным по профессии с ее отцом. То, что кажется игрой гормонов, на деле оказывается глубоким чувством, которое неизбежно приведет Эрну к страданиям, не совместимым с нормальной жизнедеятельностью.
Персонажи «Немцев» — крайне необычные люди с целым ворохом специфических черт и нетипичных для среднестатистического зрителя проблем. Тем не менее даже в таких сложносочиненных героях люди смогут найти то, что им близко — во взглядах, позициях и тезисах, излагаемых этими персонажами.
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