«Пищеблок»: Кусь по-пионерски

Сериал «Пищеблок», снятый по одноименной книге Алексея Иванова, перевалил за экватор. Екатерина Визгалова смотрит его на КиноПоиск HD одновременно с другими зрителями и с каждой серией убеждается, что с экранизацией роману не повезло: не хватает ему ни глубины, ни изящества.
фото: кадр из сериала "Пищеблок"
Летом 1980-ого, когда в Москве начинается олимпиада, на берегу главной русской реки Волги, в пионерском лагере «Буревестник» стартует первая смена. Ярким солнечным днем в числе других школьников на речном пароходе «Вергилий» туда прибывает и Валера Логунов (Петр Натаров) – скромный очкарик, у которого недавно погиб брат, работавший здесь в прошлом году вожатым. Валера попадает в четвертый отряд, знакомится с другими ребятами и вожатыми, а на торжественной линейке удостаивается чести поднять флаг вместе с почетным членом лагеря — героем гражданской войны и пенсионером союзного значения Серпом Ивановичем Иероновым (Сергей Шакуров), проживающим в домике неподалеку. Днем пионеры занимаются в кружках – поют и играют в футбол, например, – а вечером ходят смотреть Олимпийские игры к старику , единственному обладателю телевизора. Ночью же в «Буревестнике» творятся очень странные дела, нарушающие дух пионерской дружины: мало того, что некоторые «вожатки» купаются в реке и бегают по лагерю голышом, так еще и пионер Лева Хлопов (Федор Федосеев), капитан футбольной команды, пьет кровь товарищей, а те на утро ничего не помнят, зато становятся чрезвычайно послушными. Валера, который случайно оказывается свидетелем вампиризма, пытается рассказать об этом вожатому Игорю (Даниил Вершинин), но тот, разумеется, не верит. Поэтому мальчик сам начинает искать средства против кровососов, и вскоре выясняет, что в пионерлагере действует целая вампирская сеть.
Пока что экранизировать выразительную и богатую прозу Иванова неплохо получилось лишь у Александра Велединского с «Географ глобус пропил». «Ненастье» Сергея Урсуляка обернулось поверхностным пересказом книги, с титров «Тобола» автору вообще пришлось снимать фамилию, и вот — «Пищеблок», который делали не для телевидения, а сразу для онлайн-кинотеатра. Казалось бы, атмосферная книга как энциклопедии советского детства призывно просилась на экран. К тому же, пионерский лагерь времен советского застоя сам по себе – идеальная площадка для фильма ужасов. А тут еще такой богатый сюжет, изобилующий деталями, бесценным лексическим материалом и детскими страшилками, которыми можно запросто инкрустировать фильм. В команду авторов позвали главных российских хоррормейкеров и специалистов «по детям» — креативного продюсера Ивана Капитонова и режиссера Святослава Подгаевского (оба приложили руку к фильмам «Пиковая дама: Черный обряд», «Невеста», «Русалка: Озеро мертвых»), а адаптировать сценарий доверили Александру Талалу, написавшему «Пассажиров» и «Скажи ей», а сейчас работающему над экранизацией романа Замятина «Мы».
фото: кадр из сериала "Пищеблок"
Но оказалось, что Подгаевскому и Ко материал близок лишь отчасти. Алексей Иванов хоть и ностальгировал по детству, упор делал на развенчании советской мифологии-на-крови. Создателям же сериала не удается гармонично рассказать историю, потому что они берутся за все и сразу, создавая жанровый коллапс. С одной стороны, их «Пищеблок» — нежная драма взросления с элементами комедии в духе «Ста дней после детства», рассказывающая о любви, дружбе, сексуальности; с другой — страшилка про вампиров. Ошметки разных жанров при просмотре вызывают ассоциации с чем угодно – американскими слэшерами, «Сумерками», трактующими вампиризм как проявление сексуальности и инициацию, с «Добро пожаловать…» Элема Климова (особенно в сценах с участием Ирины Пеговой) и, разумеется, с предыдущими работами Подгаевского и Капитонова. Как будто авторы для уверенности напихали в проект все, что любят сами. Так появились необязательные сцены и дешевые фу-эффекты, не способные испугать и сказочного пионера: тонюсенькие вампирские языки, беглая отрубленная рука, предсмертные судороги укушенных в медпункте.
Забывая о том, что самое страшное обычно то, что мы додумываем сами, авторы действуют прямолинейно и разжижают плазму первоисточника. Ведь вампиры «Буревестника» ужасны не языками, а обезличенностью. Они правильные и вежливые, они дружны и инициативны, они носят белые рубашки и красные галстуки — даже на пляже — и живут по законам коллектива, где общественное всегда важнее личного. Расстроенный смертью брата Валера ищет в лагере плечо коллектива, но расстраивается, встречая лишь показуху. И пугается, когда становится ясно, что лучше всего — почти как станок или отряд роботов — организован тот коллектив, во главе которого стоит вампир: будь то футбольная команда или целый пионерский лагерь. Валера не хочет, чтобы им управляли, а призывный шепот Лени Хлопова вызывает у него мурашки ужаса. «Идем к нам, тебе же лучше будет». Противостояние системе и вампиру в книге настолько тождественны, что до середины трудно поверить, что мистические события не фантазии впечатлительного мальчика. Этой двойственности начисто лишен сериал, уже с порога посылающий Валере призрак брата, который во флешбэках сразу советует ему никогда не ездить в «Буревестник».
фото: кадр из сериала "Пищеблок"
По исполнению и картинке «Пищеблок», конечно, неплох. Сочная палитра, красивые планы, пуговицы в ряд. Плюс Подгаевский действительно хорошо работает с юными артистами: они чудесны. В остальном кастинг так же разнопер, как и жанровые составляющие сериала. Вроде бы букет прекрасных актеров, но каждый словно снимается в отдельном фильме. Девушки, в основном, бледны, а взрослые, наоборот, гротескны: например, энергичная старшая вожатая Пеговой или Тимофей Трибунцев в роли врача-алкоголика, помалкивающего, что же на самом деле происходит. Несуразность подчеркивает плейлист саундтрека: Дэвид Боуи и The Who вместо «Орленка» и «Неуловимых мстителей», She's got it, yeah, baby, she's got it вместо «Чунга-чанги». И это еще не вечер.
Таким образом, заимствуя у Иванова лишь сюжетную канву, героев и диалоги, оживший «Пищеблок» не становится ни полноценной экранизацией, ни самостоятельным произведением. Энтузиазм, загадочность и мифологизм первоисточника здесь растрачены на неоновое свечение не по-советски ярких олимпийских колец, многочисленные эротические намеки да вампирские хоботцы.
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