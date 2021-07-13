Королевский бит: сериал «Хитрости» о конфликте поколений и мире стендапа

На «Амедиатеке» вышел сериал «Хитрости» (Hacks). Главную роль в нём сыграла Джин Смарт, в основном известная по второстепенным ролям — ранее она появлялась в «24 часах», «Легионе», «Фарго» и «Хранителях», а совсем недавно мы видели её в роли матери главной героини в «Мейр из Исттауна». В «Хитростях» же Смарт наконец выходит на передний план, и критики по всему миру прочат ей как минимум номинацию на «Эмми» за её роль.
фото: кадр из сериала "Хитрости"
В сериале Смарт играет Дебору Вэнс — легенду стендапа, которую в Лас-Вегасе знает почти каждый. Вэнс собирает залы на протяжении нескольких десятилетий, и ей кажется, что так будет вечно. Но однажды управляющий казино, в котором она выступает, заявляет, что звёздный час Деборы прошёл, и задвигает её на задний план. Менеджер Деборы предлагает ей освежить материал и нанять соавторку, которой оказывается неудачливая 25-летняя комедиантка Ава (Ханна Эйнбиндер). Героини принадлежат очень разным мирам, и видят жизнь и юмор по-разному, но отныне вынуждены работать вместе.
Некоторые зрители, и отечественные, и зарубежные, заинтересовались «Хитростями» после успеха другого комедийного сериала о женщине, покоряющей мир стендапа — речь идёт, разумеется, об «Удивительной миссис Мэйзел» с Рэйчел Броснахэн. В этом, несомненно, выдающемся сериале, действие которого разворачивается в Нью-Йорке конца 50-х, от идеальной домохозяйки уходит муж, и героиня напивается и внезапно для самой себя выступает в клубе со стендап-монологом.
фото: кадр из сериала "Хитрости"
В «Мэйзел» и «Хитростях» есть несколько схожих моментов, но в главном они отличаются: если у Мириам Мэйзел весь мир (поначалу) прост, похож на идиллию и полон комедийных сюжетов, и в обычное время она даже смешнее, чем на сцене, то для Деборы Вэнс стендап — отдушина, способ отрефлексировать свою долгую и сложную жизнь… и, разумеется, возможность платить по счетам и обеспечивать себя и дочь. Можно даже сказать, что «Хитрости» — это своего рода духовный сиквел «Мэйзел», взгляд в будущее, на тёмную сторону стендапа как индустрии и огромного груза на плечах, которая героиня должна нести, потому что не видит в своей жизни другой цели.
Создатели обоих сериалов, конечно же, не могли создавать своих персонажей и их шутки с нуля — многое было позаимствовано из реальных событий. В «Мэйзел» каждый второй персонаж либо имеет реальный прототип, либо скомбинирован из нескольких. Например, Ленни Брюс, которого блестяще играет Люк Кирби, существовал на самом деле, Шай Болдуин — амальгама певцов Джонни Мэтиса и Гарри Беллафонте, а для образа Сьюзи Майерсон послужила вдохновением Сью Менгерс, агент по поиску талантов эпохи «Нового Голливуда». Для создания же главной героини шоу создатели сериала обратились к историям сразу нескольких комедианток — и жизнью одной из них заметно вдохновлялась и съёмочная команда «Хитростей», искавших основу для главной героини.
фото: кадр из сериала "Хитрости"
Речь идёт о Джоан Риверз, известной комедийной актрисе и стендаперке, в биографии которой угадываются черты одновременно и Деборы Вэнс: детство в семье еврейских эмигрантов, любовь к пластической хирургии, постоянная каталогизация шуток, выступления в клубе Gaslight, и так далее. Мелисса Риверз, дочь Джоан, и вовсе считала, что персонаж Мириам списан с её матери, и была очень недовольна тем, что Amazon не упомянули её в титрах и никак не намекнули на использование её образа. Впрочем, долю признания Риверз всё же получила: именно ей Джейн Линч, исполнившая в «Невероятной миссис Мэйзел» роль звезды стендапа Софи Леннон и получившая за роль «Эмми», посвятила свою победу.
Возвращаясь к «Хитростям», хочется сказать, что хотя умелое использование образов и материала звёзд стендапа стало одной из причин успеха сериала (невероятно высокие рейтинги, прекрасная пресса, молниеносное продление на второй сезон), эта причина не единственная. Также можно упомянуть и замечательный кастинг (одна из лучших ролей Джин Смарт плюс успешный сериальный дебют стендап-артистки Ханны Эйнбиндер), и весьма неплохой юмор, и удачный посыл создателей, рассказывающих историю о нелёгком пути женщин в стендап-индустрии в частности и в мире в целом. Создатели и исполнители главных ролей надеются ещё на несколько продолжений — и, учитывая, в какой ситуации персонажей застал конец первого сезона, следующий хочется начать смотреть уже сейчас, но подождать его придётся еще примерно год.
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