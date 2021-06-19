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«Чудовищные происшествия»: Ёкаи, интриги, расследования

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19 июня 2021
На Wakanim закончился первый сезон «Чудовищных происшествий» (другой перевод — «Инцидент Кэмоно»), детектива о японском потустороннем, почти «Секретные материалы» (шутка). Алексей Филиппов находит сходство набирающего популярность сериала с абсолютным хитом «Клинок, рассекающий демонов», а также объясняет, почему история о сиротах и злых духах будет близка даже тем, кто никогда не смотрел аниме.


«Чудовищные происшествия»: Ёкаи, интриги, расследования

Дело I. С чего начинается

В горной деревеньке происходит странное. Местные находят трупы кур и других животных — аккурат после полнолуния. Чтобы решить проблему, вероятно, мистического толка, аж из Токио выписывают детектива Кохати Инугами, мастера по оккультизму и прочим потусторонним делам. Местная детвора в ажитации: дяденька из самой столицы, еще и в модной машине, явно рассчитанной на другие дороги.

Флегматичного Инугами, однако, сразу привлекает изгой — мальчонка по прозвищу Доротабо, который сутками напролет возится в грядках. Прозвали его в честь грязевых призраков, обитающих на заброшенных полях, потому что попахивает от него как от кучи мусора или мертвеца. Так, в общем, и оказывается. (Дальше базовый спойлер уровня трейлера.)


«Чудовищные происшествия»: Ёкаи, интриги, расследования

Урожденный Кабанэ Кусака — не просто мальчик с отсутствующим взглядом, который делает, что скажут, и сносит все удары судьбы так, будто не понимает, что его бьют. На шее у него загадочный камень, который привлекает внимание Инугами, а в жилах — кровь человека и демона. Точнее, та половина, которая причисляет Кабанэ не к людям, а к ёкаям — то есть сверхъестественным существам, — досталась ему от кулера, живучего демона без крови вовсе (в других переводах его называют гулем, что может сбивать с толку из-за иных свойств этих созданий).

Инугами, который сам никакой не человек, а хитрый тануки (енотовидная собака — оборотень), быстро распознает в Кабанэ своего — в том числе и по характерному запаху. Убивал ли кур юный демон, и как вообще закончилась операция в горной деревушке, сохраним в качестве формальной интриги.


«Чудовищные происшествия»: Ёкаи, интриги, расследования

Дело II. О чем сериал

В Токио у Инугами есть детективное агентство. Как и его знаменитые соплеменники из аниме «Помпоко» (1994), шедевра Исао Такахаты, он был вынужден ассимилироваться в большом городе и найти себе сравнительно человеческую работу. Спрятанная в переулках вывеска сама притягивает людей, у которых возникли проблемы с нечистью: прокляли, навели чары, укусили, досаждают дома — стопы сами ведут бедолаг к специалистам.

«Чудовищные происшествия»: Ёкаи, интриги, расследования

Помогают тануки два подростка: задиристый Сики и кавайный Акира, которого Кабанэ поначалу принимает за девочку (тут стоит вспомнить, что до конца XX века слово «кавайи» употребляли только в адрес детей, котиков и юных дев). Оба, как и новобранец, — сироты, обладающие сверхъестественными способностями. Сики — сын арахны, то есть женщины-паука, а суперспособностями Акиры до поры до времени будут считаться жизнерадостность и эмпатичность, которой он понемногу обучит и Кабанэ, задавившего в себе все чувства из-за суровости мачехи.

Остаток сезона будет посвящен знакомству героев с потайными уголками Токио и пригорода, встречам с другими ёкаями — опасными или даже дружелюбными, — а также распутыванию персональных тайн. Дела семейные явно сулят каждому личностную эволюции.


«Чудовищные происшествия»: Ёкаи, интриги, расследования

Дело III. Детектив и страх женщин

«Чудовищные происшествия» (отличная, к слову, локализация) выполнены в легко усваиваемом жанре подросткового детектива, элементарно переводимого с языка сёнэна (формат произведений для японских тинейджеров) на почву серии «Черный котенок» — и обратно. Почти каждый эпизод — законченная история; сквозному сюжету позволяют порулить максимум пару серий к ряду, а потом снова — за работу. Зато трагическое прошлое юных героев пышет драматическим потенциалом и раздольем для фрейдистких догадок.

