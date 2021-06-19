«Чудовищные происшествия»: Ёкаи, интриги, расследования

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18 июня «Подражатель»: Где-то мы уже это видели Не самый оригинальный детектив с Евгенией Крюковой и Евгением Дятловым

17 июня «Хрустальный»: Никуда не уходит детство Очередной детектив про поиски маньяка, но с психотерапевтическим эффектом

15 июня «Света с того света-2»: Интернет-окно во двор Мария Машкова спустя три года возвращается к образу Светозары