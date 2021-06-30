«Большое небо»: Служили два товарища

анонс

Вдохновленное реальной историей расследование Бруклин Принс и Джима Стерджесса

«Домой засветло». Второй сезон: Семейный детектив с журналистскими принципами

«Люпен». Вторая часть: Не говори Диоп, пока не арестуешь

18 июня

«Подражатель»: Где-то мы уже это видели

Не самый оригинальный детектив с Евгенией Крюковой и Евгением Дятловым