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Юность волнуется два: «Мир! Дружба! Жвачка! 2». Каким вышло продолжение грустной сказки из 90-х

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13 июня 2021
На онлайн-сервисе Premier целиком вышел второй сезон «Мира! Дружбы! Жвачки!», сменивший интонацию и режиссера. Кирилл Букетов рассказывает, как выросли герои и стоит ли ждать третий сезон.


Просто дети стали старше: что происходило в первом сезоне

Юность волнуется два: «Мир! Дружба! Жвачка! 2». Каким вышло продолжение грустной сказки из 90-х

Для Саньки (Егор Губарев) последнее лето детства совпало с вихрем 1993-го. Мама (Ксения Каталымова) пустилась в долгосрочную аферу на благо семейного бюджета, отец (Степан Девонин) же начал простой (пост)советский «бесконечный» ремонт. Довершая семейные проблемы, его девушка Женя (Валентина Ляпина) уезжает в Германию с родителями. Дядя Алик (Юра Борисов) убит лучшим другом — впрочем, милиция, извлекая машину со дна, труп «афганца» не обнаружила, а значит, надежда жива.

Вот такие дела: рецензия на первый сезон «Мира! Дружбы! Жвачки»


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Юность волнуется два: «Мир! Дружба! Жвачка! 2». Каким вышло продолжение грустной сказки из 90-х

Первый сезон, очаровавший зрителей атмосферой детства и таким же легким взглядом на полумифические уже 90-е, закончился на многообещающей, но грустной ноте. Во втором сезоне компания Good story media решила заменить режиссера Илью Аксёнова на Антона Фёдорова, который продолжил рассказывать о повзрослевшем «братстве крыши». У ребят на фоне перемен — в стране и юном организме — почва практически уходит из-под ног вместе с реальностью.

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Сериал часто критикуют за такой легкомысленный подход, игнорируя возраст героев. Заглавное трио — дети, которые лазают по гаражам и завидуют джинсам, они пропускают все происходящее сквозь губку детской непринужденности. Черных комедий и трагедий духа на этом поле предостаточно сняли в течение 90-х и нулевых, сегодня о первом десятилетии новой России предпочитают фантазировать в формате подростковых драм.

Многочисленные сравнения с «Очень странными делами» не лишены смысла: «Мир! Дружба! Жвачка!» обладает похожей атмосферой и сюжетной канвой, разве что роли монстров здесь исполняют семейные проблемы и безжалостное взросление в обстановке перерождающейся страны.

Юность волнуется два: «Мир! Дружба! Жвачка! 2». Каким вышло продолжение грустной сказки из 90-х

При этом «Мир! Дружба! Жвачка!» не стесняется говорить о проблемах времени: тут вам и бандиты, отжимающие рынок, и их внутренние разборки, и подростковая наркозависимость — признак вряд ли счастливой жизни. При этом все персонажи, даже номинально «отрицательные», показаны не плоско, а с вполне внятной мотивацией. Намечая такой спектр проблем, легко уйти в беспросветный ад, с которым и взрослый не каждый справится. Юные же герои смотрят на проблемы проще — и решают их в порыве чувств, а не при помощи здравого расчета. Математика здесь бессильна: даже начинается сериал по принципу домино, где одна случайность тянет за собой другую, а подростки сталкиваются с взрослым миром, буквально сев не в ту машину.

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Как и в «Странных делах», особую роль в создании атмосферы сыграл саундтрек, который почти полностью написал Mujuice. Его завораживающие композиции и песни соседствуют с рыночным ретро Булановой и Аллегровой. Способствуют полному погружению и виды Тулы, где снимался сериал. Оператор Алексей Филиппов очень уж любит пролеты камеры над городом, которые позволяют лучше разглядеть наши везде узнаваемые панельки.


