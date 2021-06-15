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«Света с того света-2»: Интернет-окно во двор

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15 июня 2021
В начале 2018 года сериал ТНТ «Света с того света», написанный Анной Пармас и снятый режиссером Максимом Пежемским, стал первым многосерийным скринлайф-проектом, диковинкой на тот – еще доковидный – период. Спустя больше, чем три года, «Света с того света», наконец вернувшаяся на экраны со вторым сезоном, уже вряд ли удивит зрителей формой (теперь, правда, в режиссерском кресле – Константин Колесов, снимавший второй сезон «Жуков»), но все еще может порадовать содержанием. Целительной энергии у биомага Светозары в исполнении Марии Машковой по-прежнему более, чем достаточно, несмотря на все сложности жизни в инвалидном кресле, да и еще в одной квартире с (бывшей?) подругой Иркой (Анна Котова-Дерябина) и ее (бывшим?) парнем Пашей (Кирилл Каганович).

«Света с того света-2»: Интернет-окно во двор
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ

Первый сезон, в финале, впрочем, явно намекавший на продолжение, завершился на пессимистичной ноте. Денег на аванс, нужный для операции, Света лишилась, потому что хотела спасти свою подружку Ирку, то и дело попадающую в неприятности. Тогда ее похитили, хотя, как выяснилось уже после счастливого освобождения, Ирка «похитилась» сама, чтобы отомстить некогда лучшей подруге за то, что та переспала с Пашей. Так что к основному лейтмотиву первого сезона – собственно, поиску денег на операцию, – в продолжении добавилась и вражда между двумя бывшими подругами. Так и не вставшая на ноги физически Света пытается выгнать из своей квартиры Ирку и Пашу, с которыми постоянно ссорится – каждый припоминает другому былые обиды. На работе у Светы, точнее мага Светозары, зато все стабильно. Постоянные клиенты в лице неудачника Цыпина (Борис Каморзин), его новоиспеченной жены Оксаны (Евгения Дмитриева) и пьющего теперь уже не просто мента, а товарища майора (Виктор Супрун) на месте, а к ним прибавляются еще и новые – желающие отомстить мужьям и женам, найти свою любовь в офисе и за его пределами, ну или просто почистить ауру. Вера в чудо, теперь поставляемое через интернет, по-прежнему неистребима. Денег на операцию, впрочем, по-прежнему не хватает, хотя Ирка всеми силами пытается вернуть долг подруге, да и на арендной плате экономит.

«Света с того света-2»: Интернет-окно во двор
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ

Изменений в личной жизни Светы так и нет – Игорь (Александр Ратников) воспринимает ее уже даже не столько как друга, сколько как партнера. Решил устроить бизнес по организации фотосессий для Instagram и просит Светозару подкинуть ему клиенток, которые с радостью будут выставлять снимки со Средиземного моря, сделанные исключительно благодаря фотошопу, а не реальному путешествию. Перемены во втором сезоне начинаются только со смены места жительства – мама Светы уезжает из своей огромной квартиры на поиски обманувшего ее мужа и просит ребят последить за оставленной в доме игуаной. Так теперь уже и не очень-то дружная троица меняет место дислокации. Площадь квартиры позволяет уже устраивать не только магические сеансы по скайпу, но и процедуры ламинирования волос клиенткам, которых находит себе Ирка, и даже ботокс-вечеринки с просроченным средством омоложения, которое добывает на своем новом месте работы – в клинике пластической хирургии – верный Даня (Илья Шидловский). Но самая главная фишка квартиры – телескоп, позволяющий следить за соседями, живущими в доме напротив. Один из них – молодой красавчик (Константин Белошапка), кажется, подрабатывающий секс-услугами – и становится новым важным героем «Светы с того света».

«Света с того света-2»: Интернет-окно во двор
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ

Несмотря на смену режиссера второй сезон сериала не теряет своего ироничного обаяния и энергичного повествования, даром что большая часть действия по-прежнему происходит на экране компьютера. Но «Света с того света» – это не просто говорящие головы, высмеивающие интернет-магов, а в нынешнем продолжении еще и влогеров всех мастей вместе с инстаграм-красотками с фотообоями, это по-прежнему актуальный разговор о здравом смысле и самоиронии, сохранять которые необходимо, но сделать это становится все сложнее в оголтелом интернет-пространстве, ставшим теперь уже не только для Светы в инвалидном кресле, но и для всех людей, живущих в эпоху пандемии, единственным средством связи с внешним миром.

Сериал «Света с того света-2» на ТНТ с 15 июня.


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