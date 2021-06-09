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«Содержанки-3»: Главное – вовремя кончить

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9 июня 2021
Главная летняя интернет-премьера этого года — третий сезон сериала «Содержанки», провокационного проекта, два года назад начатого режиссером Константином Богомоловым, пытавшимся сыграть в киноэпатаж, но то и дело срывавшимся в эстетскую пошлость этого по большому счету довольно банального рассказа о быте и нравах светской Москвы. Образца какого года — не очень понятно, все в «Содержанках» утопало в жирном безвременье, как в бриллиантах и сверкающих платьях главных героинь.

«Содержанки-3»: Главное – вовремя кончить
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Тем не менее проект продолжили сначала на второй сезон, отдав его в руки модной постановщицы Дарьи Жук, которая постаралась привнести в «Содержанок» хоть какую-то сатиру, но полноценную интригу в проект – даже с учетом введения в него новых, причем по большей части мужских, персонажей – добавить так и не получилось. Звенящая пустота первоначального материала, кажется, должна была уже похоронить «Содержанок», но множество открытых линий и недосказанность характеров как главных, так и второстепенных героев диктовали свои условия — без третьего сезона не обойтись. Создатели проекта маркируют его как развязку, однако четкого ответа, будет ли этот сезон действительно последним, пока нет. Зато по первой серии кажется, что он уж точно будет плотнее и объемнее предыдущего. Теперь у руля – не только в качестве постановщика, но и в качестве одного из соавторов сценария – Юрий Мороз, вспомнивший наконец, что в «Содержанках» были не только эротические сцены и гламурные, хотя и не самые симпатичные, образчики светской Москвы, но и, вроде как, детективная линия, за которую еще вполне можно зацепиться.

История Лены Широковой (Дарья Мороз), бывшей следовательницы бурным танцем ворвавшейся в светскую жизнь столицы, – теперь основа для фильма, чей сценарий написал бывший муж Лены, учитель русского языка и литературы Алексей (Семен Штейнберг). Он, конечно, хотел, чтобы его роль играл Данила Козловский, но в доступном кастинге оказался лишь выдающийся ягодицами, а не актерскими талантами Кир (Александр Кузнецов, которого, впрочем, в третьем сезоне не будет – такая вот одна из сюжетных интриг «развязки»). В роли Лены – другая мельтешащая в предыдущих двух сезонах актриса (или певица) Карина (Сабина Ахмедова), в коротком блондинистом парике и том же самом платье, набившем оскомину еще в первом сезоне, пытающаяся повторить дерзкий танец героини Дарьи Мороз. Продюсером, естественно, выступает содержащая Кира Мила (Марина Зудина), а на позиции режиссера ненавидящий весь отечественный кинематограф творец из второго сезона в исполнении Игоря Миркурбанова. И неважно, войну он снимает или содержанок, получается все тот же п***ц – одно из самых популярных слов третьего сезона. Что немудрено, он, кажется, наступает по всем фронтам.

«Содержанки-3»: Главное – вовремя кончить
фото: Пресс-служба видеосервиса START

В жизни Карины – помимо профессиональных изменений, естественно, есть и личные. Без них во вселенной «Содержанок», как мы все прекрасно помним, женщине вообще ничего нельзя добиться. Она выходит замуж за могущественного Павла Чистякова (Константин Лавроненко), который теперь курирует создание нового технологического и культурного кластера, то есть автоматически становится самым желанным «работодателем», вернее, человеком, через которого явно теперь можно отмывать большие суммы денег, примерно для всех героев. От заскучавшей в галерее Лены Широковой и ее «подружки» Даши Смирновой (Софья Эрнст, с героини которой когда-то и начинались «Содержанки») до теперь уже бывшего Лены – бизнесмена Глеба Ольховского (Владимир Мишуков) – и окончательно сбитого после смерти тестя летчика Игоря Долгачева (Сергей Бурунов – здесь с особенным удовольствием то и дело «идущий на х*й» – это второе самое популярное выражение третьих «Содержанок»). Все герои этой кинематографически-светской Москвы собираются на свадьбе Карины, где та – естественно, песней (теперь это кавер на «Как на войне» «Агаты Кристи») – задает тон всему новому сезону сериала.

«Содержанки-3»: Главное – вовремя кончить
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Но этот бой еще не окончен, до победного портвейна или в данном случае шампанского еще далеко. Как женщинам (к третьим «Содержанкам» присоединилась еще и Виктория Толстоганова со Светланой Устиновой), так и мужчинам (одним из важных героев становится новичок в исполнении Сергея Гилева). Гендерные противоречия, накопившиеся за два сезона, исправить не так-то просто. Особенно, когда появляется новый труп, тянущий за собой все старые ниточки. Постановщик Юрий Мороз вспомнил даже о уже давно «охладевшей» по сюжету Марине Левкоевой – исполнительница этой роли Мария Фомина появляется в качестве массовки в сцене свадьбы Карины, будто видится Игорю Долгачеву, тут же сетующему на то, что он будто бы попал в мир мертвых. «Содержанки» с их гламурной эстетикой «нулевых» и женщинами, которые выходят на первый план исключительно благодаря мужчинам, и впрямь, в России 2021-го, попахивают «мертвичиной». Так что в этом случае действительно важно вовремя закончить этот хоть и одиозный, но уже порядком устаревший проект.

«Содержанки-3» на видеосервисе START с 10 июня.


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обсуждение >>
№ 1
Алёна-Варна   9.06.2021 - 21:14
Господи, какой феерический бред! Мороз-дочка уговорила Мороз-папу продолжить этот "неувядаемый шедевр". Видимо, и Эрнст оказал поддержку, иначе такую фанаберию уже давно прикрыли бы на корню.... читать далее>>
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