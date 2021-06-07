Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Триада-2»: Три плюс четыре

Обзор сериалов >>
7 июня 2021
На канале ТНТ 7 июня стартует второй сезон сериала «Триада» – одного из самых смешных проектов на тему семьи за последнее время. Его придумала и написала сценаристка Дарья Грацевич, для которой «Триада» стала первым комедийным опытом. Кстати, другой ее столь же отчаянный проект о «семейных ценностях» «Холоп» на сегодняшний день является самым кассовым российским фильмом и получит целых семь зарубежных ремейков. Тренд на мировое перевоспитание задан, теперь осталось разобраться с моральным обликом собственных граждан. Тем более, во втором сезоне героя «Триады» Толика в исполнении Бориса Дергачева ждет существенное пополнение семейства.

«Триада-2»: Три плюс четыре
фото: кадр из сериала "Триада 2"

Суровая Рита (Дарья Мороз), поэтичная Наташа (Любовь Аксенова) и практичная Милана (Анастасия Калашникова) беременны настолько глубоко, что со дня на день им предстоит отправиться в роддом. Несмотря на огромный живот и сгоревший в конце первого сезона дом, ставший в какой-то момент практически общежитием для всех забеременевших от Анатолия подруг, они теперь «сильные и независимые» женщины. Рита живет с тетей Толика (Инга Оболдина) и постоянно высказывает ей все, что думает о ее племяннике, но какие-то большие деньги от него брать решительно отказывается. Наташа живет с мамой (Елена Шевченко), которая без конца жалуется на ушедшего из семьи отца (Кирилл Полухин). Но деньги от Толи тоже не берет – подрабатывает репетитором французского языка у несчастных школьников, смеющихся весь урок над глаголом perdu. В общем, что имеем не храним, потерявши – плачем. Только у Миланы, кажется, все более-менее стабильно. Вместе с любящим Костиком (Александр Голубков) она вернулась на свою южную родину, где и собралась, забыв о Толике, наконец создать нормальную семью. Как вдруг Костик неожиданно начал ревновать. И даже не к самому Анатолию, который в принципе особо не поддерживает с Миланой связь, а вскипая от одного только звука его имени. Пробежит ли мальчик Толя в магазине, появится ли в поле зрения книга о воспитании детей, где на обложке фигурирует автор Анатолий, – Костик уже подозревает Милану в непрошенной ностальгии по тем отношениям.

Читать рецензию на первый сезон сериала «Триада»

Сам Анатолий дезориентирован. В одиночку ему до женщин, чей кредит доверия уже подорван, не достучаться. На помощь приходят, конечно, все те же родственники. То мама Наташи передаст ей деньги от Толика, будто бы заработанные ею самой, то тетя Толика, напротив, займет ему на съем новой квартиры для Риты, то вечный друг, теперь уже кажущийся не разбитным холостяком, а единственным разумом этой большой и сложной семьи, через подругу Миланы наставит со дня на день роженицу на путь истинный.

«Триада-2»: Три плюс четыре

Как и первый сезон сериала, вторая «Триада» – это тоже один большой анекдот. Только теперь от Толика не все вдруг разом забеременили, а все в один день родили. Девочек. Хотя по всем прогнозам у Миланы, вынашивающей двойню, должен был быть хотя бы один мальчик. И этим новорожденным девочкам встречать по жизни подобных «Толиков» теперь даже родной отец не пожелает. «Скажи мне, что я сплю», – говорит герой Бориса Дергачева своему другу. Но нет, это не сон, а суровая, хотя и довольно гротескная кинематографическая реальность.

