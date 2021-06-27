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Дайджест от 21.06.2021
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«Домой засветло». Второй сезон: Семейный детектив с журналистскими принципами

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27 июня 2021
Больше года назад на стриминг-сервисе Apple TV+, к тому времени уже успевшем нарастить подписчиков громкими оригинальными релизами «Утреннее шоу», «Видеть» и «Дом с прислугой», вышел проект «Домой засветло», кажется, несколько затерявшийся среди других сериалов платформы. Снятый в редком формате семейного детектива проект, основанный на личном опыте юной американской журналистки Хильды Лишак (ей всего 14 и она самый молодой член Общества профессиональных журналистов), тем не менее заслуживает внимания и недаром был продлен на второй сезон, показ которого в самом разгаре на Apple TV+.

«Домой засветло». Второй сезон: Семейный детектив с журналистскими принципами
фото: Apple TV+

В начале первого сезона семья Лиско – отец Мэтт (Джим Стерджесс), мать Бриджит (Эбби Миллер) вместе с тремя дочками – переезжают из Нью-Йорка в небольшой Эри Харбор на берегу озера. Из Эри Харбора Мэтт уехал 30 лет назад, чтобы стать большим нью-йоркским журналистом, но жизнь диктует свои правила. И вот, окончательно разочаровавшись в своей профессии, Мэтт возвращается в родное захолустье, вместе со своей большой семьей, чтобы начать писать книги, ну а как иначе еще переживать кризис.

Впрочем, дело отца с какой-то невероятной энергией собирается продолжать юная Хильда (Бруклин Принс), средняя дочь семейства. А тут и в городке начинают твориться «очень странные дела», правда, без мистического флера. Местная жительница найдена мертвой, все уверены, что это несчастный случай, но именно Хильде кажется странным такое отношение к делу, которое, естественно, открывает множество тайн маленького города. Главная из них – исчезновение Ричи Файфа. 30 лет назад неизвестные – практически на глазах у Мэтта – затолкали его в машину и увезли в непонятном направлении. Именно эта тайна и даже чувство вины не давали отцу Хильды покоя все эти годы, именно из-за ней он когда-то и увлекся журналистикой. Но, как свойственно взрослым, с течением времени решил просто закопать свои детские воспоминания и травмы куда поглубже. И не он один. Почти каждый житель Эри Харбор, очевидно, что-то знает о событиях тридцатилетней давности и очень не хочет их ворошить. Но бойкая Хильда с передовиц собственной онлайн-газеты все-таки заставляет взрослых достать все скелеты из своих семейных шкафов. Ну или почти все.

«Домой засветло». Второй сезон: Семейный детектив с журналистскими принципами
фото: Apple TV+

Первый сезон «Домой засветло», выходивший в разгар карантинной весны 2020-го, представлял собой почти совершенный ностальгический детектив для семейного просмотра. От ближайшего современного кинородственника – сериала «Очень странные дела» – «Домой засветло» отличали детективная, но без мистического флера, сюжетная линия и полноценное развитие как взрослых, так и юных персонажей. Более того, сериал Apple как раз и концентрировался больше на семейных отношениях и связи поколений. В идеальном варианте их воплощали как раз Мэтт и Хильда, отец и дочь, друзья с одной профессией, но уже разным стремлением и азартом по отношению к своему делу. Это, впрочем, неудивительно. Основой для сериала стали как раз написанные Хильдой Лишак вместе с отцом (тоже бывшим журналистом) детские детективы. Но в «Домой засветло» они не скатываются к простоватой экранизации, а за счет в том числе и биографии самой журналистки, превращаются в занимательное семейное кино.

«Домой засветло». Второй сезон: Семейный детектив с журналистскими принципами
фото: Apple TV+

Во втором сезоне семейная тема даже, пожалуй, расширяется, – полноценными участниками событий становятся уже не только мать-юристка, но и дедушка, и старшая сестра Хильды – Иззи (Кайли Роджерс), ответственная здесь за «старшеклассников», young adult, без которого уже не обходится ни один современный сериал. Однако, кажется, именно этот разброс поколений и попытка объединить у экранов и старших, и младших лишают второй сезон фирменного обаяния оригинала. Само расследование – а к финалу первого сезона подлинная история Ричи Файфа так, кстати, и остается неизвестной – расширяется до глобальных проблем экологии и борьбы с корпорациями. Большая компания «Уотт менеджмент» покушается на участок местного фермера, отца нового городского шерифа Маккензи Джонсон (Азиза Скотт), а параллельно Хильда вместе со своими друзьями становятся свидетелями странной сцены – с неба вдруг падают мертвые птицы, а рыбы в местном пруду погибают. Дело, явно, нечисто и его, очевидно, нужно расследовать. Но, как и в первом сезоне, волнует это только упрямую Хильду, теперь еще более уверенно, чем в оригинале, достающую своими вопросами или даже допросами всех взрослых в округе. И эта напористость юной журналистки уже, скорее, смущает, нежели умиляет.

Второй сезон сериала «Домой засветло» на Apple TV+


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«Домой засветло». Второй сезон: Семейный детектив с журналистскими принципами фотографии
«Домой засветло». Второй сезон: Семейный детектив с журналистскими принципами фотографии
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