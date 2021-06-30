«Большое небо»: Служили два товарища

Первый канал начал показ многосерийного кино о настоящих мужчинах, ежедневно совершающих маленькие подвиги во имя человечества. «Большое небо» — это история о той романтической мужской дружбе и товариществе, которые сегодня не так часто можно встретить в повседневной жизни. Именно потому действие сериала разворачивается во второй половине 70-х годов прошлого столетия. В рамках исторической мелодрамы режиссёр Влад Николаев попытался соединить современный киноязык с ароматом эпохи, которую многие зрители наверняка вспоминают как самое спокойное и счастливое время.
Выпускник лётного училища Сергей Ющенко (Алексей Демидов
) по окончании обучения отправляется по распределению в далёкий посёлок Таёжный, служить в малой авиации. Имея возможность выбора, идейный Сергей предпочёл отправиться туда, где его мастерство нужнее всего. Прибыв на место, Ющенко попадает в распоряжение командира борта Виктора Черткова (Станислав Бондаренко
) по прозвищу Чертяка. Бабник и баламут, Чертков — лётчик от Бога. Но взрывной характер не позволил талантливому пилоту сделать карьеру на «большой земле». Приняв изначально в штыки появление второго пилота в своём самолёте, со временем Чертков проникается к напарнику теплотой. Порядочный, рукастый, правильный Ющенко — полный антипод отчаянному рубахе-парню Черткову. Но вместе они — идеальный экипаж.
Контрапунктом к магистральной линии настоящей мужской дружбы выступает любовная тема. Сергей тайно влюблён в жену Виктора — Сашу (Светлана Смирнова-Марцинкевич
). Будучи кристально честным парнем, Сергей по-дружески опекает Сашу и её сына Витю, но о своих чувствах не смеет и говорить. Саша, в свою очередь, симпатизирует Сергею, переживая из-за неверности мужа. Размеренную жизнь таёжных пилотов прерывает лесной пожар, на котором Ющенко и Чертков героически спасают пионерский отряд. Среди школьников оказывается внук первого секретаря обкома, благодаря протекции которого Сергей и Виктор, пройдя переподготовку, оказываются в большой авиации. Новая жизнь в Новосибирске открывает новые перспективы и возможности для Саши и Сергея, в то время как Виктор тяготится сложными отношениями с руководством и отсутствием разрешения на полёты. Мечта о большом небе оборачивается угрозой как для семейной жизни Черткова, так и для его дружбы с Ющенко.
Режиссёр сериала «Аэропорт
», возвращаясь спустя пятнадцать лет к теме воздухоплавания, в первую очередь, отдаёт дань мастерам любимого советского кино. Ненавязчиво Николаев прошивает канву сюжета парафразами народных хитов Александра Митты
: самолёт, взлетающий сквозь языки пламени, — поклон «Экипажу
», а бытовые сюжеты и атмосфера посёлка Таёжного местами напоминают сериал «Граница. Таёжный роман
». Пригласив на роль талантливого повесы Черткова красавца Станислава Бондаренко, Николаев попал в самое яблочко — харизматичный артист с прекрасной, вневременной внешностью и роскошной фактурой в данной роли проявляет себя зрелым мастером, уверенно ведущим свою партию в крепком дуэте с Алексеем Демидовым, который, в свою очередь, выступает достойным партнёром, очень точно создавая образ молодого советского офицера, для которого понятия чести и долга выше личных интересов. Идеально подобрана и актриса на роль кроткой, порядочной Саши. Для Светланы Смирновой-Марцинкевич «Большое небо» — отнюдь не первый исторический проект. Деликатно, не перетягивая внимание зрителя на себя, она тонко плетёт кружево роли, органично вписываясь в мужской дуэт, с которым они временами образуют стройное трио, где уже не важны слова — кажется, артисты живут на экране подлинными чувствами и страстями.
Чуть хуже выглядит в сериале второй план — деревенские мужики временами нарочиты, а городские стюардессы чересчур фривольны. Однако и здесь встречаются безусловные находки. Прекрасна Тамара Сёмина
в роли тёти Маруси, сердобольной хозяйки дома в Таёжном, где квартирует Ющенко, хорош Александр Домогаров
в образе сурового, но справедливого командира экипажа Коробейникова. А впереди ещё встреча с кинозвездой 80-х Ольгой Машной
. В целом, сериал представляется достаточно привлекательным для аудитории среднего и старшего возраста, предпочитающей простые народные истории. А поскольку жёсткие современные ритмы жизни редко подбрасывают сюжеты подобного сорта, кинематографистам приходится вновь и вновь отправляться в прошлое, чтобы поговорить о дружбе, чести и любви без мата. Показ двенадцатисерийной ленты только начался, так что любителям простых человеческих историй самое время присоединиться, ведь самое интересное — впереди. Станет ли Чертков командиром Ту-154 или бесславно вернётся в Таёжный, устоит ли Ющенко под натиском красавицы-стюардессы Вики (Ирина Темичева
) и, самое главное, кого из двоих друзей в итоге выберет Саша — «каменную стену» Сергея или Виктора, для которого в жизни есть лишь одна любовь — Большое небо.
Смотрите сериал «Большое небо
» на Первом канале с 28 июня
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