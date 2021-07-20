«Хозяйка горы»: Новый русский «Твин Пикс»

Первые кнопки федерального телевидения «облачаются в джинсы» — нет-нет, да и на самых консервативных каналах появляются, насколько это возможно в столь строгих рамках, экспериментальные проекты. Например, свежая многосерийная «Хозяйка горы» на «России 1». Режиссер Екатерина Двигубская и преимущественно женская сценарная группа добавили к привычным любовным телестрастям щепотку относительно древней магии потаенных уголков страны, тему династических войн и романтику бандитских разборок, да еще поместили действие в вымышленный город, окруженный мистическим лесом. В итоге получился микс мелодрамы выходного дня, ретро-драмы про 90-е и... «Твин Пикса».
По полю, русскому полю, несется в белом платье и рапиде, размахивая красным платком, женщина. За ней, верхом и с шашками наголо, скачут несколько мужчин, догоняют, привязывают к дереву, стегают плетьми. Кто и зачем убивает эту «Лору Палмер» понятно — она княжна Туманова (Вероника Пляшкевич
), они красногвардейцы, и вместе им не жить. Напоследок солдаты пытаются выведать у дворянки тайну, точнее завладеть ее несметными богатствами, но она последним вздохом проклинает и драгоценности, и тех, кто позарится на них со злым умыслом. Легким взмахом монтажной склейки проходят десятилетия, наступает 1994 год, на месте барских имений теперь стоит шахтерский городок Каменный (странно, что не Каменск). Портрет княжны Тумановой висит в краеведческом музее, а легендой о ее призраке по имени Василиска экскурсовод и по совместительству гадалка-шаманка Айнур Петровна (Наталия Аринбарсарова
) пугает детей на экскурсии. Впрочем, и взрослые местные жители Василиску уважительно побаиваются. Все, кроме дерзкой Алены Кошкиной (Анна Снаткина
).
Старшеклассница и дочь простого шахтера, которую сверстники попрекают бедностью, вдруг объявляет себя наследницей рода Тумановых и, стоя на вершине живописной горы над рекой, кричит что-то вроде «Василиска, выходи». В это же время ее отец случайно находит в шахте сундук с изумрудами, который сверкает неестественно зеленым неоном, и пытается тайком припрятать его дома. Это не просто, мужчину «пасут» местные братки (первый признак 90-х), подчиняющиеся главным богачам и авторитетам Каменного, владеющей шахтой семье Артемовых. Последние будто сошли со страниц шекспировской трагедии: властная жена (Виктория Толстоганова
) на глазах у мужа-недотепы крутит роман с главой службы охраны (Сергей Перегудов
), а двое сыновей, недалекий Кирилл (Илья Акинтьев
) и любимчик Роман (Дмитрий Власкин
), влюблены в простолюдинок. Последний, конечно, в Кошкину. И она, немного покрутив хвостом, вроде как согласна идти за него замуж. Но тут случается страшное — в городе объявляется новый мужчина Илья Гончаров (Евгений Пронин
). А да, еще в шахте происходит авария, не случайно и с жертвами. Но главное – новый мужчина. Где-то на горе уже потирает призрачные руки и зловеще хохочет откликнувшаяся на зов Алены Василиска.
Сюжет, как можно видеть, закручен лихо, и за две первые серии перед глазами проносятся эпохи и года (впрочем, герои за это время не всегда успевают сменить костюмы). Анна Снаткина в роли кудрявой «роковухи» — у российских телекинематографистов есть определенная страсть к вьющимся мелким бесом локонам – становится главной героиней, источником и адресатом тех самых патетичных мужских монологов в духе мемного видео «Она сказала, что любит тебя». Ухажеры падают на колени, поют серенады, навязчиво преследуют, иногда довольно опасно приближаясь к границам дозволенного новой этикой. Но на дворе-то все еще 90-е!
Кстати о них — авторы не гнушаются никаких примет времени, в том числе малиновых пиджаков. В таком из большого города приезжает поднявшийся до «нового русского» уроженец Каменного. Конечно, с опасной для себя самого миссией — проверить шахтерскую бухгалтерию — а еще и с ворохом тайн прошлого и семьей в виде блондинки-молодухи и сына. Ребенок также одет в малиновый пиджак. Остроумно. Впрочем, местных этим понтом не возьмешь, тем более что у госпожи Артемовой целых два пиджака, красных, как кровь ее врагов.
Параллельно с этими земными среднерусскими страстями в «Хозяйке горы» медленно, но верно раскручивается и мистическая линия. Где-то все еще ждут своего часа и нового владельца проклятые изумруды, гадалка-шаманка то и дело раскладывает колоду, по лесу бродит ее одноглазый зять-отшельник, потерявший и жену, и сына (мальчика – при загадочных обстоятельствах), хохочет над неразумными потомками Василиска, отчаянно пытаясь убедить зрителя в том, что российские сериалы не то, чем кажутся.
Смотрите сериал «Хозяйка горы
» на канале «Россия 1» с 19 июля
.
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