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Юность волнуется два: «Мир! Дружба! Жвачка! 2». Каким вышло продолжение грустной сказки из 90-х

Наступило лето, теперь ребятам предстоит пережить жару 1994-го. Они уже не дети, а настоящие подростки — поэтому к каждому из пацанов сценаристы приставили по романтической линии. К Саньке из Германии возвращается Женя, что станет для него первым опытом отношений. Вовка (Егор Абрамов) мутит с гимнасткой (Полина Гухман), чье имя останется загадкой в течение сезона. Илюша (Федор Рощин) же становится толкиенистом и заводит высокие «эльфийские» отношения с Галадриэль (Ксения Трейстер), дочкой владельца завода. «Братство крыши» ушло: связь с местом силы символично разрывает Женя — вместе с колготками, в которых пришла на несостоявшееся свидание. Теперь перед ребятами новые цели и общая мечта: уехать всем вместе жить на море.

Второй сезон сменил постановщика: вместо отлично справившегося с задачей Ильи Аксёнова пригласили театрального режиссера Антона Фёдорова. Стиль сериала эволюционировал, но не радикально: конечно, пропали фирменные «аксеновские» пролеты камеры мимо едущих машин, а себя Фёдоров добавил некий «театральный» шарм, позволивший добиться большей камерности и интимности, а то и исповедальности.

Юность волнуется два: «Мир! Дружба! Жвачка! 2». Каким вышло продолжение грустной сказки из 90-х

На последнее указывает геометрия кадра и формат монолога, в котором герои — преимущественно взрослые — копаются в себе, как бы обращаясь к зрителям под задумчивую музыку. Так Фёдоров, чей сериальный дебют можно признать удачным, подчеркивает, что главное в «Мире! Дружбе! Жвачке!» не время вокруг и не сюжетные повороты, а именно чувства. Потому и вернувшийся «с небес» Алик, проходящий через настоящее героиновое чистилище, не перетягивает внимание на себя, оставляя подросткам место на авансцене. Это им — вслед за ним — предстоит узнать, что за все положено платить. Сбежать от себя и собственной жизни не выйдет, но это ребята поймут не сразу.


Возвращайся домой: что же будет дальше?

Юность волнуется два: «Мир! Дружба! Жвачка! 2». Каким вышло продолжение грустной сказки из 90-х

Во втором сезоне образовался такой клубок из сюжетных линий, что закрыть их за восемь серий, конечно же, не получилось. Задел на следующий сезон однозначно есть: дидактическая последняя серия никак не тянет на точку, а воскрешение Алика оставляет большие надежды на продолжение. Одной его линии, идущей от падения к искуплению, хватит, чтобы сделать третий сезон.

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Нелогичным кажется и оборваться все в середине десятилетия: а «Мир! Дружба! Жвачка!» не забывает, что живет в 1994 году. Надежда продолжает участвовать в афере ухажера Виталика (Артур Бесчастных), и эта линия порождает саспенс скорого краха «МММ». Параллельно продолжается противостояние «афганцев» с «кавказцами». Первых теперь возглавляет Витя (Никита Павленко), вторых — сын убитого между сезонами Зураба, который сразу же решает завладеть заводом. Все линии переплетены между собой — и образуют плотную паутину динамичного повествования.

Много планов у жителей ретро-Тулы — взрослых и взрослеющих, — а потому, кажется, анонс третьего сезона — вопрос времени. Было бы обидно потерять такой самобытный и качественный сериал в самом расцвете сил и не так далеко ушедшей эпохи.

«Мир! Дружбу! Жвачку!» смотрите на платформе Premier.


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Юность волнуется два: «Мир! Дружба! Жвачка! 2». Каким вышло продолжение грустной сказки из 90-х фотографии
Юность волнуется два: «Мир! Дружба! Жвачка! 2». Каким вышло продолжение грустной сказки из 90-х фотографии
Юность волнуется два: «Мир! Дружба! Жвачка! 2». Каким вышло продолжение грустной сказки из 90-х фотографии
Юность волнуется два: «Мир! Дружба! Жвачка! 2». Каким вышло продолжение грустной сказки из 90-х фотографии
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