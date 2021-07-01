«Пробуждение»: Семья, похожая на сон

В онлайн-кинотеатре ivi 1 июля начался показ психологического детектива «Пробуждение» с Евгением Мироновым в главной роли. Это российская адаптация американского сериала, который выходил почти 10 лет назад – весной 2012 года. Создатели отечественной версии решили не просто переснять оригинал, как это часто бывает с нашими ремейками, а привнесли свое видение актуальной семейной тематики проекта, пусть и в ущерб детективной составляющей «Пробуждения».
фото: Онлайн-кинотеатр ivi
Товарищ майор Павел Фролов (Евгений Миронов) – опытный следователь, трудоголик, готовый ради очередного дела отложить даже долгожданный семейный отпуск. Неожиданный телефонный звонок, вроде как по работе, застает Фролова в аэропорту, откуда Фролов вместе с семьей – женой (Наталия Вдовина) и сыном (Михаил Шведов) – мчится обратно в город. И попадает в аварию. Фролов выживает, но теперь он существует в двух реальностях: в одной у него жив сын, в другой – жена. Но это еще не все отличия этих двух «новых» жизней.
В реальности с сыном Фролов продолжает работать со своим верным напарником и другом Пушкиным (Александр Робак), а свою травму и раздвоение жизней он прорабатывает со стариком-отшельником Санычем (Владимир Ильин). В реальности с женой Пушкин ушел на повышение в Следственный комитет, Фролову «выдали» нового молодого напарника Лермонтова (Руслан Герман), а вместо Саныча в отдаленном доме на берегу озера живет начинающий психотерапевт (Яна Сексте), которая пытается разобраться в состоянии своего первого пациента. Разные реальности, впрочем, смешиваются не только в личном, но и в рабочем процессе – постепенно Фролов понимает, что дела, которые он расследует с Пушкиным дают ответы на вопросы из другой профессиональной жизни. И наоборот. Но главное – все они, очевидно, ведут и к разгадке главной тайны: автокатастрофа произошла неслучайно, а была тщательно спланирована врагами Фролова.
фото: Онлайн-кинотеатр ivi
Режиссером отечественного «Пробуждения» выступил Эдуард Парри, чьи последние фильмы «Жили-были» и «От печали до радости» как раз исследовали семейную тематику, пусть и несколько в другом жанровом ключе. Здесь Парри так же в первую очередь занят именно семьей Фролова, которая, впрочем, претерпела некоторые изменения по сравнению с американским оригиналом. Там, например, жена главного героя старается его поддерживать, они вместе переживают потерю сына, не скатываясь в обиды и распри, в обвинения в смерти ребенка одного из родителей (в данном случае – отца). В отечественной же версии героиня Наталии Вдовиной только и делает, что бесконечно скорбит, ненавидит своего мужа и именно его винит в смерти сына. В общем, эта реальность с женой мало похожа на ту, от которой сложно самому отказаться.
Изменения коснулись и проработки травматичного опыта Фролова. Курсы психотерапии, куда в оригинале после трагедии отправляют следователя, в российской версии – особенно в случае с реальностью с сыном – заменены на задушевные разговоры с мудрым дедом Санычем, который не принимает раздвоение жизни Фролова и лишь пытается ему доказать, что вся его «реальность» с женой – это просто сон. В ход идут даже странноватые методы по чтению справочника по гнойной хирургии. В оригинале психолог, также пытающийся доказать пациенту, что именно сейчас они находятся в реальности, предлагал герою прочитать Конституцию США. И это, пожалуй, единственная смешная и равноценная замена в отечественной адаптации.
фото: Онлайн-кинотеатр ivi
За подробностями семейной психологии – а именно они, в основном, и занимают авторов русского «Пробуждения» в первых сериях – совсем на второй план отходит детективная составляющая, в оригинале все-таки подталкивающая главного героя к мысли о неслучайности аварии, разделившей его жизнь на до и после. Здесь она лишь рутинная необходимость – и для того, чтобы оправдать профессию и отчасти характер Фролова, и для того, чтобы хоть как-то держать зрительский интерес. Одной скорбью такого эффекта все-таки не добиться. Но и детектив, с чем сталкивались уже многие отечественные интерпретаторы западных аналогов, на нашу почву переносится со скрипом. В России, например, по-прежнему не принято говорить о бездомных – непонятно, кстати, почему вместе с психотерапевтами из оригинальных проектов они все вычеркиваются нашими сценаристами и/или продюсерами. И в плане сюжетных переходов именно в этом жанре российское «Пробуждение», увы, проигрывает оригиналу. Традиции психологического театра, а теперь и кино по-прежнему берут верх над зрительскими форматами.
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