«Триада-2»: Три плюс четыре

На канале ТНТ 7 июня стартует второй сезон сериала «Триада» – одного из самых смешных проектов на тему семьи за последнее время. Его придумала и написала сценаристка Дарья Грацевич, для которой «Триада» стала первым комедийным опытом. Кстати, другой ее столь же отчаянный проект о «семейных ценностях» «Холоп» на сегодняшний день является самым кассовым российским фильмом и получит целых семь зарубежных ремейков. Тренд на мировое перевоспитание задан, теперь осталось разобраться с моральным обликом собственных граждан. Тем более, во втором сезоне героя «Триады» Толика в исполнении Бориса Дергачева ждет существенное пополнение семейства.
фото: кадр из сериала "Триада 2"
Суровая Рита (Дарья Мороз), поэтичная Наташа (Любовь Аксенова) и практичная Милана (Анастасия Калашникова) беременны настолько глубоко, что со дня на день им предстоит отправиться в роддом. Несмотря на огромный живот и сгоревший в конце первого сезона дом, ставший в какой-то момент практически общежитием для всех забеременевших от Анатолия подруг, они теперь «сильные и независимые» женщины. Рита живет с тетей Толика (Инга Оболдина) и постоянно высказывает ей все, что думает о ее племяннике, но какие-то большие деньги от него брать решительно отказывается. Наташа живет с мамой (Елена Шевченко), которая без конца жалуется на ушедшего из семьи отца (Кирилл Полухин). Но деньги от Толи тоже не берет – подрабатывает репетитором французского языка у несчастных школьников, смеющихся весь урок над глаголом perdu. В общем, что имеем не храним, потерявши – плачем. Только у Миланы, кажется, все более-менее стабильно. Вместе с любящим Костиком (Александр Голубков) она вернулась на свою южную родину, где и собралась, забыв о Толике, наконец создать нормальную семью. Как вдруг Костик неожиданно начал ревновать. И даже не к самому Анатолию, который в принципе особо не поддерживает с Миланой связь, а вскипая от одного только звука его имени. Пробежит ли мальчик Толя в магазине, появится ли в поле зрения книга о воспитании детей, где на обложке фигурирует автор Анатолий, – Костик уже подозревает Милану в непрошенной ностальгии по тем отношениям.
Сам Анатолий дезориентирован. В одиночку ему до женщин, чей кредит доверия уже подорван, не достучаться. На помощь приходят, конечно, все те же родственники. То мама Наташи передаст ей деньги от Толика, будто бы заработанные ею самой, то тетя Толика, напротив, займет ему на съем новой квартиры для Риты, то вечный друг, теперь уже кажущийся не разбитным холостяком, а единственным разумом этой большой и сложной семьи, через подругу Миланы наставит со дня на день роженицу на путь истинный.
Как и первый сезон сериала, вторая «Триада» – это тоже один большой анекдот. Только теперь от Толика не все вдруг разом забеременили, а все в один день родили. Девочек. Хотя по всем прогнозам у Миланы, вынашивающей двойню, должен был быть хотя бы один мальчик. И этим новорожденным девочкам встречать по жизни подобных «Толиков» теперь даже родной отец не пожелает. «Скажи мне, что я сплю», – говорит герой Бориса Дергачева своему другу. Но нет, это не сон, а суровая, хотя и довольно гротескная кинематографическая реальность.
«Триада» во втором сезоне, снятом, кстати, уже не Дмитрием Дьяченко, а Раддой Новиковой, продолжает подтрунивать над известной песней про статистику, где на 10 девчонок – девять ребят. Только тут уже на семь женщин – один несчастный Толик, все еще старающийся остаться порядочным человеком. А по возможности и мужем – правда, для кого из героинь, пока не очень понятно. Так же не ясно, как именно авторы развяжут все узлы, ведь от того, кто выйдет из этой гендерной схватки победителем или победительницей, зависит, будет ли ли «Триада» произведением актуальным или, напротив, архаичным.
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