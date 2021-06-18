Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Дайджест от 14.06.2021
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Подражатель»: Где-то мы уже это видели

Обзор сериалов >>
18 июня 2021
Детективы о маньяках – жанр и без того популярный во все времена – в нынешнем году в российском интернет-прокате бьет, кажется, все рекорды. Если не в плане качества, то уж точно в плане количества. Вот и предстоящая неделя не обойдется без очередного подобного проекта. 21 июня на платформе ВГТРК «Смотрим» выходит «Подражатель», создатели которого делают ставку не только на популярный формат, но и на актуальных женских героинь. Получается всё, правда, довольно незатейливо.

«Подражатель»: Где-то мы уже это видели
фото: Пресс-служба телеканала "Россия-1"

В Санкт-Петербурге находят трупы. Это явно не жертвы вечных бандитских разборок в городе, убийства четко спланированы и обставлены, так скажем, с фантазией. Труп начальника юридического отдела одного из заводов щедро замотан пленкой, другая жертва без сознания помещена в боксерскую грушу в спортзале, где тренируются, в основном, сотрудники правопорядка, еще одна заживо сгорает в солярии местного спа-салона. Все эти убийства отчетливо напоминают реализованную 20 лет назад схему, только вот совершившая те преступления Анастасия Перевезенцева (Евгения Крюкова), получившая прозвище «Судья», все это время сидит в тюрьме.

Новым делом занимается следователь Иван Орехов (Евгений Дятлов), когда-то и посадивший Перевезенцеву в тюрьму. На помощь себе он вызывает свою бывшую ученицу, подающую надежды Дарью Бравадину (Полина Филоненко), недавно поймавшую «серийника» и отличающуюся нестандартными методами. Именно она предлагает искать выход на нового преступника через Перевезенцеву, которую из мест не столь отдаленных отправляют в просторный коттедж под Петербургом. Это и становится штаб-квартирой для поимки нового маньяка Подражателя. Пока Орехов и Бравадина занимаются сыскной работой, на допросы Перевезенцевой отправляется специалист по составлению психологических портретов преступников Евгения Орехова (Любовь Константинова) – дочь следователя и, как выясняется, самой Перевезенцевой.

«Подражатель»: Где-то мы уже это видели
фото: Пресс-служба телеканала "Россия-1"

«Подражатель» – очередная игра в детектив режиссера Сергея Комарова, который уже не так давно делал для ВГТРК другой проект подобного жанра «Холодные берега». Здесь от все тех же своих «холодных» режиссерских приемов постановщик отказываться не собирается. Артисты честно ходят по кадру и с серьезными лицами произносят написанные четверкой сценаристов (в том числе самим Комаровым) банальные реплики, причем некоторые очевидно чувствуют себя не в своей тарелке. Более-менее с амплуа бывшей преступницы или напротив народной героини – Перевезенцева, как выясняется, убивала людей, замешанных в смерти ее родителей, но избежавших правосудия, – справляется разве что Евгения Крюкова, действительно давно не появлявшаяся на экранах именно в главной роли, тем более в такой. А вот двойка главных следователей – амбициозной Бравадиной и, вроде как, опытного, но довольно противоречивого Орехова – выглядит, мягко говоря, неубедительно. Привыкшему к образу хороших мужиков Евгению Дятлову, очевидно, даже скучно пытаться найти в своем герое хоть какие-то противоположные качества, на которых, вроде бы, пытается настаивать пусть и шаблонно скроенный сценарий.

«Подражатель»: Где-то мы уже это видели
фото: Пресс-служба телеканала "Россия-1"

Мужчинам, впрочем, тут вообще решили особо и не прописывать реплики. Если Дятлов еще хоть какими-то двумя-тремя предложениями задает ход действию – все-таки начальник – то, например, играющий мужа Евгении Ореховой и по совместительству одного из оперов Никита Волков вообще просто присутствует в некоторых сценах с измученным многозначительным молчанием лицом. Оно и понятно – мужчины же здесь надсмотрщики, все-таки создатели «Подражателя» люди современные, насмотренные, знают, что на первый план теперь нужно выводить женщин, прописывать им какие-никакие личные мотивы, пусть пока и в формате «бывшая любовница», «ученица», ну или «дочь».

Сериал «Подражатель» тем не менее имеет крайне удачное название. Формально, конечно, зависящее от сюжетной канвы, но по большому счету отвечающее за всю смысловую нагрузку сериала. Очевидно, похожего не только на французского «Богомола», официальную адаптацию которого сейчас снимает видеосервис START, но и на сотни других детективных сериалов, пусть и с модным сейчас психологическим контекстом и перевертышами в духе преступник это или герой. В общем, всё это мы уже действительно где-то видели.

«Подражатель» на видеоплатформе «Смотрим» с 21 июня.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Евгения Крюкова отмечает юбилей
Смотреть онлайн: «Чиновница», «Почему женщины убивают», «Содержанки-3» и другие цифровые премьеры июня
Екатерина Вилкова и Кирилл Сафонов вновь окажутся на «Холодных берегах»
Завершились съемки «Подражателя» с Евгенией Крюковой
От Грозного до Психа один шаг: 29 новейших российских сериалов
У Евгении Крюковой появится «Подражатель»
«Холодные берега»: Екатерина Вилкова не может быть следователем и женой одновременно
Поиск по меткам
ДетективМария ТокмашеваРоссийские сериалыРоссия-1
персоны
Евгений ДятловСергей Комаров (III)Любовь КонстантиноваЕвгения КрюковаПолина Филоненко
фильмы
ПодражательСамка богомолаХолодные берегаХолодные берега. Возвращение

фотографии >>
«Подражатель»: Где-то мы уже это видели фотографии
«Подражатель»: Где-то мы уже это видели фотографии
«Подражатель»: Где-то мы уже это видели фотографии
«Подражатель»: Где-то мы уже это видели фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Хозяин морей: На краю Земли»

Скорбим

Андрей Егоров
17 июня ушёл из жизни актёр Андрей Егоров.
Анатолий Сусеков
16 июня ушёл из жизни кинооператор Анатолий Сусеков.
Роман Цурцумия
16 июня ушёл из жизни кинооператор Роман Цурцумия.
Николай Панов
15 июня ушёл из жизни актёр Николай Панов.
Пётр Деметр
15 июня ушёл из жизни актёр Пётр Деметр.
Александр Межов
15 июня ушёл из жизни актёр Александр Межов.
Нина Нехлопоченко
15 июня ушла из жизни актриса Нина Нехлопоченко.

День рождения >>

Юлия Агафонова
Антонина Дивина
Игорь Золотовицкий
Валентина Малявина
Ирина Пегова
Тамара Совчи
Юрий Соломин
Сергей Степанченко
Юри Ярвет
Брайан Бенбен
Жюли Депардьё
Бернар Жиродо
Виктор Лану
Пол Маккартни
Ричард Мэдден
Изабелла Росселлини
все родившиеся 18 июня >>

Афиша кино >>

Полночь в Париже
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези
Испания, США, 2011
Папа закодировался
комедия
Россия, 2020
Толмен. Первый демон
мистика, триллер
Канада, 2020
Аффект
психологический триллер, драма
Великобритания, 2020
Оккупация: Миссия «Дождь»
боевик
Австралия, 2020
Игра на выживание
драма, триллер
Германия, США, 2020
Лука
детский фильм, приключения, фэнтези
США, 2021
Мой личный дракон
Россия, 2020
Папа за маму
комедия
Италия, 2019
Сердце и как им пользоваться
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Телохранитель жены киллера
боевик, комедия, приключения
Великобритания, США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен