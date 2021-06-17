«Хрустальный»: Никуда не уходит детство

На платформе KION вышел последний эпизод сериала «Хрустальный» — одного из оригинальных проектов нового сервиса, снятого по сценарию Олега Маловичко, частично основанному на реальных событиях. Десятисерийный детективный триллер, поначалу походивший на все остальные истории про преступления в маленьких городках и столичного следователя, к финалу превратился еще и в весьма забористую психологическую драму про детские травмы и родственные отношения. В этом смысле KION в очередной раз стремится шагнуть чуть дальше других онлайн-кинотеатров и затронуть болезненную, актуальную и все еще во многом табуированную повестку — на этот раз речь о насилии, воспоминания о котором заблокированы не только защитными механизмами мозга, но и страхом социального неодобрения, и разрушительных последствиях молчания. Все маленькие города похожи друг на друга, все несчастливые люди несчастливы по-разному.
В шахтерском поселке с поэтическим названием Хрустальный объявился маньяк – уже второй за последние 30 лет. Как и его предшественник, которого вроде как поймали и посадили, новый душегуб (а новый ли – такой вопрос тоже обязательно возникнет) похищает маленьких мальчиков, насилует, пытает и убивает их. Следствие ведет местная опергруппа под руководством Геннадия Пронченко (Николай Шрайбер
). На подмогу отправляют московского детектива, человека не случайного – Сергей Смирнов (Антон Васильев
) не только вычислил нескольких серийных убийц, пользуясь собственной методикой в духе «хочешь поймать преступника – думай как преступник», но и вырос в Хрустальном. Когда-то он носил фамилию Пронченко, а Геннадий приходится ему родным старшим братом. С малой родиной и родней герой, впрочем, давно оборвал все связи: с городом – потому что именно здесь он сам, будучи ребенком, подвергся насилию, с семьей – по более сложным, но также берущим начало в травматическом детстве причинам. Возвращение в Хрустальный и встреча с Геннадием дается Сергею непросто, но то ли еще будет.
Главное достоинство сериала – неожиданно плотный сценарий, изобилующий сюжетными линиями и водящий зрителя не только по серым, мрачным, с остатками советской эстетики и повсеместными следами постсоветского разрушения улочкам города, но и по самым темным закоулкам человеческих душ. Натурализм в кадре, учитывая тему насилия над детьми, весьма некомфортный, но «Хрустальный» берет все же не визуальной смелостью – таким уже не удивишь – а смысловой. Разговор о насилии и абьюзе, все еще вызывающий в российском обществе реакцию «зачем вообще о таком рассказывать?», в сериале обретает силу причинно-следственных связей, собственно, на этот злосчастный вопрос и ему подобные отвечая.
Главный герой – с виду классический сериальный мент, мрачный, циничный, не выпускающий из рук сигарету и вечно пьяный – оказывается таким не без основания. Да и остальные, и мужчины, и женщины, уже умершее или еще живущее население Хрустального, — сборище глубоко искалеченных людей. И не столько обязательно процветающей здесь исконно русской коррупцией и бандитско-полицейской круговой порукой, сколько проблемами исключительно психологического характера, пусть в некоторых случаях на первый взгляд и весьма топорными (девушку изнасиловали в юности, и теперь она торгует телом на трассе), но по ходу действия оказывающимися более глубинными. К тому же на примере небольшой общины выводы куда нагляднее, ведь все друг друга знают, все всё помнят, и рано или поздно ты оказываешься «в постели с врагом», иногда фигурально, а иногда буквально.
Стоит отдать должное и дуэту двух главных персонажей в исполнении выбравшихся из однотипных второстепенных ролей Антона Васильева и Николая Шрайбера. Помимо того, что сами типажи подобраны удачно, актерам удается добиться необходимой, не совсем здоровой химии, заставляющей поверить в родство. К тому же обоим действительно есть, что играть, за мнимой простотой той или иной истории и узнаваемостью того или иного характера всегда скрывается что-то или кто-то еще – слоганом сериала легко могла бы стать линчевская
фраза «совы не то, чем кажутся» (куда без очередного «русского Твин Пикса
»). Концентрация негодяев на квадратный метр, конечно, зашкаливает, так что зло становится в Хрустальном обыденностью и действительно способно затеряться – это вам не Чикатило Нагиева
в пугающем, почти клоунском гриме. Лучом света в этом максимально непроглядном темном царстве оказывается терапевтический эффект расследования (к слову, среди персонажей есть и психолог). Детективная линия, если подумать, не является основной, хоть и остается весьма яркой и держащей в напряжении и сомнении до последнего – кто только ни оказывается под подозрением, причем весьма убедительно – но заключает в себе, думается, первостепенную миссию сериала.
Антон Васильев: «Сейчас есть мода на "шептательный реализм"»
Прежде всего «Хрустальный» — попытка художественного, жанрового, а потому зрительского, привлекательного для аудитории осмысления сразу нескольких повсеместных и ужасающих явлений. От очевидных и однозначно порицаемых до в каком-то смысле куда более катастрофических. Наглядная демонстрация того, как работает индивидуальная и коллективная память, и того, как, следуя принципу домино, рассыпается по кусочкам целая жизнь. Невинные дети, смотрящие голубыми глазами из многочисленных флэшбеков, вырастают в затаивших обиду, несвободных, обиженных на весь мир и сгладывающих собственное чувство вины взрослых, не умеющих говорить, клеймящих жертву и живущих с постоянным чувством стыда — за себя и за того парня.
Смотрите сериал «Хрустальный» на платформе KION.
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