Читать интервью с автором сериала Дарьей Грацевич: «Феминизм - это в любой ситуации выбирать себя»

«Триада-2»: Три плюс четыре
фото: кадр из сериала "Триада 2"

«Триада» во втором сезоне, снятом, кстати, уже не Дмитрием Дьяченко, а Раддой Новиковой, продолжает подтрунивать над известной песней про статистику, где на 10 девчонок – девять ребят. Только тут уже на семь женщин – один несчастный Толик, все еще старающийся остаться порядочным человеком. А по возможности и мужем – правда, для кого из героинь, пока не очень понятно. Так же не ясно, как именно авторы развяжут все узлы, ведь от того, кто выйдет из этой гендерной схватки победителем или победительницей, зависит, будет ли ли «Триада» произведением актуальным или, напротив, архаичным.

Смотрите сериал «Триада» на канале ТНТ с 7 июня.


версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дарья Миленчик (Москва)   7.06.2021 - 15:43
Все-таки первый сезон уже будет сложно переплюнуть читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: «Чиновница», «Почему женщины убивают», «Содержанки-3» и другие цифровые премьеры июня
«Света с того света» вернется на ТНТ 15 июня
Звезда сериала «Триада» Анастасия Калашникова рассказала, как жила в тайском монастыре
Продолжение сериала «Триада» выйдет 7 июня
«Триада» выходит на международный рынок
Пока все дома: 20 новых российских сериалов смотреть онлайн бесплатно
«Триада»: Было у отца три сына
Лучшие российские сериалы 2019 года. Выбор критиков
Критики назвали лучшие российские сериалы 2019 года
«Реальные пацаны» встретятся с зомби, а Анна Михалкова попадет в колонию
Дарья Грацевич: «Феминизм - это в любой ситуации выбирать себя»
Три жены - красота: Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Анастасия Калашникова
Борис Дергачев «застрял» в тесте на беременность
22 причины, чтобы жить: новые российские сериалы этой осени
В новом сезоне ТНТ покажет комедийные сериалы «Жуки», «Полярный-17» и «Триада»
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваРоссийские сериалыТНТ
персоны
Любовь АксёноваАлександр ГолубковДарья ГрацевичБорис ДергачевДмитрий ДьяченкоАнастасия КалашниковаДарья МорозРадда НовиковаИнга ОболдинаКирилл ПолухинЕлена Шевченко
фильмы
ТриадаТриада-2

фотографии >>
«Триада-2»: Три плюс четыре фотографии
«Триада-2»: Три плюс четыре фотографии
«Триада-2»: Три плюс четыре фотографии
«Триада-2»: Три плюс четыре фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Римма Волкова
6 июня погибла в ДТП оперная певица Римма Волкова.
Валерий Лонской
6 июня ушёл из жизни режиссёр, сценарист Валерий Лонской.
Резо Габриадзе
6 июня ушёл из жизни сценарист Резо Габриадзе.
Артём Анчуков
6 июня ушёл из жизни актёр Артём Анчуков.

День рождения >>

Татьяна Друбич
Анна Котова-Дерябина
Леонид Кулагин
Татьяна Лаврова
Марина Митрофанова
Алексей Онежен
Юрий Сазонов
Людмила Свитова
Юрий Степанов
Вирджиния МакКенна
Дин Мартин
Лиам Нисон
Майкл Сера
Карл Урбан
Александра Хамкало
Либуше Шафранкова
все родившиеся 7 июня >>

Афиша кино >>

Красный призрак
боевик, военный фильм
Россия, 2019
Архипелаг
детектив, драма, мелодрама
Россия, 2021
Маржела: своими словами
биография
Бельгия, Германия, 2019
Дореми: В поисках волшебства
боевик, мистика, приключения, триллер, фэнтези
Испания, Япония, 2020
Заклятие 3: По воле дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Коп на драйве
боевик, комедия, криминальный фильм
Франция, 2020
Надежда
драма, мелодрама
Норвегия, Швеция, Дания, 2019
Байкал. Удивительные приключения Юмы
приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2021
Культовые тусовщики
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2021
Ночная прогулка
боевик, криминальный фильм
США, 2019
Ограбление по-джентльменски
боевик, приключения, триллер
США, 2021
Пункт пропуска. Офицерская история
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен