Я не смотрел «Рика и Морти». С чего начать? А если уже бросал несколько раз?

На Adult Swim (в России — КиноПоиск HD) стартовал пятый сезон «Рика и Морти» — сардонического мультсериала про невероятные приключения гениального изобретателя Рика Санчеза и его внука Морти. Рик — ученый галактического масштаба, путешествующий в пространстве и времени, изобретающий самые невероятные девайсы, но — никудышный отец, дедушка и вообще человек. От его эгоизма и самодурства пострадали не только дочь Бет, рано вышедшая замуж за глуповатого обывателя Джерри Смита, но и многие измерения, планеты и фантастические создания. Так что «Рик и Морти» — это не только космическая одиссея, в которой пародируется классика кинематографа (от «Назад в будущее» до Дэвида Кроненберга), но и семейная трагикомедия о непростом совместном быте фамилии Смит: Бет, Джерри, их дочери Саммер и сына Морти, а также вечно пьяного и рвущегося в приключения деда Рика. Дарья Тарасова выбрала десять самых выпуклых и смачных эпизодов шоу, которые помогут узнать вселенную, придуманную Дэном Хармоном и Джастином Ройландом, получше — или даже выбрать эпизод для первого знакомства.
Смотреть «Рика и Морти» онлайн все серии
Для новичков и профессиональных любителей трэша
: «Маринованный Рик» (Pickle Rick) — 3 сезон, 3 серия
«Рик и Морти» — именно тот сериал, который не грех начать с одной из самых трэшовых (и самых популярных) серий. В попытке избежать приема у семейной психотерапевтки Рик превращает себя в маринованный огурец. В таком обличии ученый попадает сначала в канализацию, где мастерит себе экзоскелет из тела таракана и крысы, а позже случайно оказывается на базе российских шпионов.
На терапию Рик все-таки успевает — так что серия чуть ли не идеально подходит для знакомства с одним из двух главных героев сериала. С одной стороны, в абсурдном эксперименте с превращением раскрывается гениальное безумие старика в заляпанном лабораторном халате, с другой — психотерапевтка (ее, кстати, озвучивает Сьюзен Сарандон) выявляет несколько болезненных точек в его отношениях с семьей, пусть Рик это и отрицает.
Подкаст о третьем сезоне «Рика и Морти»
Для тех, кто дорожит семейными ценностями
: «Вспомнить Вэ Сэ Йо» (Total Rickall) — 2 сезон, 4 серия
Когда в доме Смитов один за другим появляются странные персонажи, представляющиеся давними друзьями семьи, Рик понимает — это
жулики
паразиты. И не простые, а, разумеется, космические: для порабощения целых планет они внедряются в воспоминания ее обитателей и принимают облик друзей, знакомых и даже родственников. Ведь кто заподозрит в злом умысле дядюшку, с которым ты когда-то веселился на семейном барбекю?
Конечно, только гениальный ученый Рик (не без помощи Морти, разумеется). «Вспомнить Вэ Сэ Йо
» в очередной раз напоминает, что во Вселенной все относительно: в том числе любые связи — даже кровные. Одновременно эпизод убеждает, что именно они — самые крепкие. От любви до ненависти один шаг: от искусственного положительного воспоминания до настоящего неприятного случая, о котором хочется забыть, один выстрел. Берегите себя и своих близких.
Для заядлых телезрителей
: «Скандалы, Рик и расследования» (Rixty Minutes) — 1 сезон, 8 серия
Сериал Ройланда и Хармона многих фанатов очаровал проработкой параллельных миров и далеких уголков галактик: в меру скрупулезно, в меру неряшливо — и с воистину вселенской иронией. Лучшая иллюстрация их подхода — эпизод о межгалактическом телевидении. Их в сериале два, и в «Скандалах, Рике и расследовании» безумный ученый устанавливает в доме Смитов приемник для всех каналов Вселенной.
Замаскировано действо, как несложно догадаться, под разные телевизионные форматы: магазин на диване, телемелодраму, рекламу, есть даже блокбастер. Параллельно Бет и Джерри узнают — тоже в разных форматах — как сложилась бы их судьба, не обручись они в юности.
Для любителей неожиданных сюжетных поворотов
: «Близкие риконтакты риковой степени» (Close Rick-counters of the Rick Kind) — 1 сезон, 10 серия
В каждом эпизоде «Рика и Морти» встречаются неожиданные твисты, которые раскрывают персонажей или заигрывают с сюжетостроением вообще. «Близкие риконтакты риковой степени
» сочетают в себе оба подхода (и, кстати, заканчиваются очень подходящей музыкальной темой).
Совет Риков — объединение аватаров ученого из разных миров — обвиняет нашего героя в убийстве своих альтернативных версий. Однако — твист — хоть в этот раз виноват не оригинальный Рик. И — снова твист — даже не тот, на кого сначала подумали. Эпизод демонстрирует бесконечную палитру Риков и их прислужников Морти в других измерениях, уже на их примере раскрывая порой самые неожиданные качества заглавной парочки. Неожиданный финал и вовсе заставляет предположить, что некоторые герои не так просты, как кажутся.