Не залезая в дебри, стоит заметить, что все происшествия говорят о душевных потребностях жителей мегаполиса и не только. Чувство вины, порождаемое нищетой, повышенная эксплуатация работников при помощи психотерапевтической формы, экология, в конце концов. Ёкаи и крепко обустроились в мегаполисе — открыто заявляют о проблемах его человеческих обитателей.. Будь-то глава департамента полиции Ёко Инари — кицунэ (лиса-оборотень), скрывающаяся под маской обаятельной дамы, — или нэкомата Мао (двухвостая кошка — ёкай). Первая ловко водит за нос целый полицейский участок, вторая добывает пропитание, очаровывая одиноких токийцев.

«Чудовищные происшествия»: Ёкаи, интриги, расследования

Фольклорная гинофобия (страх женщин), недалеко отстоящая от мизогинии, фрагментарно, но передается сериалу по наследству, хотя в развитии все показывается сложнее. Например, история Мао, скорее, пример уязвимого положения женщин в японском обществе, одобряющем эксплуатацию красоты (а не ума [https://konnichiwa.ru/page/285/]). К чести ее воздыхателя — он ценит Мао и в образе кошки, то есть, если оптимистично упрощать, принимает ее истинную натуру. Кицунэ Кон, помощница Ёко, мечтает любой ценой заслужить похвалу начальницы (и/о материнской фигуры) — и это толкает ее на самые эксцентричные поступки. Симпатия к Кабанэ намечает в этих нездоровых «детско-родительских» отношениях положительную динамику. Наконец, чуждый всему мачистскому Акира нарушает гендерные стереотипы во весь рост.


«Чудовищные происшествия»: Ёкаи, интриги, расследования

Дело IV. Святой сирота как герой момента

Проще говоря, «Чудовищные происшествия» — это каталог социальных страхов и травм, врачевать которые назначают трио сирот с не менее непростым бэкграундом. Зато — опекаемых мудрым наставником, способным превратить, например, руку в пистолет, и его вампиром-напарником Михаем, который может починить, что угодно, если будет перерыв на сервере, где он без конца игрет в онлайн-игры.

«Агентство Инугами» оказывается своего рода приютом, куда примагничивает не только печальных взрослых, но и брошенных детей. Эта фантасмагорическая семья значительно вырастет в течение сезона — пускай и не все ее новые члены согласятся жить под одной крышей с тануки (или его падаванами).

Достаточно мрачный антураж сериала уравновешивает подростковая комедия, затрагивающая как пробуждающиеся чувства (Кабанэ пытается познать любовь), так и эксперименты в быту (например, лучше не смешивать китайскую кухню с обильным десертом). Однако сверхъестественные способности и положительный пример Инугами позволяют героям находить мирные решения, а Кабанэ не нарушать выработавшегося кредо. Даже если человек поступил плохо, это не значит, что он плохой человек и заслуживает расправы.

«Чудовищные происшествия»: Ёкаи, интриги, расследования

Тут сериал обнаруживает сходство с «Клинком, рассекающим демонов», крайне популярной мангой и ее экранизацией, чьи события разворачиваются на столетие раньше. Да, у «Чудовищных происшествий» нет эффектного дизайна эпохи Тайсё, но в Кабанэ, пускай с комичной невозмутимостью, как будто соединяются в себе фигуры доблестного Тандзиро и его сестры-демоницы, которая не растеряла кровную привязанность.

Почему «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечый» стал хитом

Проще говоря, это еще одна история про современного святого, который хочет быть полезным и применять свою силу исключительно во благо. Даже для тех, кто, как мачеха, его непроизвольно ранит (или даже пытается причинить вред умышленно, но из-за разрешимых противоречий). В условиях копящегося в современном мире одиночества и непонимания это определенно максимально подходящий моменту герой. Пускай и настолько фантастический, как создания японского бестиария.

«Чудовищные происшествия»: Ёкаи, интриги, расследования

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«Чудовищные происшествия»: Ёкаи, интриги, расследования фотографии
«Чудовищные происшествия»: Ёкаи, интриги, расследования фотографии
«Чудовищные происшествия»: Ёкаи, интриги, расследования фотографии
«Чудовищные происшествия»: Ёкаи, интриги, расследования фотографии
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