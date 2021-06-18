«Подражатель»: Где-то мы уже это видели

Детективы о маньяках – жанр и без того популярный во все времена – в нынешнем году в российском интернет-прокате бьет, кажется, все рекорды. Если не в плане качества, то уж точно в плане количества. Вот и предстоящая неделя не обойдется без очередного подобного проекта. 21 июня на платформе ВГТРК «Смотрим» выходит «Подражатель», создатели которого делают ставку не только на популярный формат, но и на актуальных женских героинь. Получается всё, правда, довольно незатейливо.
фото: Пресс-служба телеканала "Россия-1"
В Санкт-Петербурге находят трупы. Это явно не жертвы вечных бандитских разборок в городе, убийства четко спланированы и обставлены, так скажем, с фантазией. Труп начальника юридического отдела одного из заводов щедро замотан пленкой, другая жертва без сознания помещена в боксерскую грушу в спортзале, где тренируются, в основном, сотрудники правопорядка, еще одна заживо сгорает в солярии местного спа-салона. Все эти убийства отчетливо напоминают реализованную 20 лет назад схему, только вот совершившая те преступления Анастасия Перевезенцева (Евгения Крюкова), получившая прозвище «Судья», все это время сидит в тюрьме.
Новым делом занимается следователь Иван Орехов (Евгений Дятлов), когда-то и посадивший Перевезенцеву в тюрьму. На помощь себе он вызывает свою бывшую ученицу, подающую надежды Дарью Бравадину (Полина Филоненко), недавно поймавшую «серийника» и отличающуюся нестандартными методами. Именно она предлагает искать выход на нового преступника через Перевезенцеву, которую из мест не столь отдаленных отправляют в просторный коттедж под Петербургом. Это и становится штаб-квартирой для поимки нового маньяка Подражателя. Пока Орехов и Бравадина занимаются сыскной работой, на допросы Перевезенцевой отправляется специалист по составлению психологических портретов преступников Евгения Орехова (Любовь Константинова) – дочь следователя и, как выясняется, самой Перевезенцевой.
фото: Пресс-служба телеканала "Россия-1"
«Подражатель» – очередная игра в детектив режиссера Сергея Комарова, который уже не так давно делал для ВГТРК другой проект подобного жанра «Холодные берега». Здесь от все тех же своих «холодных» режиссерских приемов постановщик отказываться не собирается. Артисты честно ходят по кадру и с серьезными лицами произносят написанные четверкой сценаристов (в том числе самим Комаровым) банальные реплики, причем некоторые очевидно чувствуют себя не в своей тарелке. Более-менее с амплуа бывшей преступницы или напротив народной героини – Перевезенцева, как выясняется, убивала людей, замешанных в смерти ее родителей, но избежавших правосудия, – справляется разве что Евгения Крюкова, действительно давно не появлявшаяся на экранах именно в главной роли, тем более в такой. А вот двойка главных следователей – амбициозной Бравадиной и, вроде как, опытного, но довольно противоречивого Орехова – выглядит, мягко говоря, неубедительно. Привыкшему к образу хороших мужиков Евгению Дятлову, очевидно, даже скучно пытаться найти в своем герое хоть какие-то противоположные качества, на которых, вроде бы, пытается настаивать пусть и шаблонно скроенный сценарий.
фото: Пресс-служба телеканала "Россия-1"
Мужчинам, впрочем, тут вообще решили особо и не прописывать реплики. Если Дятлов еще хоть какими-то двумя-тремя предложениями задает ход действию – все-таки начальник – то, например, играющий мужа Евгении Ореховой и по совместительству одного из оперов Никита Волков вообще просто присутствует в некоторых сценах с измученным многозначительным молчанием лицом. Оно и понятно – мужчины же здесь надсмотрщики, все-таки создатели «Подражателя» люди современные, насмотренные, знают, что на первый план теперь нужно выводить женщин, прописывать им какие-никакие личные мотивы, пусть пока и в формате «бывшая любовница», «ученица», ну или «дочь».
Сериал «Подражатель» тем не менее имеет крайне удачное название. Формально, конечно, зависящее от сюжетной канвы, но по большому счету отвечающее за всю смысловую нагрузку сериала. Очевидно, похожего не только на французского «Богомола», официальную адаптацию которого сейчас снимает видеосервис START, но и на сотни других детективных сериалов, пусть и с модным сейчас психологическим контекстом и перевертышами в духе преступник это или герой. В общем, всё это мы уже действительно где-то видели.
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