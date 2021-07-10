Морж на колесах: «Необычное такси» — японская версия «Москва слезам не верит»

На Crunchyroll закончился аниме-сериал «Необычное такси» — одна из самых зрелых и сбалансированных новинок зимнего сезона, рассказывающая о жизни и невероятных приключениях моржа Одокавы, таксиста. Алексей Филиппов выстроил такой маршрут, чтобы рассказать о достоинствах этого сериала, не заехав на территорию спойлеров, но показать местные достопримечательности — фабрику удивительных ластиков и быт, напоминающий о советской киноклассике.
Одинокий морж Одокава — невозмутимый таксист средних лет, который из-за проблем со сном сидит за баранкой сутками напролет. Автомобиль — его рабочий стол и дом: резиновая уточка в шлеме украшает панорамное зеркальце и создает холостяцкий уют, по радио гоняют сводки новостей, разбивая их комедийными монологами дуэта Homo Sapiens.
У пассажиров свои страсти: юный бегемот хочет все лайки мира, лис — менеджер айдол-группы — надежного водителя, который примчится по первому зову, бабуин-якудза Добу — одежду и мотоцикл запись с видеорегистратора в салоне. Город на ушах: пропала дочь какой-то знаменитости, последний раз ее видели, садящейся в машину Одокавы.
Зачин «Необычного такси» на бумаге выглядит почти заурядно: антропоморфные животные в большом городе потихоньку живут, пока не обнаружат себя в детективе (так, скажем, разгоняется «Зверополис»). Причудливость начинает проступать постепенно, словно город открывает туристам-зрителям истинное лицо.
Заячьему ритму, привычному для сюжетов со зверьми, здесь предпочли моржовую медитативность, лаконичным перебранкам — долгие разговоры за жизнь, близящиеся к идеалам мамблкора (формат низкобюджетного кино, где треп и есть сюжет). В галерее эксцентричных зверей и их бед вскоре собирается иконостас фильмов-нуар: Добу и его конкуренты (лучший — дикобраз-фристайлер Яно); трио 18-летних девочек-айдолов в клещах общественных и личных ожиданий; роковая лама-медсестра Сиракава, в любой непонятной ситуации бьющая в челюсть; полицейские Даймон — близнецы-антиподы; шальной геймдизайнер Танака, жаждущий обладать чем-то «исключительным»; и прочие.
В лабиринте улиц, судеб и маршрутов также неспешно формулируются ключевые темы. Сначала — кризис среднего возраста: Одокаве слегка за 40, его лучший друг — товарищ по средней школе, капуцин-уборщик Эйдзи, мечтающий найти в Тиндере жену и разбогатеть (или наоборот). У обоих возникают романтические привязанности к девушкам сильно младше — на десять и 20 лет соответственно, — но ближе к финалу обе оказываются отчасти миражами.
Другой регулярный собеседник Одокавы — горилла-доктор Горики, любящий предаться воспоминаниям о временах, когда все любили Билли Айдола. Ностальгия моржу, впрочем, чужда: с пролетарской прямолинейностью он осаживает молодежь (и ровесников), но без эйджистского фырканья. Подрастут — поймут.
Тому, кто родился в дымке японского экономического чуда, а в жизнь входил уже посреди кризиса, не понять погони за лайками и валюты, не пропитанной потом. Собственно, финансовая нестабильность, граничащая с чертой бедности, — вторая ключевая тема и отличительная черта большинства персонажей. И тех, кто связался с криминалитетом, и тех, кто медленно убивает себя дозами отчаяния от невозможности жить лучшую жизнь.
Фасон нуара, раскрашенный под пестроту современного города, сидит на «Необычном такси» как влитой. Оттого история терапевтического толка, скрывающая намерения до душераздирающего финала, выглядит такой взрослой и зрелой. Неспешные разговоры о работе и здоровье, отсутствие внутренних страстей, главный враг — суставы и ипотека. Однако все эти истории — от формирования поп-группы и сетевой славы до вынужденных краж и баснословного выигрыша — так или иначе формируют собственную архитектуру: город строгих иерархий.