Для драматургических гурманов
: «Бесриконечный Морти» (Never Ricking Morty) — 4 сезон, 6 серия
К слову о сюжетных ходах: чему еще можно поучиться у сериала, так это успешному использованию, препарированию и высмеиванию всевозможных сценарных методов. В том числе и собственных. Яркий тому пример — серия, в которой Рик и Морти оказываются в таинственном нарративном поезде, где сталкиваются с самим Повелителем Историй, подозрительно похожим на Дэна Хармона.
Большинства эпизодов «Рика и Морти» придумано благодаря так называемому кругу Истории
, который основан на мономифе Джозефа Кэмпбела. Он состоит из восьми этапов: у персонажа, находящегося в зоне комфорта, появляется потребность, для удовлетворения которой он попадает в незнакомую ситуацию; адаптировавшись к ней, герой получает то, что искал, но — платит за это определенную цену, а потом возвращается домой — изменившимся. Сюжет «Бесконечного Морти
» состоит из несколько таких кругов друг в друге (и теста Бекдел
на гендерную предвзятость в придачу).
«Рик и Морти» и другие лучшие мультсериалы XXI века
Для борцов за права животных (и собачников)
: «Пес-газонокосильщик» (Lawnmower Dog) — 1 сезон, 2 серия
Несмотря на многослойный цинизм, этические вопросы в «Рике и Морти» занимают примерно такое же место, как и путешествия между мирами. Позволительно ли стирать воспоминания другого человека, чтобы поднять авторитет в его глазах? Убивать многочисленные версии себя — это вообще нормально? А помогать дьяволу во плоти просто потому, что с ним прикольно тусоваться? Есть о чем задуматься.
В «Псе-газонокосильщике» древний этический вопрос в отношении животных не только поднимается, но и переворачивается с ног на голову. Рик сооружает для собаки Морти Снаффлса шлем, который делает его умнее: так собаки постепенно и завоевывают человечество. Тогда владельцы домашних животных сами становятся питомцами, а главной угрозой Снаффлса (в адрес Джерри) — стерилизация.
Для матерых тусовщиков
: «Риксованный бизнес» (Ricksy Business) — 1 сезон, 11 серия
Одна из характерных черт Рика — отрыжка, обеспечиваемая регулярными вливаниями алкоголя из фляги. Рик любит выпить — или, скорее, напиться, — поэтому приключения часто перемежаются тусовками, празднествами и походами в бар. Самая грандиозная вечеринка случилась в конце первого сезона: Бет и Джерри уезжают на уик-энд, а Саммер с дедушкой устраивают в доме Смитов легендарный сабантуй с земными и инопланетными гостями. В итоге он даже переносится в другую галактику — и почти разрушает дом семейства. Стоило ли оно того? Определенно да.
Для любителей остросоциальных тем
: «Риклантидическая неразбериха» (TheRicklantis Mixup) — 3 сезон, 7 серия
«Рик и Морти» — сериал, конечно, сатирический, но высмеивает он не только жанровые, сценарные и поп-культурные особенности западного мира, а также и сам социум. После почти полного уничтожения Цитадели Риков, где собирался уже упомянутый Совет, штаб-квартира разных версий ученого восстанавливается и разрастается до полноценного города. Он, разумеется, далек от идеала: Рики по-прежнему угнетают Морти, отчего в городской черте формируется гетто из оставленных подростков, да и Рики не то чтобы счастливы — один из них, рабочий на заводе, устраивает бунт и убивает начальника. Происходит все это на фоне выборов в президенты Цитадели, в которых нескольким Рикам противостоит всего один Морти (правда, непростой).
Для тех, кто нуждается в поддержке (или хочет на кого-то переложить ответственность)
: «Мисикс и разрушение» (Meeseeks and Destroy) — 1 сезон, 5 серия
Джерри Смит — постоянный герой шоу, но вот в путешествия его редко берут с собой. Дело в том, что у всего семейства, особенно у Рика, о Джерри мнение, мягко говоря, не очень высокое — и он часто оказывается объектом насмешек. В полной мере его беспомощность впервые демонстрирует эпизод «Мисикс и разрушение», который к тому же учит полагаться в этой Вселенной только на себя (важная для философии Рика мысль).
Отправляясь в очередное приключение с Морти, Рик оставляет Бет, Саммер и Джерри коробку с мисиксами — антропоморфными существами, которые способны выполнять несложные задания. Джерри просит мисикса поставить ему удар в гольфе, но тот не справляется (даже вызвав на подмогу вереницу соплеменников). Постепенно помощников становится так много, что они начинают угрожать горе-гольфисту смертью.
Для тех, кто просто устал
: «Отдых и Риклаксация» (Rest and Ricklaxation) — 3 сезон, 6 серия
Из приключения в приключение Рик и Морти сталкиваются с ситуациями разной степени жесткости, поэтому однажды авторы решили устроить героям день полной релаксации, который периодически нужен нам всем (произошло это, правда, только в середине третьего сезона, ну да ладно). В инопланетном спа-центре они освобождаются от всех скопившихся токсинов, которых оказывается так много, что они формируют самостоятельные и негативно настроенные личности. За выпавшую с рождения суровую долю они идут мстить своим очищенным версиям.
В отличие от многочисленных версий Рика и Морти в альтернативных мирах, их токсичные воплощения — плоть от плоти они сами. Кажется, именно такого напоминания о том, что постоянная работа и усталость подкармливают наши дурные черты, всем не хватает, чтобы сделать в жизни передышку.
Новые серии «Рика и Морти» выходят на КиноПоиск HD
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