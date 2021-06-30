Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Большое небо»: Служили два товарища

Обзор сериалов >>
30 июня 2021
Первый канал начал показ многосерийного кино о настоящих мужчинах, ежедневно совершающих маленькие подвиги во имя человечества. «Большое небо» — это история о той романтической мужской дружбе и товариществе, которые сегодня не так часто можно встретить в повседневной жизни. Именно потому действие сериала разворачивается во второй половине 70-х годов прошлого столетия. В рамках исторической мелодрамы режиссёр Влад Николаев попытался соединить современный киноязык с ароматом эпохи, которую многие зрители наверняка вспоминают как самое спокойное и счастливое время.

«Большое небо»: Служили два товарища

Выпускник лётного училища Сергей Ющенко (Алексей Демидов) по окончании обучения отправляется по распределению в далёкий посёлок Таёжный, служить в малой авиации. Имея возможность выбора, идейный Сергей предпочёл отправиться туда, где его мастерство нужнее всего. Прибыв на место, Ющенко попадает в распоряжение командира борта Виктора Черткова (Станислав Бондаренко) по прозвищу Чертяка. Бабник и баламут, Чертков — лётчик от Бога. Но взрывной характер не позволил талантливому пилоту сделать карьеру на «большой земле». Приняв изначально в штыки появление второго пилота в своём самолёте, со временем Чертков проникается к напарнику теплотой. Порядочный, рукастый, правильный Ющенко — полный антипод отчаянному рубахе-парню Черткову. Но вместе они — идеальный экипаж.

Контрапунктом к магистральной линии настоящей мужской дружбы выступает любовная тема. Сергей тайно влюблён в жену Виктора — Сашу (Светлана Смирнова-Марцинкевич). Будучи кристально честным парнем, Сергей по-дружески опекает Сашу и её сына Витю, но о своих чувствах не смеет и говорить. Саша, в свою очередь, симпатизирует Сергею, переживая из-за неверности мужа. Размеренную жизнь таёжных пилотов прерывает лесной пожар, на котором Ющенко и Чертков героически спасают пионерский отряд. Среди школьников оказывается внук первого секретаря обкома, благодаря протекции которого Сергей и Виктор, пройдя переподготовку, оказываются в большой авиации. Новая жизнь в Новосибирске открывает новые перспективы и возможности для Саши и Сергея, в то время как Виктор тяготится сложными отношениями с руководством и отсутствием разрешения на полёты. Мечта о большом небе оборачивается угрозой как для семейной жизни Черткова, так и для его дружбы с Ющенко.

«Большое небо»: Служили два товарища

Режиссёр сериала «Аэропорт», возвращаясь спустя пятнадцать лет к теме воздухоплавания, в первую очередь, отдаёт дань мастерам любимого советского кино. Ненавязчиво Николаев прошивает канву сюжета парафразами народных хитов Александра Митты: самолёт, взлетающий сквозь языки пламени, — поклон «Экипажу», а бытовые сюжеты и атмосфера посёлка Таёжного местами напоминают сериал «Граница. Таёжный роман». Пригласив на роль талантливого повесы Черткова красавца Станислава Бондаренко, Николаев попал в самое яблочко — харизматичный артист с прекрасной, вневременной внешностью и роскошной фактурой в данной роли проявляет себя зрелым мастером, уверенно ведущим свою партию в крепком дуэте с Алексеем Демидовым, который, в свою очередь, выступает достойным партнёром, очень точно создавая образ молодого советского офицера, для которого понятия чести и долга выше личных интересов. Идеально подобрана и актриса на роль кроткой, порядочной Саши. Для Светланы Смирновой-Марцинкевич «Большое небо» — отнюдь не первый исторический проект. Деликатно, не перетягивая внимание зрителя на себя, она тонко плетёт кружево роли, органично вписываясь в мужской дуэт, с которым они временами образуют стройное трио, где уже не важны слова — кажется, артисты живут на экране подлинными чувствами и страстями.

