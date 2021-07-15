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«Документалист. Охотник за призраками»: Разыскивается сверхъестественное

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15 июля 2021
На платформе Premier начинается показ нового мистического сериала «Документалист. Охотник за призраками». Над проектом, который готовился к выходу еще пару лет назад, работал главный отечественный шоураннер Илья Куликов, продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов, а также режиссеры Никита Грамматиков и Аня Мирохина. Главную роль исполнил Аристарх Венес, чей персонаж — как всегда у актера дерзкий и бесстрашный — попытается доказать или опровергнуть существование сверхъестественного.

«Документалист. Охотник за призраками»: Разыскивается сверхъестественное

Режиссер Евгений Морозов (Аристарх Венес) только что получил ТЭФИ за свой док про Сергея Дягилева. По пути с церемонии домой его такси попадает в аварию, и герой становится свидетелем смерти девушки из другой машины — она погибает буквально на его руках, успев перед смертью прошептать что-то невнятное о загробной жизни и испуганно посмотреть за спину Жени, где зритель в это время видит призрачную фигуру. Молодой человек будто чувствует чье-то присутствие. И решает, что свой следующий док-проект посвятит исследованию паранормального. Себе в команду Морозов приглашает сценаристку, а по совместительству бывшую пассию Дашу (Маргарита Аброськина), а также знакомого оператора Егора (Михаил Филиппов). В первую же ночь парни отправляются на кладбище, где с Женей тут же начинает творится какая-то чертовщина, которую он списывает на дурной сон. Впрочем, одним необъяснимым явлением дело не ограничивается, и герои превращаются из скептиков в параноиков — а, может быть, и в настоящих ясновидящих.

«Документалист. Охотник за призраками»: Разыскивается сверхъестественное

Художественному проекту про сверхъестественное сам бог велел появиться, даром что ли шоу «Битва экстрасенсов» столько лет держится на плаву с весьма внушительными рейтингами, а зрители свято верят, что гадалка баба Нина из передачи «Слепая» и правда существует. И, конечно, история про то, что все это неправда и постановка, не сработала бы, так что с первых минут сериала зрителя погружают в атмосферу мистики и необъяснимого. Локации соответствующие — от уже упомянутого кладбища с алкашом-сторожем и ходячими мертвецами до кабинета гипнотерапевта (Иван Верховых) и редакции некой телепередачи, проверяющей способности провидцев (этакая внутренняя шутка). В первых же эпизодах авторы предлагают сразу несколько самых популярных проявлений невероятного: призраки, вещие сны, предсказания и прочие видения, которые так и хочется списать на недосып, но не выходит.

Сюжет развивается стремительно, но само действие сильно провисает за счет многочисленных статичных и однобразных диалогов в интерьерах лофтов и салонов автомобилей. Впрочем, в отсутствии идеи и интриги «Документалиста» упрекнуть нельзя, как и в нехватке атмосферности. Пусть создается она в основном посредством довольно мрачной, а то и вовсе темной цветовой гаммы и картинки — будто в этом городе совсем не бывает дня — эффект этакой сумеречной зоны, в которую невольно попадают со своим фильмом-расследованием персонажи, присутствует и работает на сюжет.

«Документалист. Охотник за призраками»: Разыскивается сверхъестественное

Не обходится и без личного. Женя и Даша с их прошлым — документалист, конечно, тот еще бабник и девушку когда-то бросил не самым красивым способом — выясняют отношения, которые колеблются в диапазоне от любви до ненависти. Может показаться странным, что обиженная девушка довольно легко соглашается на работу с обидчиком — как, впрочем, и оператор Егор — но авторы, к счастью, пусть не всегда складно, но пытаются объяснить мотивации героев. Во-первых, Женя, судя по всему, и правда, несмотря на возраст, заслуживающий доверия кинематографист. Во-вторых, работа в этой сфере, как известно, редко бывает стабильной, так что отказываться от возможности заработать — а Морозов сразу обозначает суммы гонораров (похвально, учитывая, что платить он будет из своего кармана) и исправно выдает з/п — как минимум неразумно. В-третьих, сама тема, скептик ты или уже уверовавший в сверхъествественное человек, все равно выглядит привлекательной. И это, пожалуй, главная причина, по которой оператор Егор и сценаристка Даша недолго сопротивляются и в целом с легкостью меняют работу над очередными мыльными операми (этому посвящен весьма комичный эпизод сериала) на проект о паранормальном. И это же, несомненно, привлечет внимание аудитории к «Документалисту» — не до конца объяснимо, но факт.

Смотрите сериал «Документалист. Охотник за призраками» на платформе Premier с 15 июля.


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«Документалист. Охотник за призраками»: Разыскивается сверхъестественное фотографии
«Документалист. Охотник за призраками»: Разыскивается сверхъестественное фотографии
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