Наиболее явно эту сторону японской жизни демонстрирует судьба Танаки, который вынужден разрабатывать очередную игру для смартфонов в духе «составь три в ряд». Младший сын из небогатой семьи, он учился в школе, где директор всячески старался нивелировать финансовые различия между учащимися. Строгая форма, одинаковые портфели, выбор канцелярских принадлежностей тоже по линейке (sic!), одна отдушина — ластики.
Тут уж ученики отрывались, как могли: разыскивали, выигрывали или получали от родителей, выезжающих за границу, как можно более редкие и заковыристые стерки. В Японии действительно есть отдельная индустрия для таких целей: наиболее известна фабрика IWAKO, на которой производят ластики самых невероятных форм и размеров, некоторые даже можно разобрать на части (если это, например, какое-то блюдо). Ёсидзаку Иваси придумал стерки в виде овощей в 1988 году, но хитом сама идея стала лишь через несколько лет. Зато теперь коллекции собирают не только школьники, но и взрослые японцы.
Для юного ума Танаки статусная роль стерки — или вообще престижного предмета — заместила собственную ценность. Грубо говоря, он считал, что красный диплом — эквивалент реальных знаний, а значит, любые его поползновения без соответствующего артефакта — бессмысленны. Неудивительно, что после школы он также стал заложником мобильной игры, где можно находить и покупать животных разной степени редкости, а если очень повезет — получить птицу додо.
Дуэль между «быть» и «казаться» затрагивает каждую сюжетную нить аниме наряду с противостоянием якудза и закона. Символично, что братья-близнецы Даймон оказываются по разные стороны идеалов, хотя и у беспринципного Добу есть мини-кодекс чести, который делает его менее эффективным, чем молодого и дерзкого Яно.
По сути, все герои «Такси» — от айдолов и бандитов до комиков и полицейских — ищут ту маску, которая позволит им синхронизировать общественные ожидания и собственные амбиции. Не получая желаемого (или разочаровываясь в результате), персонажи могут отдать власть над жизнью своей темной стороне: Тени — в системе архетипов Юнга. Именно ее в чистом виде воплощает Танаки, когда у него мутится рассудок. В такой же
Если все же раскрывать интригу, то в финале выясняется, что Одокава — на самом деле обычный человек. После автокатастрофы, в которой погибли его родители, у него развилась синестезия: всех людей он видел с лицами животных, а себя действительно считал моржом: зверь завораживал его с первого похода в зоопарк. Вспомнив сатирически-абсурдистскую песню Джона Леннона I am the walrus, где шла речь в том числе о полицейском произволе, можно замкнуть ассоциативную цепочку. Морж приплыл в куплеты трипующего Битла из «Алисы в Стране чудес» (1865) Льюиса Кэролла, где животные, птицы и насекомые служили пародиями на общественные типажи. Не так остро(умно), но «Необычное такси» проделывает похожий фокус. Пускай и в целях сохранения психики главного героя, которому с детства не удавалось найти общий язык ни с родителями, ни со сверстниками, ни с учителями. Такая внутренняя миграция в собственную Страну чудес стала для него в том числе стратегией выживания. Пускай и вызванной внешними факторами.
Однако главное свойство «Необычного такси» — моржовая широта души, хмурость, но доброжелательность. Здесь как будто встречаются два советских фильма, вновь вернувшихся в зрительское поле внимания: «Берегись автомобиля» (1955) Эльдара Рязанова и «Москва слезам не верит» (1979) Владимира Меньшова. Одакава — японский Гога, он же Гоша, он же Жора, чья одинокая квартира скрывает много секретов и неотрефлексированной боли, а кровожадный город на самом деле выписан не чисто по лекалам нуара с его готовностью делить все на черное и белое, а как его захламленная нюансами версия. Да и секрет моржа оказывается под стать двойной жизни Юрия Деточкина.
Самое сложное в спектакле водителя и пассажира — это мимолетная синхронизация личного опыта. В этом можно убедиться на примере хоть «Трех тополей на Плющихе» (1968), хоть «Зеленой книги» (2018). И в жизни двух людей — друзей, коллег, возлюбленных — такая же фигня. Найти оптимальную температуру в салоне и тему для разговора куда проще с кем-то одним, чем с целым городом.
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