«Большое небо»: Служили два товарища

Чуть хуже выглядит в сериале второй план — деревенские мужики временами нарочиты, а городские стюардессы чересчур фривольны. Однако и здесь встречаются безусловные находки. Прекрасна Тамара Сёмина в роли тёти Маруси, сердобольной хозяйки дома в Таёжном, где квартирует Ющенко, хорош Александр Домогаров в образе сурового, но справедливого командира экипажа Коробейникова. А впереди ещё встреча с кинозвездой 80-х Ольгой Машной. В целом, сериал представляется достаточно привлекательным для аудитории среднего и старшего возраста, предпочитающей простые народные истории. А поскольку жёсткие современные ритмы жизни редко подбрасывают сюжеты подобного сорта, кинематографистам приходится вновь и вновь отправляться в прошлое, чтобы поговорить о дружбе, чести и любви без мата. Показ двенадцатисерийной ленты только начался, так что любителям простых человеческих историй самое время присоединиться, ведь самое интересное — впереди. Станет ли Чертков командиром Ту-154 или бесславно вернётся в Таёжный, устоит ли Ющенко под натиском красавицы-стюардессы Вики (Ирина Темичева) и, самое главное, кого из двоих друзей в итоге выберет Саша — «каменную стену» Сергея или Виктора, для которого в жизни есть лишь одна любовь — Большое небо.

Смотрите сериал «Большое небо» на Первом канале с 28 июня.


версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Ч.Ю.С. (Москва)   30.06.2021 - 18:06
Сколько лестных слов и характеристик посвящено очередному сериальному шедевру 1 канала, и это настораживает, поскольку, чем больше примитивно зазывающей рекламы, тем хуже качество "шедевра",... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Станислав Бондаренко покорит «Большое небо»
Светлана Смирнова-Марцинкевич узнает «Цену ошибки»
«Граница. Таёжный роман»: 20 лет без права на забвение
Станислав Бондаренко: «В кино, как и в жизни, все может быть»
Поиск по меткам
Мария БезрукПервый каналРоссийские сериалы
персоны
Станислав БондаренкоАлексей ДемидовАлександр ДомогаровОльга МашнаяАлександр МиттаВлад НиколаевТамара СёминаСветлана Смирнова-МарцинкевичИрина Темичева
фильмы
АэропортБольшое небоГраница. Таёжный романЭкипаж

фотографии >>
«Большое небо»: Служили два товарища фотографии
«Большое небо»: Служили два товарища фотографии
«Большое небо»: Служили два товарища фотографии
«Большое небо»: Служили два товарища фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ростислав Гулбис
29 июня ушёл из жизни актёр Ростислав Гулбис.
Александр Воропаев
29 июня ушёл из жизни режиссёр Александр Воропаев.
Нина Коновалова
27 июня ушла из жизни актриса Нина Коновалова.
Владимир Осьминин
26 июня ушёл из жизни театральный режиссёр, педагог Владимир Осьминин.
Наталья Попова
26 июня ушла из жизни актриса Наталья Попова.
Екатерина Крупенникова
25 июня ушла из жизни актриса Екатерина Крупенникова.
Ольга Барнет
25 июня ушла из жизни актриса Ольга Барнет.
Игорь Сиренко
25 июня ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Игорь Сиренко.
Сергей Лялин
13 июня ушёл из жизни режиссёр Сергей Лялин.

День рождения >>

Ульмас Алиходжаев
Екатерина Виноградова (III)
Владимир Дружников
Яна Друзь
Ксения Зайцева
Иван Макаревич
Анастасия Немоляева
Максим Сапрыкин
Инна Ульянова
Том Бёрк
Ваина Джоканте
Отто Зандер
Тони Мусанте
Моника Поттер
Сьюзен Хэйворд
Мартон Чокаш
все родившиеся 30 июня >>

Афиша кино >>

Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Самая безумная свадьба
комедия
Франция, Монако, 2019
Бегущая в лабиринте
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Франция, 2020
Кошмары
научная фантастика, фильм ужасов
Канада, 2020
Судьба диверсанта
Беларусь, Россия, 2021
Огрики
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Германия, 2021
Джетлаг
драма, комедия
Россия, 2021
Красная река
боевик, драма, триллер
США, 2018
Начать с нуля
комедия
Италия, 2020
Оборотни внутри
комедия, криминальный фильм, фильм ужасов
США, 2021
Страсть, любовь и стволы
боевик, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2021
Судная ночь навсегда
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен