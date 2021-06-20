«Люпен». Вторая часть: Не говори Диоп, пока не арестуешь

В январе этого года на Netflix вышли пять эпизодов французского сериала «Люпен» с Омаром Си в главной роли. Сюжет авантюрного детектива, рассказывающего про поклонника и подражателя знаменитого литературного персонажа Арсена Люпена, французского Шерлока Холмса, встретили восторженно, его посмотрело 76 миллионов человек в первую же неделю, и эти пол-сезона триумфально вошли в топ-10 Netflix, став самым популярным неанглоязычным проектом сервиса. Екатерина Визгалова рассказывает, чем новые серии отличаются от первых пяти и на какой ноте завершается первый сезон (в тексте спойлеры к первой части сериала).
Благородный грабитель Арсен Люпен, придуманный французом Морисом Лебланом, – источник вдохновения для современного авантюриста Ассана Диопа (Омар Си), большого и красивого черного мужчины. Бесстрашный вор-джентельмен ищет справедливости для отца, которого 25 лет назад ошибочно обвинили в краже ожерелья, после чего он покончил с собой в тюрьме. Дело, начавшееся дерзким ограблением Лувра, сразу же обозначило расстановку сил и могущественных врагов Диопа, в числе которых и бывший наемный убийца, и комиссар полиции, и главный злодей – влиятельный и жадный Юбер Пеллегрини (Эрве Пьер
), когда-то опорочивший отца Ассана, а теперь отдавший приказ о похищении его сына Рауля (Этан Симон
).
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Полгода назад сериал оставил растерянных родителей как раз на этой тревожной ноте: мальчик буквально растворился на празднике, посвященном Арсену Люпену, затерялся на пляже среди сотен гостей в черных котелках и плащах. С этого же места без предварительного разгона начинаются и новые эпизоды. Они такие же увлекательные и захватывающие, как и первая часть, хотя в них меньше юмора и больше драматических моментов. В стремлении разоблачить Пеллегрини обаятельный и виртуозный Диоп порой теряет уверенность в себе и чаще оказывается уязвимее, чем раньше. Несмотря на обнажение чувств, он все так же полон решимости довести дело до конца.
Помогает его благородной мисси теперь не только лучший друг Бен (Антуан Гуи
) на пару с другим распрекрасным персонажем, но и дотошный полицейский Гедира (Суфьян Герраб
), который первым обнаружил связь между стилем Ассана Диопа и книгами о Люпене. В открыващей сцене на пляже он впервые решается заговорить с человеком, которого преследует, и они вместе предпринимают попытку спасти Рауля. Ассан, конечно же, не доверяет полиции и действует на опережение (ведь Гедира пришел за ним). Если Диоп подражает Люпену, то Гедира сознательно ориентируется на другого персонажа книг Леблана – инспектора Ганимада: не очень умного, но добросовестного стража порядка. Впрочем, именно Гедира спасает Рауля от гибели, становясь душевно на шаг ближе к человеку, которого обязан арестовать.
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Вернув сына, Ассан Диоп продолжает разоблачать негодяев, методично следуя плану по достижению справедливости. Не только полиция и преступники, но и мы, зрители, узнаем о плане постфактум, отставая на пол-фазы и фазу от хитроумных ходов героя. Понять тщательность замысла помогают и постоянные флешбэки, раскрывающие неотрывную эмоциональную связь героя с прошлым и проясняющие его отношения с Клер, Беном и Шарлоттой Пеллегрини (Клотильда Эсме
). Их роль во второй половине сезона вырастает, а сами персонажи раскрываются с неожиданных сторон, хотя по-прежнему одна только походка Омара Си с легкостью затмевает биографии и действия остальных героев вместе взятых.
Вместе с растущим беспокойством Диопа и увеличением количества персонажа корректируется и аудиовизуальный стиль новых эпизодов. Да, все та же чувственная и всегда уместная музыка, все так же виртуозно работает плавающая камера, что особенно хорошо заметно на длинных одноплановых кадрах с множеством проходов и поворотов. Однако теперь как будто больше ночных сцен и вообще мрака, что иллюстрирует тревожное состояние героя и разочарования его близких: в первую очередь — бывшей жены Клэр (Людивин Санье
). На пути, что избрал Диоп, будут предательства, новые трупы, преследования, Уже не один полицейский отдел, а вся Франция бегает за новоявленным Люпеном. Тучи сгущаются, ставки растут, хотя герой Омара Си также легко уходит неузнанным в образе уборщика или пожарного благодаря таланту перевоплощения. Этим приемом авторы как будто намекают, что черные невидимы (и неразличимы) для большинства белых людей. Есть в «Люпене» и несколько сцен, где о проблемах расизма говорится прямым текстом.
История, начавшаяся в Лувре, заканчивается не где-нибудь, а в Парижской опере, где Пеллегрини собирает на благотворительный концерт весь столичный бомонд. Разумеется, чтобы ограбить. По канонам авантюрного жанра, он как преступник и мошенник, обладающий большим влиянием, действует грубо, не стесняется говорить вслух об аферах. Все десять серий ему удается избежать правосудия благодаря связям, но в конце он почему-то дает-таки себя прижать. Слишком уж просто — как школьник.
Вообще вторая порция эпизодов слегка уступает первым сериям в гладкости изложения. В ней меньше кунштюков, озорства и изгибов сюжета, а в конце возможно легкое неудовлетворение от незаконченных линий. В частности, брошена в неизвестном состоянии Шарлотта. Третью часть «Люпена», завершающую историю Ассана Диопа, который желает, но пока не может покончить с преступной жизнью и вернуться к любимой семье, ждать придется еще как минимум полгода.
Сериал «Люпен
» смотрите на Netflix.
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